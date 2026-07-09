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Evangelina Anderson le enseñó a Maxi López una exigente rutina de yoga: “Esto es cabeza, cuerpo y alma”

En medio de su puesta a punto física, el exfutbolista abrió las puertas de su casa para mostrar su primer entrenamiento con la modelo

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Maxi López realiza su primera clase de yoga al aire libre, instruido por Evangelina Anderson

El exfutbolista Maxi López se animó a una nueva experiencia en su propio hogar de Nordelta, donde abrió las puertas a una rutina poco habitual en su historial deportivo: el yoga. La dinámica, registrada en la serie El Anti 9, lo muestra junto a la modelo y empresaria Evangelina Anderson, quien llegó hasta su casa para oficiar de profesora e introducirlo en una disciplina totalmente desconocida para él.

La escena arranca en un ambiente distendido. Maxi recibe a Evangelina con humor y una confesión: nunca antes lo había practicado. Esto marca el tono de la jornada, un cruce entre la curiosidad y el escepticismo, en el marco de una transformación física que el propio López viene mostrando en sus redes y en su vida cotidiana.

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La llegada de Eva irrumpe la rutina habitual de Maxi, quien, entre bromas, reconoce que su experiencia en actividades físicas se limita últimamente a la utilización del gimnasio que montó en su casa. Entrena tres veces por semana, pero admite: “No hice nunca yoga”. La modelo, con una energía didáctica y relajada, lo invita a dejar los prejuicios de lado y sumarse a una práctica que, según explica, “es muy buena para reducir el estrés”, sentencia, amparada en su propia experiencia de la que ya dio muestras en televisión.

Un hombre con sudadera oscura y una mujer con chaleco oscuro y gafas de sol dialogan al aire libre. Un cuerpo de agua y un edificio de vidrio se ven al fondo
Maxi López y Evangelina Anderson dialogan al aire libre durante el inicio de una lección de yoga

Anderson motiva a López al resaltar los cambios positivos que el yoga puede generar, como la disminución de la ansiedad y la mejora del metabolismo. Maxi, entre risas, admite que durante muchos años sufrió de lo que llama “angustia oral”, lo que lo llevó a comer más de la cuenta. La conversación, cargada de complicidad, descomprime la tensión ante el desafío inédito para el exfutbolista.

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Anderson le explica los fundamentos: “Vas a poner énfasis en la respiración, ¿okey? Vos seguime”. López, enfrentado a las primeras posturas, demuestra torpeza y humor autocrítico. “Estoy a un kilómetro” de tocar el suelo, dice entre jadeos, mientras intenta seguir el saludo al sol. Anderson lo alienta, pero Maxi reconoce: “Me está temblando todo, Eva”.

En este primer contacto, el yoga se presenta como una disciplina exigente incluso para un exatleta de alto rendimiento. El cuerpo de López, habituado a la fuerza y la explosión del fútbol, se resiste a la flexibilidad y el control corporal que requiere la práctica, lo que genera momentos de genuina comicidad y empatía.

Un hombre y una mujer realizan una pose de yoga con los brazos elevados y las manos unidas. El hombre viste una sudadera oscura, la mujer un top deportivo azul. Se ve un logo "EL A/T19"
Maxi López y Evangelina Anderson, con los brazos extendidos hacia arriba y las manos unidas, realizan una pose de yoga

La incursión de Maxi en el yoga no es un hecho aislado, sino parte de una serie de cambios en su vida cotidiana. La instalación de un gimnasio en su casa de Nordelta refuerza su compromiso con la actividad física, aunque el propio López relativiza su pasado profesional: “Yo creo que fui deportista”, dice en tono jocoso. Hoy, su entrenamiento es de tres sesiones semanales, priorizando la constancia y la integración de nuevas rutinas.

El cambio no se da en soledad. Su pareja, Daniela Christiansson, y sus hijos también forman parte de esta etapa. López narra cómo sus hijos lo invitan a sumarse a la actividad física. La dinámica familiar aparece como un motor para sostener la disciplina y explorar alternativas, como el yoga, que hasta hace poco le eran ajenas.

La experiencia con esta nueva práctica se enmarca en una cotidianeidad atravesada por la familia y el acompañamiento de sus seres queridos. Su pareja y sus hijos no solo lo animan a entrenar, sino que participan activamente en el cambio de hábitos. En la charla con Anderson, surge la referencia a la presencia de su hijo Valentino, quien impulsa a Maxi a mantenerse activo, más allá de los años de carrera futbolística.

Un hombre y una mujer practican yoga en colchonetas azules sobre un deck de madera, junto a una piscina y un edificio con puertas de vidrio
Maxi López y Evangelina Anderson realizan una sesión de yoga junto a una piscina al aire libre.

Durante la clase, Eva comparte diversas recomendaciones vinculadas al bienestar. La modelo destaca que el yoga ayuda a reducir el estrés, lo que impacta directamente en la relación con la comida y la gestión de la ansiedad. “Uno come cuando está ansioso. Esto te va a ayudar y aparte mejora el metabolismo a la hora de comer”, asegura.

El yoga, según Anderson, reúne cuerpo, mente y alma. Invita a López a concentrarse y a no frustrarse por las dificultades iniciales. “Es cuestión de resistencia. Vos tenés que concentrarte. Es cabeza, cuerpo y alma el yoga”, enfatiza. Maxi, sincero, reconoce que no se siente ni siquiera al nivel del principiante, pero acepta el desafío con humor.

Una mujer y un hombre, ambos descalzos, hacen una sentadilla sobre colchonetas de yoga en una terraza al aire libre
Maxi López recibe una lección de yoga al aire libre de Evangelina Anderson, ambos en posición de sentadilla sobre sus colchonetas.

En la práctica, la respiración y la relajación se imponen sobre los ejercicios más exigentes, por lo que Anderson sugiere incorporar la meditación y la respiración consciente como parte de la rutina diaria, adaptándola a los momentos de mayor estrés o ansiedad.

La experiencia finaliza con un acuerdo tácito: seguirán las clases, buscando que Maxi deje de ser, como lo define Anderson, “un gusano enyesado”. El yoga se instala así como una herramienta para el bienestar integral, más allá del rendimiento físico, y como un espacio compartido entre amigos y familia.

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