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Tomb Raider, Mafia III y más: los 15 juegos de Amazon Prime Gaming m[as buscados

Los suscriptores de Amazon Prime podrán reclamar títulos de acción, estrategia y rol que se irán habilitando durante todo el mes

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Amazon Prime Gaming regala 11 juegos en mayo.
Amazon Prime Gaming regala 11 juegos en mayo.

Amazon renovó su catálogo de Prime Gaming para julio y anunció una nueva selección de 15 videojuegos que los suscriptores de Amazon Prime podrán reclamar sin costo adicional. Entre los títulos más destacados figuran Tomb Raider IV-VI Remastered, Mafia III: Definitive Edition y XCOM: Chimera Squad, además de propuestas de estrategia, investigación, acción y rol que se irán habilitando a lo largo del mes.

Como ocurre cada mes, la compañía distribuirá los juegos por etapas semanales, permitiendo a los usuarios añadirlos permanentemente a sus bibliotecas digitales una vez reclamados.

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La actualización también coincide con la renovación del catálogo de Amazon Luna, el servicio de juego en la nube incluido dentro de la suscripción Prime.

Amazon Luna es el servicio de videojuegos en la nube que ofrece Amazon. Está disponible para los suscriptores.
Amazon Luna es el servicio de videojuegos en la nube que ofrece Amazon. Está disponible para los suscriptores.

Los juegos que ya están disponibles

La primera tanda de junio ya puede reclamarse desde Prime Gaming.

Uno de los lanzamientos más destacados es Tomb Raider IV-VI Remastered, una colección que reúne tres aventuras clásicas protagonizadas por Lara Croft: The Last Revelation, Chronicles y The Angel of Darkness, todos ellos adaptados con mejoras visuales.

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Otro de los títulos más importantes es Mafia III: Definitive Edition, que incluye todos los contenidos descargables y expansiones. La historia sigue a Lincoln Clay, un veterano de la guerra de Vietnam que busca construir su propio imperio criminal tras sobrevivir a la traición de la mafia italiana.

Descargar gratis Mafia III: Definitive Edition a través de Amazon Prime Gaming.
Descargar gratis Mafia III: Definitive Edition a través de Amazon Prime Gaming.

También está disponible XCOM: Chimera Squad, una entrega derivada de la conocida franquicia de estrategia que transcurre cinco años después de los acontecimientos de XCOM 2.

Los juegos que llegarán el 11 de junio

La segunda oleada incorporará cuatro nuevos títulos.

Entre ellos se encuentra Tested on Humans: Escape Room, una propuesta inspirada en las salas de escape y centrada en acertijos y exploración.

También llegará Sin Slayers: Reign of the 18th, un juego de rol ambientado en un mundo de fantasía oscura donde los jugadores deberán enfrentarse a criaturas asociadas con los siete pecados capitales.

La lista se completa con G.I. Joe: Wrath of Cobra, un título de acción con estética retro inspirado en la famosa serie animada de los años ochenta, y Paradise Killer, una aventura de investigación con una marcada influencia vaporwave y una banda sonora inspirada en el city pop.

G.I. Joe: Wrath of Cobra
G.I. Joe: Wrath of Cobra se puede obtener de manera gratuita en Amazon Prime Gaming.

Qué juegos estarán disponibles desde el 18 de junio

La tercera semana del mes añadirá otros tres títulos.

Uno de ellos será Sugardew Island, una aventura relajada en la que el jugador despierta en una isla desierta y debe colaborar con los espíritus del bosque.

A este se suma Wargame Construction Set II: Age of Rifles 1846-1905, un clásico de estrategia ambientado durante la época de la industrialización militar entre mediados del siglo XIX y principios del XX.

El tercer juego será Space Grunts 2, que mezcla mecánicas de combate con cartas y exploración de escenarios generados de manera procedural.

Space Grunts 2
Space Grunts 2 lo puedes descargar gratis desde Amazon Prime Gaming.

Los últimos juegos del mes

La cuarta y última tanda llegará a partir del 25 de junio.

Entre los títulos anunciados figura Please, Touch the Artwork, un juego de puzles con más de 150 niveles inspirado en obras de arte abstracto.

También estará disponible Terraforming Mars, adaptación digital del popular juego de mesa en el que distintas corporaciones compiten por hacer habitable el planeta rojo.

Finalmente, Lost Eidolons: Veil of the Witch ofrecerá una experiencia de rol táctico y supervivencia ambientada en una isla poblada por almas condenadas.

Lost Eidolons: Veil of the Witch podrá ser descargar gratuitamente desde Amazon Prime Gaming.
Lost Eidolons: Veil of the Witch podrá ser descargar gratuitamente desde Amazon Prime Gaming.

Cómo reclamar los juegos de Prime Gaming

Todos estos títulos podrán obtenerse a través de Prime Gaming, uno de los beneficios incluidos dentro de la suscripción de Amazon Prime.

Una vez reclamados, los juegos pasan a formar parte de la biblioteca del usuario y pueden conservarse de manera permanente, incluso si posteriormente se cancela la suscripción.

La compañía también actualiza mensualmente el catálogo de Amazon Luna, su servicio de juego en la nube, que permite acceder a determinados títulos sin necesidad de descargarlos o contar con una consola.

Con esta nueva selección, Amazon continúa reforzando una de las ventajas más valoradas por los suscriptores de Prime, ofreciendo cada mes una combinación de clásicos, producciones independientes y títulos de distintos géneros para ampliar las opciones de juego disponibles.

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