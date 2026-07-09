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El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

Demi Schuurs debió ser atendida tras el punto. Finalmente, la dupla cayó ante Shuko Aoyama y Liang En-shuo y se despidió del certamen

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Una estrella del tenis se chocó con una joven alcanzapelotas en Wimbledon

Un incidente inusual marcó los cuartos de final de dobles femeninos en Wimbledon cuando Demi Schuurs chocó accidentalmente con una alcanzapelotas durante un punto decisivo, provocando la interrupción temporal del partido en la Cancha 3. La jugadora neerlandesa necesitó atención médica tras el fuerte impacto, que también involucró a la joven colaboradora del torneo.

La secuencia se produjo con el marcador empatado 3-3 en el primer set, en un duelo que enfrentó a la dupla conformada por Schuurs y la australiana Ellen Perez contra la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Liang En-shuo. Schuurs avanzó rápidamente hacia el fondo de la pista para intentar devolver un golpe de derecha de sus rivales que amenazaba la línea. En ese desplazamiento, la jugadora de 32 años no advirtió la presencia de la alcanzapelotas, quien permanecía en su posición habitual junto a la pared. El choque resultó inevitable y ambas cayeron al suelo. Testigos en la cancha y usuarios en redes sociales destacaron el fuerte golpe que sufrió Schuurs en la rodilla contra la superficie de hormigón.

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El partido se detuvo de inmediato para permitir el ingreso del cuerpo médico del torneo. Una fisioterapeuta revisó la pierna y el brazo de Schuurs, quien permaneció sentada algunos minutos. Según confirmaron fuentes de la organización citadas por The Sun, la alcanzapelotas fue examinada en el lugar y no presentó lesiones de gravedad.

La jugadora neerlandesa, pese a mostrar señales claras de dolor, se reincorporó tras recibir asistencia y saludó a la asistente con un choque de manos.

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Una estrella del tenis se chocó con una joven alcanzapelotas en Wimbledon capturas
Schuurs chocó accidentalmente con la joven asistente (Captura de video)

La reanudación del juego mostró a Schuurs y Perez ganando el siguiente punto y manteniendo su servicio, aunque la secuencia pareció afectar el rendimiento de la pareja. Finalmente, la dupla de Aoyama y Liang En-shuo se quedó con la victoria por un doble 6-4, asegurando el pase a semifinales. Schuurs ha sido cuartofinalista de Grand Slam en varias ocasiones y ocupó el séptimo puesto del ranking de dobles femeninos en 2018; actualmente se encuentra en el puesto número 23.

El incidente no solo generó preocupación en la cancha, sino también repercusión en redes sociales. Tras el partido, Schuurs compartió en su historia de Instagram un video del momento del choque, acompañado de dos emojis tristes. Ninguna de las protagonistas brindó declaraciones públicas adicionales luego del encuentro.

La especialista en dobles neerlandesa consolida su estatus de élite en el circuito de la WTA Official con una destacada trayectoria de 21 títulos de dobles en su carrera y un récord histórico de 442 victorias frente a 261 derrotas. La jugadora atraviesa una sólida temporada 2026 en la que ostenta el puesto número 23 del ranking de dobles. A lo largo de este año, Schuurs mantiene un registro de 20 partidos ganados y 14 perdidos, impulsada por su reciente llegada a la final del Bad Homburg Open y los cuartos de final en Wimbledon.

La alcanzapelotas, por su parte, pudo retirarse de la cancha por sus propios medios. Las semifinales quedaron emparejadas y se jugarán el 10 de julio. La dupla Aoyama y Liang En-shuo se enfrentarán a la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani. Cabe destacar que la rusa Veronika Kudermetova y la belga Elise Mertens se coronaron campeonas de dobles femenino en la edición 2025 de Wimbledon tras remontar un durísimo encuentro en la Cancha Central. La dupla, que partía como octava cabeza de serie, logró sobreponerse a un bache inicial para derrotar a la experimentada pareja conformada por Hsieh Su-wei y Jeļena Ostapenko con un marcador final de 3-6, 6-2 y 6-4.

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