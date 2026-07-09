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Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

El canadiense continúa con su gira por Europa acompañado por Luisana Lopilato y mostró su fascinación por el archipiélago con un look inspirado en la Selección

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El cantante y Luisana Lopilato se encuentran de vacaciones con sus cuatro hijos (Video: Instagram)

Tras una serie de shows por Reino Unido, Michael Bublé y Luisana Lopilato no deshicieron las valijas ya que la gira todavía tiene un par de fechas en su agenda. En esta ocasión, la aventura se realiza en plan familiar, con sus cuatro hijos con destino a Malta y una noche cargada de emociones: show del cantante canadiense en la isla y la clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

En el archipiélago ubicado entre Sicilia y la costa de África del Norte, el cantante canadiense no solo subió al escenario. Aprovechó cada hora libre para recorrer la isla junto a Luisana y sus hijos Noah, Elías, Cielo y Vida. Las imágenes que compartió en sus redes dan cuenta de eso: una cena nocturna junto a la piscina con uno de los chicos apoyado sobre su hombro, un almuerzo al aire libre con toda la familia bajo sombrillas blancas, y un atardecer sobre la isla captado desde una pileta infinita.

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La experiencia los dejó sin palabras. Bublé lo escribió en el pie de foto de la publicación: “Primera vez en Malta con mi pequeña tripulación, y qué lugar tan especial para vivir juntos. Nos enamoramos por completo de esta hermosa isla, y fue un honor ser su invitado por primera vez”.

Un hombre con gorra y sudadera azul sonríe sentado a una mesa, mientras una mujer rubia lo abraza y besa su mejilla junto a una piscina
La familia cenó en la zona de la pileta del hotel, aprovechando para disfrutar del calor

Pero la noche en Malta tenía un condimento extra que la familia no podía ignorar. Argentina jugaba contra Egipto los octavos de final del Mundial 2026, y el partido se convirtió en una montaña rusa de emociones para todos los argentinos del planeta, incluida Lopilato, nacida en Buenos Aires.

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La selección argentina llegó a verse abajo en el marcador. Lo que parecía encaminarse hacia una derrota se transformó en una remontada: Argentina dio vuelta el resultado y se impuso 3 a 2, con el pase a los cuartos de final como premio.

La cena de la familia en Malta quedó suspendida. Primero fue el partido; después, la celebración. Bublé lo contó en el video que incluyó en la misma publicación, grabado de noche, con los chicos sentados a la mesa de fondo: “Malta sos hermosa. Malta, wow. No estuvo nada mal ver ganar a Argentina ese juego mientras esperamos la cena”. Y agregó, con la euforia todavía visible en la cara, un permitido para sus hijos: “Tienen permitido sus iPads hoy, es una celebración”.

A tono con la familia de su esposa, Bublé lució un buzo a tono con la selección argentina, con citas a Diego Maradona y La Mano de Dios. En el pie de foto completó la escena: “Argentina salió a ganar, y si conocés a esta familia, básicamente convirtió la cena en un desfile de campeones”.

Cinco personas, incluyendo Michael Bublé y Luisana Lopilato, en una mesa exterior con sombrillas. Hay perritos calientes, papas fritas y un teléfono
El cantante decidió compartir una foto de un almuerzo familiar bajo el sol maltés (Instagram)

Días atrás, la actriz argentina, que equilibra sus proyectos personales con el rol de madre y pareja, decidió acompañar al cantante canadiense en una nueva etapa de su gira por Reino Unido e Irlanda. Este viaje no solo marcó un gesto de apoyo incondicional, sino que también regaló postales llenas de complicidad y momentos compartidos detrás del escenario.

De gira, acompañando al mejor, Michael Bublé”, escribió Luisana en el inicio de una publicación en redes, donde sumó una serie de imágenes que reflejan el costado más cotidiano y lúdico de su viaje. Entre las fotos, se la puede ver luciendo un casco vikingo en tono humorístico, capturando el paisaje de las afueras de un pub irlandés y grabando videos de un artista callejero que baila en plena vía pública. Sin embargo, el detalle que se robó toda la atención fue un clip familiar registrado en el backstage del Malahide Castle, donde Bublé ofreció un show en la capital irlandesa.

Luisana también compartió una captura del momento en que sus hijos se dirigen al lateral del escenario, acompañados por una mujer de la producción a quien etiquetó en la imagen. “Todo es más lindo juntos”, escribió la actriz en español e inglés, sumando un emoji de corazón rojo y transmitiendo el sentido de comunidad que atraviesa a la familia. El posteo recibió centenares de comentarios de seguidores que celebraron la conexión familiar y la manera en la que Luisana y Michael involucran a sus hijos en la experiencia de la música y los viajes.

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