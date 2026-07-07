Roja Directa Colombia vs. Suiza: por qué no debes hacer clic en esa URL

Miles de colombianos buscan alternativas para seguir el partido ante Suiza desde cualquier lugar, incluso el trabajo. (Reuters)

Este 7 de julio, la selección de Colombia se juega su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza. La expectativa es muy alta y miles de hinchas buscan decididamente cómo ver el partido desde el trabajo, el transporte público o sus teléfonos móviles. En medio de esta fiebre futbolística, los ciberdelincuentes están esperando que caigas en sus trampas.

Si estás pensando en recurrir a los clásicos enlaces piratas como Roja Directa, Fútbol Libre o cualquier URL sospechosa que te prometa el partido “gratis y en HD”, detente un segundo.

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Hacer clic en esos enlaces es una de las peores decisiones que puedes tomar hoy. Te explicamos los riesgos reales detrás de la pantalla y dónde seguir el encuentro de forma 100% segura.

Las plataformas piratas como Roja Directa y Fútbol Libre exponen a los usuarios a graves riesgos de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peligros ocultos detrás del “fútbol gratis”

Es tentador buscar una alternativa rápida cuando no estás frente al televisor, pero las transmisiones ilegales en páginas de dudosa procedencia siempre cobran una factura muy alta en tu seguridad digital.

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Infección por malware y troyanos

Esas páginas llenas de ventanas emergentes no viven del amor al arte; están plagadas de publicidad maliciosa (’malvertising’). Al intentar cerrar un anuncio o presionar el botón de “reproducir”, se activan descargas invisibles en segundo plano. Podrías terminar alojando un troyano que rastree tus contraseñas bancarias o un ‘ransomware’ que secuestre tus archivos.

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Estafas de phishing (robo de identidad)

Muchas falsas retransmisiones te exigen “registrarte de forma gratuita” para quitar la publicidad o acceder a la señal premium. Al ingresar tu correo, una contraseña común o, peor aún, los datos de tu tarjeta de crédito “solo para verificar tu ubicación”, le estás entregando las llaves de tu vida financiera a los estafadores.

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Los ciberataques mediante malware y troyanos aumentan durante grandes eventos deportivos como el Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Minería de criptomonedas

¿Has notado que tu celular o computador se calienta al extremo y se pone lento cuando entras a estas páginas? Muchas de estas URLs ejecutan scripts ocultos que exprimen la potencia de tu procesador para minar criptomonedas para terceros sin tu consentimiento, acortando drásticamente la vida útil de tu dispositivo.

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Dónde ver el Colombia vs. Suiza de forma legal y segura

No arriesgues tus datos ni tus dispositivos. Para este crucial partido de octavos de final, estas son las opciones oficiales que tienes a la mano para ver el encuentro de forma legal en internet o televisión:

Televisión abierta (gratis): Caracol TV y Canal RCN transmitirán el partido a través de la señal abierta tradicional en todo el territorio colombiano.

Streaming web (gratis): puedes ingresar a Caracol Play o Deportes RCN En Vivo directo desde sus páginas web o aplicaciones móviles. Solo te pedirán un registro básico sin costo alguno.

Televisión Cerrada: DSports (DirecTV) cuenta con los derechos de transmisión oficial por cable para Sudamérica.

Streaming de Pago: si prefieres apps oficiales con excelente estabilidad y resolución, puedes sintonizarlo a través de DGO, Disney+ Premium, Paramount+ o Ditu.

Muchos sitios ilegales solicitan datos personales y bancarios bajo excusas para acceder a transmisiones “premium”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un canal oficial nunca te pedirá instalar extensiones extrañas en tu navegador ni te obligará a descargar un “reproductor especial de video”. Si la página te pide actualizar algo para poder ver el partido, cierra la pestaña inmediatamente.

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