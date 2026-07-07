Ver gratis Argentina vs Egipto en Fútbol Libre: la peligrosa búsqueda en Google que puede exponer tus datos financieros

Argentina y Egipto deciden su pase a los cuartos de final del Mundial 2026.

La expectativa por el partido entre Argentina y Egipto en la Copa Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de transmisiones gratuitas en internet. Entre los términos más consultados aparece “Fútbol Libre”, una plataforma conocida por ofrecer enlaces a partidos sin autorización.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que ingresar a sitios que utilizan ese nombre puede convertirse en una puerta de entrada para estafas, robo de información personal e incluso la instalación de programas maliciosos en computadoras y teléfonos.

PUBLICIDAD

El principal problema es que muchas de las páginas que hoy aparecen en los resultados de Google ya no corresponden a los dominios originales. Tras los bloqueos impulsados por autoridades y titulares de los derechos de transmisión, han surgido decenas de sitios clonados que utilizan el nombre de Fútbol Libre para atraer usuarios durante los partidos de mayor audiencia.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos portales suelen imitar el diseño de páginas legítimas y aprovechan la urgencia de los aficionados por encontrar una transmisión gratuita. En lugar de ofrecer únicamente el partido, buscan obtener información personal, instalar malware o dirigir a los visitantes hacia campañas de fraude.

PUBLICIDAD

Qué riesgos existen al ingresar a Fútbol Libre

Uno de los métodos más utilizados por estos sitios consiste en solicitar la descarga de aplicaciones, extensiones para el navegador o archivos APK con la promesa de mejorar la calidad de la transmisión o desbloquear el contenido.

En realidad, estos archivos pueden contener diferentes tipos de software malicioso, como troyanos, programas espía o malware bancario diseñado para capturar contraseñas, códigos de autenticación y credenciales de acceso a servicios financieros.

PUBLICIDAD

Otra práctica habitual consiste en pedir autorización para enviar notificaciones al navegador. Aunque parece una solicitud inofensiva, aceptar este permiso puede traducirse en una avalancha de anuncios engañosos y mensajes de phishing que intentan convencer al usuario de ingresar sus datos personales o bancarios en páginas falsas.

El robo de cuentas bancarias se encuentra asociado al ingreso de Fútbol Libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen sitios que esconden scripts capaces de utilizar parte de la capacidad de procesamiento del dispositivo para minar criptomonedas sin autorización. Esta actividad puede provocar un mayor consumo de batería, sobrecalentamiento del equipo y una reducción en su rendimiento.

PUBLICIDAD

Las transmisiones piratas también afectan la experiencia

Más allá de los riesgos de seguridad, las plataformas ilegales suelen ofrecer una experiencia muy inferior a la de los servicios oficiales.

Las transmisiones presentan retrasos de hasta dos minutos respecto a la señal original, por lo que muchos aficionados conocen los goles y las jugadas importantes antes de verlas en pantalla. Además, durante los momentos de mayor audiencia es frecuente que los servidores colapsen, provocando interrupciones constantes o una baja calidad de imagen.

PUBLICIDAD

Los usuarios también deben enfrentarse a ventanas emergentes, publicidad invasiva y falsos botones de reproducción que redirigen a otros sitios diseñados para cometer fraudes.

Las transmisiones piratas del Mundial 2026 pueden cortarse en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan los clones de Fútbol Libre

Los ciberdelincuentes modifican constantemente los dominios para evadir los bloqueos judiciales y mantenerse visibles en los motores de búsqueda. Gracias a esta estrategia, los usuarios encuentran nuevas direcciones casi cada vez que buscan “Fútbol Libre” en Google.

PUBLICIDAD

Entre las tácticas más frecuentes utilizadas por estos sitios se encuentran los formularios de “registro gratuito” que solicitan información bancaria, anuncios que simulan ser parte del reproductor de video y promociones falsas que prometen acceso VIP o premios exclusivos a cambio de datos personales.

El objetivo es aprovechar la alta demanda de los partidos para captar la mayor cantidad posible de víctimas en pocas horas.

Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Opciones oficiales para ver Argentina vs. Egipto

Para seguir el encuentro sin poner en riesgo la seguridad digital, lo más recomendable es utilizar las plataformas que cuentan con los derechos oficiales de transmisión.

PUBLICIDAD

Entre las opciones disponibles se encuentran los canales de televisión autorizados en cada país, además de servicios como DSports y la plataforma de streaming DGO, que ofrecen la cobertura oficial del torneo. Dependiendo del territorio, también pueden existir señales abiertas y aplicaciones oficiales habilitadas para transmitir algunos encuentros.

Estas alternativas ofrecen una transmisión estable, mejor calidad de imagen y la tranquilidad de navegar en plataformas que protegen la información de sus usuarios.

No solo apps oficiales se encuentran entre las transmisiones oficiales del Mundial 2026, también canales de TV abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar estafas

Los especialistas en ciberseguridad recomiendan no descargar aplicaciones o extensiones desde sitios desconocidos y utilizar únicamente las tiendas oficiales de Android y iPhone cuando sea necesario instalar una app.

PUBLICIDAD

También aconsejan verificar que la dirección del sitio web pertenezca a una empresa reconocida, mantener actualizado el sistema operativo y el antivirus, y desconfiar de cualquier página que solicite datos bancarios para acceder a una transmisión supuestamente gratuita.

La emoción por seguir un partido de la Copa Mundial puede llevar a tomar decisiones apresuradas. Sin embargo, recurrir a plataformas piratas como las que utilizan el nombre de Fútbol Libre puede terminar costando mucho más que una suscripción a un servicio oficial, especialmente si la consecuencia es el robo de información personal o financiera.