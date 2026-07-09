Un policía Federal defendió a una familia de un robo en Moreno, mató a dos ladrones y recibió un tiro en la cara: está grave

Uno de los videos con los que cuentan los investigadores

Rodolfo Samuel Camaratta, un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), pelea por su vida, tras enfrentar a los tiros a dos ladrones que habían ingresado armados a una casa de la localidad de La Reja, partido bonaerense de Moreno. El saldo de la secuencia fue trágico: los delincuentes fueron abatidos y el oficial recibió un tiro en la cara que lo dejó internado en grave estado.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el hecho ocurrió el martes, después del partido que la Selección argentina jugó contra Egipto, la calle Santa Teresa de Jesús al 2600, esquina San Luis. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, los delincuentes accedieron por la medianera y le apuntaron en la cabeza al hijo de un matrimonio, de dos años.

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Alrededor de las 17.30, los ladrones intentaron darse a la fuga en una camioneta Honda perteneciente a la familia. El botín era cuantioso: habían cargado joyas, celulares, mochilas y una consola de videojuegos.

Sin embargo, no lograron escapar rápidamente como pretendían porque desconocían el funcionamiento de la caja automática del vehículo. Un vecino, alertado por la situación, le avisó a Camaratta, quien intervino para detenerlos.

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La violencia del enfrentamiento

Durante el enfrentamiento, los asaltantes —armados con una pistola Glock calibre 40 y un revólver calibre 32 largo— se enfrentaron con Camaratta, quien utilizó su arma reglamentaria.

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de La Reja (Captura Google Maps)

El policía logró herir a ambos ladrones, que fallecieron en la calle, pero recibió tres impactos de bala: uno ingresó por el pómulo y salió por el paladar, otro alcanzó el antebrazo izquierdo y el tercero perforó el pecho y comprometió un pulmón. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde fue operado, y luego derivado, unas tres horas después, al Hospital Churruca, debido a la gravedad de su situación.

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El parte médico indica que Camaratta está en terapia intensiva, con drenaje torácico y estado clínico reservado, indicaron las fuentes consultadas por este medio.

La investigación, a cargo de Martín Borgnia, de la Fiscalía N°4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez y la Comisaría 7ª de la misma localidad, continúa con pericias balísticas y relevamiento de testimonios. Se ordenó la autopsia de los cuerpos de los ladrones, quienes aún no han sido identificados.

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Los investigadores cuentan con imágenes de una cámara de seguridad que registró la salida de la camioneta, pero no el tiroteo. Por el momento, declararon dos testigos presenciales y la familia víctima del robo. Camaratta se desempeña en la División Seguridad y Custodia del Poder Judicial de la Nación.