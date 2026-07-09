Daniel Noboa recibirá a Santiago Peña en una visita para ampliar la cooperación entre Ecuador y Paraguay

La reunión entre ambos mandatarios sucedió antes de la reunión del Mercosur

La relación entre Ecuador y Paraguay dará un nuevo paso a finales de julio con la visita oficial que el presidente paraguayo, Santiago Peña, realizará a Quito, en un encuentro que ambos gobiernos preparan como una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral y consolidar una agenda común en áreas como seguridad, comercio, inversiones y relaciones políticas. La cita fue acordada por los mandatarios durante la reciente cumbre del Mercosur y ya se encuentra en fase de coordinación diplomática entre las dos cancillerías.

Los preparativos avanzaron esta semana con una reunión celebrada en el Palacio de Najas, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, donde el canciller Roberto Kury recibió al embajador de Paraguay en Quito, Roberto Benítez. El encuentro permitió revisar el contenido de la visita presidencial, coordinar aspectos protocolares y repasar los principales asuntos que ambos gobiernos esperan abordar cuando Peña llegue a la capital ecuatoriana el próximo 29 de julio.

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La Cancillería ecuatoriana informó que el viaje tendrá como eje el fortalecimiento de la relación bilateral mediante una agenda orientada a ampliar la cooperación en distintos frentes. Entre los temas previstos figuran el combate al crimen organizado transnacional, el intercambio de experiencias en materia de seguridad, la promoción del comercio, el impulso a nuevas inversiones y el fortalecimiento de los mecanismos permanentes de diálogo político entre ambos países.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Dentro de esa agenda también está prevista la organización de una nueva reunión de la Comisión Permanente de Consultas Políticas Ecuador–Paraguay, un mecanismo diplomático que permite evaluar el cumplimiento de los compromisos bilaterales y abrir nuevas áreas de cooperación. Para ambos gobiernos, este espacio constituye uno de los principales canales institucionales para mantener un diálogo continuo sobre asuntos políticos, económicos y de interés regional.

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La visita será la primera que Santiago Peña realice oficialmente a Ecuador desde que asumió la Presidencia de Paraguay en agosto de 2023. Aunque ambos mandatarios ya habían coincidido en diversos encuentros multilaterales, esta será la primera ocasión en la que sostendrán una agenda de trabajo en territorio ecuatoriano con el propósito de suscribir nuevos compromisos y revisar el estado de la relación bilateral.

El acercamiento entre Quito y Asunción tomó impulso durante la cumbre del Mercosur celebrada a finales de junio en Paraguay. En esa reunión, Daniel Noboa y Santiago Peña analizaron el contexto regional, intercambiaron criterios sobre integración económica y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación frente a desafíos compartidos, entre ellos la expansión del crimen organizado y la necesidad de incrementar los flujos comerciales entre los países sudamericanos.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña (d), fue captado este 1 de julio, durante la presentación del tercer informe de gestión de su gobierno, en el Palacio Legislativo de Asunción (Paraguay). EFE/Juan Pablo Pino

A partir de ese encuentro, ambas cancillerías iniciaron las gestiones para concretar la visita presidencial. Según la información oficial, Peña viajará a Ecuador después de asistir a la ceremonia de posesión presidencial en Perú, prevista para el 28 de julio, lo que permitirá desarrollar una gira regional antes de arribar a Quito.

La reunión entre los dos mandatarios se producirá en un contexto en el que Ecuador busca ampliar sus alianzas diplomáticas en Sudamérica. Desde el inicio de su administración, Noboa ha planteado una política exterior enfocada en fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad, atraer inversión extranjera y generar nuevas oportunidades comerciales. Paraguay aparece dentro de esa estrategia como un socio con el que comparte posiciones en distintos espacios multilaterales y con el que existe interés por ampliar los mecanismos de cooperación.

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Los vínculos entre ambos países ya habían mostrado señales de fortalecimiento meses atrás. En abril de este año, representantes de las cancillerías de Ecuador y Paraguay mantuvieron reuniones en Quito para revisar proyectos conjuntos y explorar nuevas iniciativas de cooperación. En esos encuentros se abordaron temas relacionados con desarrollo económico, comercio, inversiones y fortalecimiento institucional, asuntos que volverán a estar presentes durante la visita presidencial.