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Cómo hablar con el soporte de WhatsApp y evitar páginas o números falsos

Conocer cómo funciona el soporte oficial de WhatsApp puede ayudarte a evitar fraudes y mensajes que buscan quedarse con tus datos personales

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WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
Solo se puede contactar al servicio al cliente de WhatsApp a través de la aplicación. (Meta)

WhatsApp recordó cuáles son los canales oficiales para contactar a su servicio de atención al cliente y advirtió sobre el aumento de estafas que utilizan números, correos electrónicos y perfiles falsos para hacerse pasar por el soporte técnico de la aplicación.

La plataforma insiste en que cualquier consulta debe realizarse únicamente mediante las vías habilitadas dentro de la app o a través de su formulario oficial, ya que los delincuentes suelen aprovechar este tipo de solicitudes para intentar robar información personal.

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La compañía también explicó que algunas respuestas del servicio de atención al cliente pueden ser generadas con inteligencia artificial (IA), aunque estas estarán claramente identificadas para que el usuario sepa cuándo está interactuando con esta tecnología. Además, recordó que nunca solicitará datos sensibles como el PIN de verificación, contraseñas, información bancaria o códigos de autenticación.

La comunicación a través de WhatsApp es cada vez más común.
WhatsApp da a conocer que algunas respuestas de su servicio de atención al cliente pueden ser generados por la IA.

Estas recomendaciones buscan reducir el riesgo de fraude, especialmente en un contexto donde las estafas por mensajería instantánea continúan creciendo y los ciberdelincuentes recurren a la suplantación de identidad para engañar a los usuarios.

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Cómo contactar al soporte oficial de WhatsApp

La forma más segura de solicitar ayuda es hacerlo directamente desde la aplicación.

Para ello, el usuario debe ingresar a Ajustes, seleccionar Ayuda y luego acceder a Contáctanos. Desde allí podrá describir el problema y enviar la consulta al equipo de soporte.

Cuando la conversación se realiza por este medio, WhatsApp responde únicamente desde su cuenta oficial de atención al cliente, la cual cuenta con una insignia de verificación y la etiqueta “Cuenta oficial de atención al cliente”.

Si durante la conversación interviene la inteligencia artificial, las respuestas aparecerán identificadas con el ícono IA, lo que permite distinguirlas de otros mensajes.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
La única forma de contactar al servicio al cliente de WhatsApp es usando la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa aclara que, aunque la IA puede ayudar a resolver dudas frecuentes, algunas respuestas podrían no ser completamente precisas. Por ello, también recomienda consultar el Centro de ayuda oficial cuando sea necesario obtener información más detallada.

Cuidado con los números y perfiles falsos

WhatsApp advierte que uno de los métodos de fraude más comunes consiste en crear cuentas que aparentan pertenecer al servicio de atención al cliente.

Si un usuario recibe un mensaje de alguien que afirma representar a WhatsApp, pero la cuenta no posee la insignia de verificación ni la etiqueta oficial, lo más recomendable es no responder.

En esos casos, la plataforma aconseja bloquear inmediatamente el número y reportarlo desde la propia aplicación para evitar que otras personas también sean víctimas del engaño.

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
WhatsApp asegura que el servicio al cliente de WhatsApp se encuentra verificado, por lo que cualquier número extraño podría tratarse de una estafa. (Foto: Meta)

Los delincuentes suelen utilizar estos perfiles para solicitar códigos de verificación, contraseñas o datos financieros con el argumento de resolver un supuesto problema en la cuenta.

Sin embargo, WhatsApp recalca que nunca pedirá esta información durante un proceso de soporte.

¿Qué ocurre con el soporte por correo electrónico?

La compañía también confirmó un cambio importante en su sistema de atención. Actualmente, WhatsApp ya no acepta solicitudes de asistencia enviadas directamente por correo electrónico.

Esto significa que los mensajes enviados a direcciones como support@support.whatsapp.com, support@whatsapp.com o cualquier otra dirección con el dominio @whatsapp.com no serán respondidos por el equipo de soporte.

Si el usuario inicia una solicitud mediante el formulario oficial disponible en el sitio web de WhatsApp, la respuesta podrá llegar por correo electrónico.

En ese caso, la empresa utilizará únicamente direcciones que finalicen en @support.whatsapp.com, lo que permite verificar que el mensaje realmente proviene de la compañía.

WhatsApp tiene funciones que muchos de sus usuarios desconocen.
WhatsApp asegura que los usuarios no se pueden contactar a través de correo electrónico. (Foto: WhatsApp)

Qué información recopila WhatsApp cuando solicitas ayuda

Cuando un usuario contacta al soporte desde la aplicación, WhatsApp recopila determinada información técnica para comprender mejor el problema.

Entre los datos que pueden recopilarse figuran el número de teléfono, el tipo de dispositivo, la versión instalada de WhatsApp, el espacio de almacenamiento disponible, la configuración del idioma, los permisos otorgados a la aplicación y la información relacionada con las copias de seguridad.

También puede recopilar detalles sobre la red móvil utilizada y el funcionamiento de determinadas funciones de la aplicación.

Según explica la compañía, esta información tiene como finalidad identificar el origen del inconveniente y facilitar su resolución.

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