La población de Estados Unidos podría alcanzar su punto máximo en 2050 por la histórica caída de la natalidad

Estados Unidos registra una de las caídas más pronunciadas de la natalidad y el IFS advierte sobre un estancamiento poblacional desde la década de 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos registra una de las caídas más pronunciadas en la tasa de natalidad de su historia reciente, con proyecciones que alertan sobre un estancamiento poblacional a partir de la década de 2050. La advertencia proviene de un informe publicado en julio de 2026 por el Instituto de Estudios de la Familia (IFS), entidad que analizó datos oficiales y encuestas nacionales para evaluar el panorama de la fertilidad en el país.

Las conclusiones del estudio, elaborado por Lyman Stone y Peter Foreshaw Brookes, indican que la tasa de fertilidad actual se sitúa por debajo de 1,6 hijos por mujer, cifra que no alcanza el umbral necesario para el reemplazo generacional. El informe, titulado “El callejón demográfico sin salida: Informe sobre el estado de la fertilidad 2026”, se apoya en estadísticas oficiales de todos los estados y en una encuesta nacional a más de 4.700 personas, según difundió el propio IFS.

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El fenómeno demográfico documentado por el Instituto de Estudios de la Familia ocurre en un contexto en el que la aspiración familiar se mantiene alta. Los datos muestran que la brecha entre el número de hijos que los estadounidenses desean tener y el que realmente alcanzan es la más amplia desde la década de 1970. El informe detalla que, si la tendencia no cambia, el país podría alcanzar un pico poblacional de 351 millones de habitantes hacia mediados de siglo, para luego iniciar un descenso progresivo.

¿Por qué Estados Unidos podría perder población en las próximas décadas?

El informe del IFS advierte que Estados Unidos podría experimentar una disminución de población a partir de la segunda mitad del siglo XXI si no se revierte la tendencia de la baja natalidad. La proyección se basa en el análisis de registros oficiales de natalidad y en la comparación con periodos anteriores de la historia del país. El crecimiento poblacional ha sufrido un freno abrupto en los últimos años, y la tasa de natalidad actual no resulta suficiente para asegurar el reemplazo generacional.

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El estudio establece que, si continúa la baja en la fertilidad, el país alcanzaría un máximo poblacional de 351 millones de habitantes en la década de 2050, seguido de una reducción progresiva. Si la tasa de natalidad logra estabilizarse, el pico se desplazaría a la década de 2080, con 366 millones de habitantes, antes de iniciar el descenso. Estas cifras surgen de los datos vitales recopilados por el propio IFS y analizados en su informe de 2026.

El IFS atribuye la baja natalidad en Estados Unidos a la postergación del matrimonio y de la formación de familias, no a un aumento de la infertilidad médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la tasa de natalidad actual en Estados Unidos y cómo se compara con el reemplazo generacional?

El IFS precisa que la tasa de fertilidad de Estados Unidos se ubica en menos de 1,6 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para mantener una población estable sin depender únicamente de la inmigración, que es de 2,1 hijos por mujer.

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El informe subraya que este descenso coloca a Estados Unidos en su tercer periodo prolongado de baja natalidad desde que existen registros. Los anteriores ocurrieron durante la Gran Depresión y entre 1972 y 1989, pero el actual resulta más extenso y profundo, de acuerdo con los datos históricos recopilados por el IFS.

¿Qué factores explican la caída de la natalidad en Estados Unidos?

Según el informe oficial, la principal causa de la baja natalidad no es un cambio en las preferencias familiares, sino la postergación del matrimonio y la formación de familias. El estudio indica que la mayoría de los estadounidenses todavía aspira a tener más hijos de los que finalmente tiene. La encuesta nacional muestra que el deseo promedio de hijos se mantiene en 2,4 por mujer.

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Lyman Stone, coautor del informe, señaló que quienes logran casarse a una edad más temprana casi siempre cumplen con sus expectativas de tamaño familiar. Además, afirmó que el principal factor que explica no alcanzar el número de hijos deseado es simplemente no casarse. Este punto resalta la importancia de la edad al casarse y cómo el retraso en la formación de parejas limita el tiempo disponible para tener hijos.

El estudio descarta que la disminución en la natalidad tenga relación con un aumento de los problemas de infertilidad médica. Según el IFS, no existe evidencia de un deterioro significativo de la salud reproductiva, y la caída se atribuye a una demora voluntaria en la formación de familias.

