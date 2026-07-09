Tiene 16 años y cayó acusado de liderar una banda de motochorros que atacaba en La matanza

La DDI de La Matanza realizó una serie de allanamientos en los que logró desarticular una banda acusada de robar motos bajo la modalidad “motochorros”, según informaron fuentes policiales a Infobae.
El operativo culminó con la detención de un adolescente de 16 años, señalado como líder del grupo, y la aprehensión de cuatro personas más.
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Las fuentes judiciales confirmaron que los registros fílmicos de al menos cinco hechos, entre ellos un robo a un delivery cometido el 15 de mayo pasado, permitieron certificar la participación de la banda y obtener las órdenes de allanamiento y detención. El video del asalto acompaña esta nota.
Uno de los robos cometidos por la banda
Los agentes incautaron cinco vehículos (un auto y cuatro motos) con pedido de secuestro o numeración suprimida y cuatro armas de fuego: una pistola Bersa calibre 22, un revólver Cebra calibre 22, un revólver Tango calibre 32 largo, una pistola Ballester Molina calibre 22 y una réplica de pistola Glock calibre 9 milímetros.
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Asimismo, incautaron una picana eléctrica, y diversos elementos: seis cascos de moto, diez municiones de calibres 22 y 32, ocho celulares, tres mochilas térmicas de una app de entrega de comida, autopartes y prendas de vestir utilizadas en los hechos, indicaron las fuentess.
En el caso interviene el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de San Justo, a cargo de Gustavo Indovino, y la UFIyJ Descentralizada 2, y la investigación se centró en una organización criminal integrada por mayores y menores de edad.
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El grupo operaba en zonas de Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere y Virrey del Pino. Las tareas incluyeron análisis de perfiles en redes sociales, donde el jefe de la organización y sus integrantes posaban con armas.
Al mismo tiempo, los detectives ejecutaron una revisión de cámaras de seguridad y vigilancia sobre domicilios relacionados. De esta manera, se pudo identificar a los líderes, conductores y demás integrantes, quienes ocultaban los vehículos robados en distintas viviendas.
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Entre los detenidos figura Jessica Mariana Gómez, de 34 años; Alejo Gustavo Moya, de 20; Valeria Ailen Iturre, de 19; y Nicolás Alesandro Churquina, de 24.
La Justicia dispuso su aprehensión por tenencia ilegal de armas, encubrimiento agravado y averiguación de ilícito. Además, permanece prófugo F.E.O.V, sobre quien pesa un pedido de captura.
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Los vehículos secuestrados
Durante los seis allanamientos realizados en Gregorio de Laferrere y González Catán, los agentes incautaron una Corven Energy 110 con pedido de secuestro del 7 de julio; una Honda Wave 110 denunciada como robada el 14 de marzo; un Renault Clio relacionado con un hurto automotor del año pasado; una Honda GLH 150 con pedido vigente y otra Honda GLH con numeración suprimida.
Todos los vehículos fueron puestos a disposición de la Justicia.
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