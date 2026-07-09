Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

Anna del Boca habló visiblemente conmovida por lo ocurrido con su madre en Gran Hermano

Anna del Boca, hija de Andrea, ofreció un testimonio descarnado sobre la profunda carga simbólica que tiene el último llanto de su madre en el marco del reality de convivencia, en un espacio que marcó momentos clave en la historia personal y profesional de su familia.

La joven explicó que el estudio donde funciona actualmente la casa de Gran Hermano fue el escenario de la última colaboración laboral entre su madre y su abuelo, Nicolás del Boca. “Entonces, es como que todo tiene mucho que ver, ¿no es cierto? O sea, Telefe ha significado muchísimo para mi familia, para nuestro apellido. Ahí es donde se grabó esto”.

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El peso de estos recuerdos se intensifica para Anna, quien relató cómo, en su momento, al ingresar al canal para buscar una valija, revivió escenas cotidianas de su infancia vinculadas a ese lugar: “Me vienen todos los recuerdos. O sea, llegaba del colegio y estudiaba toda la letra en el auto. Llegaba y me comía el sanguchito de jamón y queso como todos los días. Era con todos los productores y los técnicos”.

El proceso de sanación de Andrea del Boca, desde la perspectiva de su hija, se articula a través de la exposición y el cierre de ciclos en ese mismo contexto televisivo. Anna remarcó la importancia de acompañar a su madre en este trayecto: “Recuerdo las charlas el año pasado de que ella se meta en esto, de cerrar ciclos, de no solo abrir puertas, pero también cerrar algunas y cerrar heridas. Por eso el reingreso yo lo veo de una manera distinta, porque yo sé contextualizar absolutamente todo con ella, porque sé, soy testigo de todo lo que pasó. Yo creo que día a día lo sana y espero también como hija que lo siga sanando. No me gusta que se eche la culpa de esto tampoco. No creo que tenga que pedir perdón”.

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El llanto de Andrea del Boca al recordar a su padre en Gran Hermano

La exposición televisiva de Andrea del Boca la llevó, tres meses después de su reingreso al reality, a atravesar un episodio de fuerte angustia. Este momento ocurrió durante una dinámica propuesta por la producción, en la que los participantes eran invitados a liberar tensiones golpeando almohadas y gritando. Allí, la actriz rompió en llanto al rememorar a su padre, Nicolás del Boca, y al vínculo que los unía con ese estudio de televisión.

Durante la mencionada actividad, Andrea expresó frente a sus compañeros: “Me da bronca que por injurias, calumnias y mie... que me tiraron mi papá se fue y no lo pude retener acá”. En ese instante, la actriz hizo visible el dolor persistente por la pérdida de su padre y la frustración generada por los conflictos públicos que enfrentó.

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El testimonio incluyó un repaso por el significado personal del espacio: la casa de Gran Hermano se encuentra en el mismo estudio donde la actriz compartió su última experiencia laboral junto a su padre. Afectada emocionalmente, expresó: “Te extraño papá y te amo, te necesito, te llamo, te sueño. Nadie me va a devolver a mi padre, por esta mierda que me hicieron solo por trabajar, solo por ser buena profesional”.

La escena conmocionó a los participantes y generó empatía entre quienes presenciaban el desahogo de Andrea. En medio de lágrimas, agregó: “Perdón papá y te fuiste por unas mie... de personas”. La intensidad del momento culminó con un grito desgarrador: “¡Aunque haya salido absuelta nadie me va a devolver a mi padre!”.

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Andrea del Boca debió abandonar la casa Gran Hermano por la salud de su madre: “He sido muy feliz”

Este episodio sintetiza el peso emocional que la permanencia en Gran Hermano tuvo para la actriz y productora. El estudio, cargado de historia y de recuerdos familiares, se convierte en un escenario donde confluyen el pasado artístico, los afectos y las heridas abiertas por situaciones mediáticas y personales.

La estadía de Andrea del Boca en el programa tomó un giro definitivo en la noche del miércoles 8 de julio. Minutos antes de la gala de nominaciones, la voz de Gran Hermano la convocó al confesionario para comunicarle una noticia vinculada a su vida fuera del reality. El motivo: su hija había solicitado que se le permitiera salir debido al estado de salud de su madre, Ana María Castro, de 95 años.

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La comunicación del Big fue precisa: “Hablé con tu hija Anna. Me dijo que tu mamá está teniendo algún problemita de salud. Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia afuera de la casa”. El conductor de la gala, Santiago del Moro, confirmó en pantalla que la salida era definitiva y que esta vez no habría reemplazo. Andrea del Boca, visiblemente afectada, aceptó la decisión sin dudar.

El impacto de su partida se hizo notar en la estructura del juego, ya que la competencia quedó con 17 participantes en carrera. La determinación de abandonar la casa respondió a una necesidad familiar, priorizando el cuidado y la presencia junto a su madre en un momento delicado.

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