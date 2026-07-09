“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

Nemanja Vidic, exdefensor del Manchester United, identificó en Lamine Yamal condiciones excepcionales que lo acercan al perfil de Lionel Messi, tras el triunfo de España frente a Portugal en octavos de final

El exdefensor serbio Nemanja Vidic calificó como “mini Messi” a Lamine Yamal después de la victoria de la selección de España ante Portugal en octavos de final.

La comparación cobró notoriedad porque Vidic enfrentó a Lionel Messi en dos finales de la Liga de Campeones y conoce de cerca el nivel de exigencia que implica marcar a un jugador de esas características.

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Un referente con experiencia europea

Vidic, quien defendió al Manchester United, explicó que la comparación se debe al regate, el desmarque y la creatividad de Lamine Yamal en el campo. “Así de maravilloso y especial es este chico, es un mini Messi en mi opinión, así lo llamo”, declaró al medio portugués A Bol, según informa Mundo Deportivo.

El serbio, que disputó finales europeas contra Messi, destacó en Lamine Yamal cualidades técnicas y tácticas que considera únicas en el fútbol actual

Vidic señaló que el atacante español impone una exigencia particular a los defensores, una impresión que refuerza su valoración tras el duelo que clasificó a España a los cuartos de final.

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El periódico también detalló que Vidic enfrentó a Messi en la consagración internacional del argentino con el Barcelona, en las finales de 2009 y 2011. La experiencia directa de Vidic con el astro argentino otorga un peso especial a su análisis del presente de Lamine.

El impacto de Lamine tras la lesión

Lamine Yamal volvió a competir en la Copa del Mundo después de recuperarse de una lesión sufrida en abril, periodo durante el cual se encontraba en gran forma en el FC Barcelona.

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El regreso de Lamine Yamal tras su lesión fue clave para reforzar el ataque español, aunque su rendimiento sigue siendo tema de debate entre especialistas y aficionados (REUTERS/Hannah Mckay)

Su regreso ha sido valioso para la selección de España, aunque en algunos foros futbolísticos se debaten sus actuaciones y se cuestiona su impacto real.

El entrenador de la selección, Luis de la Fuente, respaldó públicamente al joven delantero tras el triunfo ante Portugal. “Lamine disputó uno de los partidos más importantes de su carrera”, aseguró De la Fuente según recogió Mundo Deportivo.

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Estas declaraciones reflejan la confianza depositada en el atacante, a pesar de las discusiones sobre su rendimiento.

El duelo ante Portugal y la exigencia física

Vidic atribuyó la lesión del lateral portugués Nuno Mendes al desgaste provocado por las maniobras y el ritmo de juego impuesto por el joven delantero español (REUTERS/Hannah Mckay)

En su análisis, Vidic también relacionó la lesión de Nuno Mendes, lateral portugués, con el esfuerzo físico impuesto por Lamine Yamal en el partido.

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“La forma de jugar de Lamine terminó lesionando a Nuno. Le hizo correr por la banda varias veces con sus trucos de regate y le acabó lesionando en una arrancada”, detalló Vidic. El exdefensor describió cómo el extremo español obliga a los marcadores a emplearse a fondo y a tomar riesgos para contener sus avances.

El serbio profundizó en la explicación de las virtudes técnicas de Lamine: “Lamine Yamal no corre recto, siempre se desmarca con el balón y hace algo increíble”. Esta habilidad para desbordar y sorprender marca una diferencia en la ofensiva de la selección de España.

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El placer de ver a Lamine en el campo

La creatividad y el desborde de Lamine Yamal generan admiración entre exfutbolistas y entrenadores, consolidando su perfil como una de las promesas más destacadas del fútbol europeo (Reuters/Maria Lysaker)

Vidic expresó su admiración por el estilo de juego del delantero, señalando que “es simplemente un placer verlo en el campo”. Estas palabras refuerzan la percepción de que la joven figura del Barcelona aporta un valor diferencial, tanto para la selección de España como para los espectadores.

La comparación con Messi no se limita a las acciones puntuales, sino que responde a la regularidad y creatividad que Lamine Yamal ofrece en cada partido, según el análisis del exdefensor.

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La experiencia de Vidic frente a Messi

La autoridad de Vidic para comparar a Lamine con Messi se respalda en su experiencia enfrentando al argentino en partidos decisivos de Champions League (REUTERS/Eddie Keogh/File photo)

La opinión de Vidic se apoya en su trayectoria marcada por enfrentamientos directos contra Lionel Messi. En una reflexión publicada por Mundo Deportivo en 2023, el serbio relató: “El juego entre líneas de Messi era muy difícil de defender. Se colocaba en el espacio entre la defensa y los medios, por lo que no jugaba de delantero centro, sino que era un falso delantero”.

El exdefensor recordó la complejidad táctica que suponía anticipar los movimientos de Messi, ya que su capacidad para ubicarse entre líneas generaba oportunidades para los extremos y complicaba a toda la estructura defensiva del equipo inglés.

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Un reto para la defensa y una promesa para España

La comparación de Vidic sitúa a Lamine Yamal como un desafío para las defensas rivales y como una de las grandes proyecciones del fútbol español (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

La experiencia de Vidic frente a Messi ayuda a entender por qué sitúa a Lamine Yamal en una comparación tan exigente. El serbio considera que la movilidad, la creatividad y la capacidad de desequilibrio del joven delantero español representan un reto similar para los defensores al que suponía enfrentarse al astro argentino.

La evaluación de Vidic, recogida por Mundo Deportivo, posiciona a Lamine Yamal como una de las promesas más observadas del fútbol europeo y refuerza su papel dentro de la selección de España en la actual Copa del Mundo.