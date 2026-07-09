¿Podrías perder tus juegos de PlayStation? Esto ocurre si tu cuenta permanece inactiva por tres años

Tu cuenta de PlayStation podría ser eliminada si no la usas durante tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios anunciados por Sony sobre el futuro de PlayStation siguen generando debate entre los jugadores. Tras confirmar que dejará de producir juegos físicos en disco a partir de 2028, la comunidad ahora ha puesto la mirada en una cláusula de los términos de uso de PlayStation Network (PSN) que contempla la eliminación de cuentas inactivas durante un periodo prolongado.

Según las condiciones del servicio, Sony puede cerrar una cuenta de PlayStation si permanece inactiva durante 36 meses consecutivos. En caso de que esto ocurra, el usuario también perdería el acceso al contenido asociado a esa cuenta, incluidos los juegos digitales adquiridos mediante PlayStation Store.

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La política ha despertado preocupación entre quienes construyen su biblioteca exclusivamente en formato digital, ya que el acceso a los títulos depende completamente de la cuenta de PSN. Aunque Sony indica que notificará al usuario antes de ejecutar la eliminación, el tema ha reavivado el debate sobre la propiedad de los videojuegos digitales y las diferencias con los formatos físicos.

Sony podría borrar tu cuenta de PlayStation, así tengas decenas de juegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la política de PlayStation sobre las cuentas inactivas

Los términos de uso de PlayStation establecen que las cuentas deben registrar actividad periódicamente. Si un usuario no inicia sesión durante un periodo de 36 meses, Sony se reserva el derecho de cerrar la cuenta.

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Antes de hacerlo, la empresa señala que enviará una notificación por correo electrónico informando sobre la situación. Desde ese momento, el usuario dispondrá de seis meses para volver a iniciar sesión y mantener activa la cuenta.

Si no realiza ninguna acción dentro de ese plazo, la cuenta podría eliminarse de forma definitiva.

Como consecuencia, también desaparecería el acceso a todos los servicios vinculados a ella, incluyendo la biblioteca de juegos digitales, historial de compras y demás contenidos asociados al perfil.

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Sony podrá eliminar cuentas de PlayStation si se mantienen inactivas por 36 meses.

¿Significa que Sony borrará automáticamente tus juegos?

No necesariamente. La cláusula no implica que todas las cuentas inactivas sean eliminadas de manera automática una vez transcurridos tres años. Lo que establece es que Sony tiene la facultad de hacerlo bajo esas circunstancias.

Además, la compañía afirma que notificará previamente al usuario antes de tomar una decisión definitiva, ofreciendo un periodo adicional para recuperar la cuenta simplemente iniciando sesión.

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Aun así, la existencia de esta política ha generado inquietud porque, en un ecosistema completamente digital, el acceso a los juegos depende de la permanencia de la cuenta.

A diferencia de un disco físico, que puede utilizarse independientemente de una cuenta en determinadas circunstancias, las compras digitales funcionan mediante licencias vinculadas al perfil del usuario.

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PlayStation enfrenta una nueva polémica por sus políticas de uso. (Sony)

El debate sobre la propiedad de los juegos digitales

La polémica llega en un momento especialmente delicado para Sony. La empresa anunció recientemente que dejará de producir juegos físicos para PlayStation a partir de 2028, una decisión que muchos interpretan como el paso definitivo hacia una plataforma completamente digital.

Este cambio ha provocado críticas entre jugadores, distribuidores y parte de la industria del videojuego, que consideran que depender exclusivamente de licencias digitales reduce el control que tienen los consumidores sobre los productos que compran.

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Cuando un usuario adquiere un videojuego digital, normalmente no compra la propiedad absoluta del software, sino una licencia de uso sujeta a las condiciones del servicio de la plataforma.

Por ese motivo, mantener activa la cuenta se convierte en un requisito fundamental para conservar el acceso a la biblioteca digital.

Sony obligaría a los usuarios de PlayStation a usar su cuenta periódicamente para no eliminarla. (Sony)

Otras compañías también aplican políticas similares

Sony no es la única empresa que contempla la eliminación de cuentas inactivas. Diversos servicios digitales han adoptado medidas relacionadas con la protección de datos y la gestión de cuentas sin uso durante largos periodos.

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Sin embargo, en algunos casos existen excepciones cuando la cuenta mantiene compras activas, saldo disponible o suscripciones vigentes.

Esa diferencia es precisamente uno de los aspectos que ha alimentado el debate entre la comunidad de PlayStation, ya que muchos jugadores consideran que una biblioteca digital adquirida durante años debería mantenerse disponible independientemente del tiempo que transcurra entre cada inicio de sesión.

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Jugadores ahora deberán tener cuidado para no perder su biblioteca de videojuegos. (Europa Press)

Cómo evitar problemas con tu cuenta de PlayStation

La recomendación más sencilla es iniciar sesión periódicamente en la cuenta de PlayStation Network, incluso si no se utiliza la consola con frecuencia.

También es importante mantener actualizada la dirección de correo electrónico asociada al perfil, ya que cualquier aviso relacionado con la cuenta llegará por esa vía.

Revisar regularmente los términos y condiciones del servicio permite conocer posibles cambios en las políticas de uso y evitar sorpresas relacionadas con el acceso a juegos o servicios digitales.