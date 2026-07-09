Contundente respaldo de la FIFA tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Las polémicas arbitrales están a la orden del día durante el Mundial y lo sucedido durante Argentina-Egipto no escapa de esta esfera. Los Faraones estuvieron dos goles arriba en el marcador, pero dejaron escapar el pase a cuartos de final en apenas 13 minutos. La Albiceleste, que falló un penal en el primer tiempo, quedó envuelta en una inexplicable acusación del seleccionado africano, que difundió un extenso comunicado criticando tanto las decisiones del juez principal Francois Letexier como del que estuvo a cargo del VAR, Jerome Brisard.

En medio de estos ataques a los árbitros franceses, fue el propio director de la División de Arbitraje de la FIFA, el italiano Pierluigi Collina, quien salió a respaldar cada una de las determinaciones cruciales que se tomaron a lo largo de ese encuentro.

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El ex árbitro, que fue elegido varias veces como el mejor del mundo en su profesión y estuvo presente en dos ediciones de la Copa del Mundo, dio una entrevista con el sitio oficial de FIFA y puntualizó en la falta cobrada a Lisandro Martínez desde el VAR que derivó en la anulación de un gol egipcio, pero también en el reclamo de un supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah antes del gol triunfal de Enzo Fernández.

Cuando le preguntaron si estaban prestando “especial atención” a algún “aspecto” del arbitraje durante esta Copa del Mundo, Collina se refirió directamente al duelo de octavos de final que se celebró en Atlanta.

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“Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate”, abrió su respuesta con tintes de respaldo al equipo arbitral de origen francés.

“Cada vez que se marca un gol, el VAR revisa la fase de posesión en ataque. Si se observa una falta en la elaboración de la jugada y se considera que ha influido en el gol, el VAR recomendará una revisión en el terreno de juego. No hay ningún límite preestablecido con respecto a la distancia a la portería o el tiempo transcurrido entre el incidente y el gol”, explicó sobre la APP: Attacking Possession Phase (fase de ataque con posesión del balón) que se aplicó para anular el gol de Mostafa Ziko por una falta previa sobre Licha Martínez.

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“Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca ‘obvia’, si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir”, sentenció.

FIFA aseguró que el francés Francois Letexier acertó en dos decisiones clave que tomó durante Argentina-Egipto (Foto: Reuters/Paul Childs)

Al mismo tiempo, se enfocó en la acción que involucró una brillante recuperación de Julián Álvarez en el área propia para iniciar el contragolpe que terminó con el gol triunfal de Enzo Fernández en tiempo de descuento.

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“Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol”, subrayó el directivo de 66 años.

“Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo”, concluyó.

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En ambos casos, el sitio oficial de la FIFA decidió publicar los videos de las acciones para acompañar las declaraciones del italiano. Difundieron la escena del VAR que revisó el pisotón sobre el defensor argentino y dieron a conocer una cámara inédita para respaldar el quite limpio de Álvarez.

En la entrevista con el sitio oficial de la FIFA, Collina también brindó su “valoración general” luego de los 96 encuentros que se celebraron hasta acá de la edición 2026 de la Copa del Mundo: “Para empezar, hay que decir que ya se han jugado un 50 % más de partidos que en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, y todavía quedan ocho apasionantes encuentros más. En líneas generales, estamos contentos. No obstante, teniendo en cuenta que se juegan muchos partidos en un breve periodo de tiempo, es normal que haya imprevistos. En esos casos, estamos dispuestos a esforzarnos aún más para llegar plenamente preparados al siguiente encuentro”.

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Al mismo tiempo, reconoció que existen “debates constructivos en torno a algunas decisiones”, aunque fue tajante ante los críticos: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte. Nadie puede poner en tela de juicio la integridad de los equipos arbitrales de la Copa Mundial de la FIFA. De lo contrario, puede haber reacciones que deriven en amenazas tanto para sus integrantes como para sus familiares, y eso no está bien”.

En esa línea, aseguró que la División de Arbitraje de la FIFA que lidera no se ve “influenciada por determinadas personas” y aseguró: “Ni siquiera por el presidente de la FIFA, que siempre ha mostrado su apoyo absoluto al Team One y ha confiado en nuestra independencia".

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“Los equipos arbitrales toman decisiones desde la honestidad y, al igual que los jugadores y técnicos, tratan de hacerlo lo mejor posible”, aclaró.

Estas situaciones habían sido utilizadas por distintos medios internacionales para limar la credibilidad arbitral en los partidos del actual campeón del mundo. El comunicado que publicó la Federación de Egipto colaboró para alimentar ese debate: “La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina”, aseguraron en el mensaje.

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El mensaje desde el combinado africano vino argumentado por la mirada crítica de “Varios expertos en fútbol y analistas especializados” sobre las actuaciones de la terna arbitral francesa. “Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego. Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido”, señalaron.

Las declaraciones posteriores al partido del entrenador egipcio, Hossam Hassan, y del futbolista Mostafa Ziko tampoco colaboraron a la hora de evaluar el accionar del equipo arbitral. “Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio”, disparó el entrenador luego de dejar escapar un partido que Egipto tenía ganado hasta el minuto 78.