Franco Masini habló de sus jugadas escenas de sexo: “No dejé que mi abuela las vea”

El actor visitó el ciclo de Mario Pergolini y se refirió al suceso de sus series Rebelde y Amor animal (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Franco Masini pasó por el programa Otro día perdido (Eltrece), conducido por Mario Pergolini, y protagonizó uno de los intercambios más distendidos de su carrera reciente. Entre risas y anécdotas, el actor habló de las escenas de sexo de Amor animal, la serie de Prime Video que protagonizó junto a la actriz Valentina Zenere, y reveló que prefirió que su abuela no las viera: “Me empieza a preguntar: ‘¿Franquito, qué hacías ahí?’”.

La charla arrancó con el repaso de la trayectoria internacional de Masini, que en los últimos años acumuló proyectos de alto perfil. Pergolini abrió el tema con la repercusión que tuvo la serie Rebelde (Netflix) en Brasil, donde el actor construyó una base de seguidores fiel. “Brasil tiene un público que es muy fiel. Por un determinado personaje te siguen queriendo por años, no se olvidan”, explicó Masini. La serie, producida originalmente para Netflix a partir de los derechos de Rebelde Way de Cris Morena, fue un fenómeno en ese mercado y lo posicionó en la región de una manera que él mismo describió como “muy loca”.

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Franco Masini en una escena íntima de la serie Rebelde (Netflix)

Pero la conversación giró rápidamente hacia el proyecto más reciente: Amor animal, la producción que lo reunió con Sebastián Ortega como director y con Zenere como coprotagonista. Pergolini no tardó en ir al punto que más le interesaba: el tono explícito de algunas escenas. “Era más hot esa, ¿no? Ahí se toquetearon a lo loco”, lanzó el conductor, con su estilo directo. Masini confirmó sin rodeos: “Ahí era crudo el tema”.

La situación personal que rodeó al rodaje no pasó desapercibida en el estudio. Sebastián Ortega y Zenere son pareja en la vida real, lo que le dio a las escenas íntimas una capa adicional de complejidad. Pergolini lo señaló con humor: “El que produce la obra y te toca justo hacer las escenas con...”. Masini lo cortó antes de que terminara la frase: “Sebastián es un genio. Es un amigo. La verdad que es increíble poder haber hecho un proyecto con él”. Y fue más allá al describir el vínculo previo entre todos los involucrados: “Con Valen ya nos conocíamos hace mucho, y todo el elenco, la verdad que es un proyecto que tengo muchas ganas de volver a hacer”.

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La serie Rebelde, producida para Netflix a partir de Rebelde Way de Cris Morena, posicionó a Franco Masini en el mercado regional (Netflix)

La pregunta sobre si estaba en pareja en el momento del rodaje generó uno de los momentos más comentados de la entrevista. Pergolini lo consultó, y Masini respondió con un “no, por suerte no” que desconcertó al panel hasta que el conductor aclaró que se refería a la ficción. La confusión desató las risas, y Masini explicó que la incomodidad de las escenas tiene más que ver con el entorno cercano que con la propia filmación: “Son escenas complejas”, resumió.

El punto más personal llegó cuando habló de su abuela. “A mi abuela no dejé que lo vea porque me empieza a preguntar: ‘¿Franquito, qué hacías ahí?’”, contó, con una sonrisa. Pergolini remató: “Es bastante claro, abuela, lo que estás viendo”. La anécdota funcionó como el cierre natural de un tramo de la entrevista que combinó la reflexión sobre el trabajo actoral con el humor de quien sabe que hay ciertas audiencias para las que algunas escenas son difíciles de procesar.

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La relación de pareja entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere sumó complejidad a las escenas íntimas de Amor animal (Prime Video)

Masini también se refirió al universo narrativo de Ortega como director. “Tiene todo el universo de Sebastián, que es muy crudo, toda la parte marginal, la guerra entre bandas. Eso él lo hace muy bien”, describió, marcando que las escenas de mayor intensidad no son gratuitas sino parte de una estética que el director maneja con consistencia. “Hay una cosa que te atrapa, que es bastante fuerte”, adelantó sobre la trama, aunque prefirió no dar detalles para no spoilear.

Sobre el futuro de Amor animal, Masini dejó abierta la puerta a una segunda temporada con una frase que Pergolini no dejó pasar: “Ojalá que sí”. El conductor lo presionó: “Te estás riendo, ¿eh? Hay una parte de vos que se está riendo”. Masini lo negó y aclaró que la risa era por el tono de la conversación, no por información reservada sobre el proyecto. La serie, estrenada recientemente, tuvo una recepción positiva que alimenta las expectativas de continuidad.

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