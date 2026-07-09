Continúan las obras en el Monumental de cara al Mundial 2030: las dos impactantes pantallas que lucirá la casa de River Plate

Las nuevas pantallas que tendrá el estadio Monumental

Las obras en el estadio Monumental de River Plate avanzan con un nuevo capítulo: el desmonte de la histórica pantalla gigante dará paso a la instalación de dos nuevas estructuras audiovisuales de última generación, parte clave de la transformación que prepara al club para el Mundial 2030. La iniciativa, que forma parte del proceso de modernización que comenzó en 2020, busca posicionar a River Plate y a su estadio como uno de los escenarios más modernos de Sudamérica y del mundo, en un contexto donde Argentina será una de las sedes de la competencia internacional.

De acuerdo con lo publicado por el sitio oficial de River Plate, el club inició el retiro de la tradicional pantalla gigante ubicada en la cabecera Sívori. Este paso marca el comienzo de una nueva etapa en la que el estadio contará con dos pantallas de grandes dimensiones, diseñadas para mejorar la experiencia audiovisual de los espectadores y para responder a las exigencias de la FIFA de cara al Mundial 2030.

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La institución de Núñez informó que con la finalización de los trabajos en 2029, el estadio "pasará a tener dos pantallas -en Sívori y Centenario-, las cuales estarán incorporadas al techo que sostendrá la nueva estructura". Además, advirtió que “mientras duren los trabajos, el Monumental continuará teniendo la pantalla 360 en las tribunas, una de las últimas innovaciones que el club impulsó para mejorar la experiencia de los hinchas que partido a partido concurren al estadio". Las pantallas que recubren toda la circunferencia del Monumental cuentan con 610 módulos de 0,8m x 0,9m cada uno, tienen 488 metros de largo y 0,9 metros de alto.. Posee una resolución de 48.800 x 90 píxeles y un brillo de 6500 nits.

Comenzó el desmontaje de la pantalla del estadio Monumental

Vale destacar que el techado sostendrá las dos pantallas, que tendrán una medida de 25 metros de largo por 8 de alto cada una. Además, se colocarán pantallas led en cada una de las troneras, que tendrán una resolución de 280x120 pixeles y son un complemento de la pantalla 360, con contenido exclusivo e informativo del partido.

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En paralelo al recambio de las pantallas, River Plate desarrolla un ambicioso plan de modernización y ampliación del Monumental. El proyecto incluye la construcción de una quinta tribuna, la instalación de un techo integral y la ampliación de la capacidad total a 101.000 espectadores, lo que convertirá al estadio en uno de los más grandes del planeta.

La transformación comenzó en 2020, bajo la gestión de Jorge Brito, con la introducción de un césped híbrido, un sistema de drenaje renovado y climatización del campo de juego. El club también creó las actuales tribunas bajas y palcos, elevando entonces la capacidad a 85.018 personas y posicionando al Monumental como el estadio con mayor aforo de Sudamérica en ese momento.

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River Plate anunció una "histórica" obra en su cancha y mostró cómo quedará el mítico escenario

La obra en marcha contempla la excavación de 17.000 metros cúbicos de tierra y la utilización de 2.160 camiones para el traslado de materiales. Se emplearán 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón, con fundaciones que alcanzan profundidades de entre 16 y 27 metros. Todo esto permitirá sostener una tribuna 360° y un techo integral, diseñado en conjunto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), que participó en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu.

El nuevo diseño suma además una cúpula traslúcida para favorecer el ingreso de luz solar y una cubierta metálica acústica que reducirá el ruido exterior. Cien columnas —cincuenta de ellas en forma de “V”— sostendrán la estructura, sin afectar el entorno del Barrio River. Para los hinchas, la identidad visual estará reforzada por nuevas butacas rojas y blancas que formarán una bandera en altura, y 16.000 localidades adicionales sin costo extra para socios.

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La adjudicación de las obras recayó en Grupo ENG S.A., con más de dos décadas de experiencia en ingeniería y arquitectura. El financiamiento, calculado en 145 millones de dólares, se compone de un crédito internacional a largo plazo y un nuevo contrato comercial por los derechos de naming del estadio, que estará vigente durante la próxima década. River Plate prevé cubrir los costos con los ingresos adicionales generados por la ampliación, la venta de entradas y eventos, sin comprometer el flujo operativo ni otros presupuestos centrales.

El Monumental ampliará su aforo y llegará hasta los 101 mil espectadores (@RiverPlate)

Durante los 36 meses estimados de ejecución, el club estima que solo se verá afectada la localía en hasta tres partidos, permitiendo a River Plate mantener su actividad deportiva con normalidad. Parte de los ingresos generados por el estadio se destinará a programas educativos y de inclusión social.

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La cobertura integral del estadio permitirá reducir los gastos de mantenimiento y prolongar la vida útil de butacas y materiales plásticos. Además, la estructura mejorará la acústica interna y limitará la transmisión de sonido al exterior, favoreciendo la organización de recitales y eventos masivos.

El club también impulsa otras innovaciones, como un espacio de circulación bajo la grada del nivel 5, un patio gastronómico en la tribuna San Martín Baja y una fachada envolvente de diseño curtain wall con paneles de aluminio.

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River Plate mostró cómo será la ampliación y techado del Monumental

Vale recordar que el Mundial 2030 se celebrará en seis países de tres continentes: Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos. La Selección Argentina disputará al menos uno de los partidos inaugurales en el Monumental, que volverá a ser sede de una Copa del Mundo 52 años después.