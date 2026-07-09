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La sesión de fotos de Flor Vigna en Only Fans con un guiño a la Selección Argentina

La artista compartió una producción con estética celeste y blanca y prometió material exclusivo en la plataforma tras el festejo, mientras sus seguidores reaccionaron en redes

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Flor Vigna posó como policía en su Only Fans

A menos de un mes de sumarse a Only Fans, y causar sensación en redes sociales, Flor Vigna volvió a impactar a sus seguidores con una nueva sesión de fotos. Esta vez, aprovechando el Mundial 2026, la bailarina publicó una producción con un fuerte guiño a la Selección Argentina.

“Como ganó Argentina, para festejar voy a estar mandando contenido especial a quien se lo merezca”, escribió Vigna al presentar sus imágenes. En la primera foto, Flor posaba con un corpiño blanco y celeste con detalles dorados y el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, acompañado por una cadena plateada. La joven lucía el pelo largo y de color rojo intenso, peinado suelto y con ondas.

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En la segunda imagen, Vigna utilizaba la misma camiseta de la Selección Argentina, con el escudo claramente visible y un fondo de paredes blancas y un aire acondicionado.

En una de las fotos más jugadas de la sesión, Vigna posaba arrodillaba sobre una cama, rodeada de sábanas blancas que cubrían parcialmente su cuerpo. Su mano izquierda sostenía la sábana contra su pecho, mientras que la derecha descansaba sobre su cabeza, con los ojos entrecerrados y la expresión relajada.

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El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
Flor Vigna volvió a captar atención en redes sociales con una nueva sesión de fotos tras sumarse a OnlyFans (X)
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
Flor Vigna anunció que enviará contenido especial en OnlyFans para celebrar que ganó Argentina (X)
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
La producción de Flor Vigna aprovechó el Mundial 2026 y presentó un guiño a la Selección Argentina (X)
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
La artista presentó su perfil de OnlyFans con imágenes inspiradas en la Selección Argentina y el escudo de la AFA (X)
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)
Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
Flor Vigna explicó que su espacio en OnlyFans ofrecerá contenido exclusivo y una comunicación directa con sus seguidores (Instagram)

Flor Vigna, conocida por su versatilidad artística y su capacidad para reinventarse, amplió nuevamente su horizonte profesional al abrir su propio espacio en la plataforma OnlyFans. Después de destacarse como bailarina, cantante y boxeadora, la artista eligió este nuevo canal digital para compartir una faceta más personal y exclusiva con sus seguidores.

El anuncio de su incursión en OnlyFans lo realizó a través de una publicación en redes sociales, acompañada de una producción fotográfica inspirada en la Selección Argentina. En las imágenes, Vigna luce un top deportivo celeste y blanco que lleva el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y tres estrellas doradas bordadas, junto a una prenda interior blanca. Su cabello rojo, su pose y la iluminación suave refuerzan el carácter artístico de la propuesta. En una de las fotos, la artista posa de pie, con las manos sobre el abdomen y la mirada dirigida fuera de cámara, en un entorno minimalista y con luz artificial. En otra imagen, se muestra recostada boca abajo sobre una cama con sábanas blancas, apoyando la cabeza en el brazo y mirando a cámara con expresión relajada.

En la presentación de su perfil, Vigna explicó que el objetivo de este nuevo espacio es brindar contenido exclusivo que no puede compartir en otras redes. A través de un mensaje dirigido a sus seguidores, expresó su intención de responder consultas y mantener una comunicación directa, privilegiando este canal sobre otras plataformas. Para incentivar la suscripción, lanzó una oferta de bienvenida con un descuento del 50% durante el primer mes: quienes se unan antes del 19 de junio pagarán 4,99 dólares mensuales, frente al precio habitual de la membresía, que asciende a 9,98 dólares. En tono distendido, la artista mencionó el “descuentito para los primeros que entren”, en referencia a la promoción.

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
Flor Vigna fijó una suscripción de 4,99 dólares mensuales en promoción frente al precio habitual de 9,98 dólares (X)
Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
La incursión de Flor Vigna en OnlyFans generó repercusión en redes sociales y aumentó las suscripciones en los primeros días (Instagram)
Flor Vigna se suma a Only Fans y lanza una sesión inspirada en la Selección Argentina
Flor Vigna mostró una sensual sesión de fotos (Instagram)

Vigna ya había probado este tipo de iniciativas en el pasado, como su participación en Divasplay, lo que evidencia su interés por explorar nuevos formatos de interacción y monetización digital. La decisión generó una rápida repercusión en redes sociales, donde los usuarios manifestaron opiniones diversas sobre su incursión en OnlyFans. Muchos seguidores destacaron la evolución de su carrera y el modo en que se mantiene vigente en el ámbito del entretenimiento y las redes.

En los primeros días, la artista publicó dos contenidos en la plataforma, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores y motivó un aumento en las suscripciones. Además, compartió en sus cuentas oficiales algunas de las imágenes más representativas de su trayectoria, reforzando su perfil artístico y estético. Este nuevo proyecto le permitirá a Vigna explorar su creatividad en un contexto digital más íntimo y reservado para quienes decidan acompañarla en esta etapa.

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