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La tasa de fertilidad en Estados Unidos cayó por debajo de 1,6 hijos por mujer y quedó lejos del reemplazo generacional de 2,1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias puede tener el declive demográfico en Estados Unidos?

El informe advierte que un estancamiento o reducción de la población puede tener efectos directos en la economía, el mercado laboral y la estructura social. La disminución en el número de nacimientos implicaría una fuerza laboral potencialmente menor en el futuro y menos contribuyentes para sostener los sistemas de seguridad social.

El documento señala que la brecha creciente entre el número de hijos deseados y los nacidos podría modificar la estructura de edades de la población, aumentando la proporción de personas mayores respecto a jóvenes. Este fenómeno, según el IFS, puede generar presiones adicionales sobre la economía y los programas públicos de asistencia.

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¿Cómo influye el entorno social en la decisión de tener hijos?

El informe resalta que la red de amistades y el entorno social tienen un impacto directo en la decisión de formar una familia. El estudio revela que los jóvenes estadounidenses con apoyos sociales sólidos manifiestan un mayor deseo de tener hijos.

Para quienes tienen menos de 30 años, el deseo promedio de hijos alcanza 2,8 en quienes cuentan con redes de apoyo, frente a solo 1,7 en quienes carecen de ellas. Esto demuestra que el contexto social y la cohesión comunitaria influyen en las decisiones reproductivas.

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Las proyecciones demográficas del IFS ubican un pico de 351 millones de habitantes en la década de 2050, o de 366 millones en la de 2080 si la natalidad se estabiliza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué políticas propone el Instituto de Estudios de la Familia para revertir la baja natalidad?

El IFS plantea una serie de recomendaciones para incentivar la formación de familias y elevar la tasa de natalidad. Entre las propuestas se encuentran:

Eliminar penalizaciones al matrimonio en los sistemas tributario y de bienestar social.

Ampliar la oferta de vivienda familiar y adecuar las condiciones habitacionales a las necesidades de quienes desean tener hijos.

Crear incentivos económicos directos, como bonos de natalidad o cuentas de ahorro vinculadas al nacimiento de cada hijo.

El informe sugiere un programa de cuentas de ahorro para cada nacimiento, que consistiría en una inversión inicial de 15.000 dólares por cada hijo, a liberarse cuando ese niño forme su propia familia. Según el IFS, este tipo de medidas podría financiarse con menos del 1% del presupuesto nacional y serían menos costosas que otras políticas sociales recientes.

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¿Cómo afecta la diferencia entre hijos deseados y nacidos a la sociedad estadounidense?

El informe destaca que la brecha entre hijos deseados y nacidos es la más amplia registrada en Estados Unidos desde los años setenta. Según el documento, los estadounidenses suelen sobrestimar el número de hijos que tendrán a lo largo de su vida, aspirando a familias más grandes de lo que reflejan las estadísticas.

El estudio documenta que, aunque el promedio deseado es de 2,4 hijos, la tasa real se sitúa por debajo de 1,6. Esta diferencia puede tener efectos en la estructura social, la cohesión comunitaria y la sostenibilidad de los sistemas de protección social.

El declive demográfico en Estados Unidos puede reducir la futura fuerza laboral y aumentar la presión sobre la seguridad social y los programas públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué proyecciones demográficas plantea el informe para Estados Unidos?

De acuerdo con las estimaciones del IFS, Estados Unidos podría alcanzar su pico poblacional en la década de 2050 con 351 millones de habitantes, para luego iniciar un descenso si no se revierten las tendencias actuales. Si la tasa de natalidad logra estabilizarse, el máximo se alcanzaría en la década de 2080 con 366 millones de habitantes, antes de descender.

Estas proyecciones se basan en datos históricos y estadísticas, considerando tanto la evolución de la natalidad como los flujos migratorios. El informe enfatiza la necesidad de políticas públicas activas para modificar la trayectoria demográfica.

¿Qué impacto puede tener el informe en la agenda pública de Estados Unidos?

El informe del IFS aporta insumos para el debate público sobre el futuro demográfico del país. Las recomendaciones y datos presentados pueden influir en la elaboración de políticas en materia de familia, vivienda, trabajo e incentivos económicos. El seguimiento de estos indicadores y la respuesta institucional determinarán el impacto en la estructura demográfica y social de Estados Unidos en las próximas décadas.