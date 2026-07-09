Crimen y Justicia

Tiene 16 años y cayó acusado de liderar una banda de motochorros que atacaba en La matanza

En el procedimiento, la policía secuestró una picana eléctrica y armas de fuego con las que cometían los robos

Guardar
Google icon
Collage de tres fotos. Hombres sobre motocicletas; uno con cara pixelada hace señal de victoria; otro con casco sostiene móvil rojo; otro con casco y cara pixelada porta un arma
Posteos de la banda de motochorros de La Matanza muestran a sus integrantes con motocicletas, cascos y un arma de fuego.

La DDI de La Matanza realizó una serie de allanamientos en los que logró desarticular una banda acusada de robar motos bajo la modalidad “motochorros”, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El operativo culminó con la detención de un adolescente de 16 años, señalado como líder del grupo, y la aprehensión de cuatro personas más.

PUBLICIDAD

Las fuentes judiciales confirmaron que los registros fílmicos de al menos cinco hechos, entre ellos un robo a un delivery cometido el 15 de mayo pasado, permitieron certificar la participación de la banda y obtener las órdenes de allanamiento y detención. El video del asalto acompaña esta nota.

Uno de los robos cometidos por la banda

Los agentes incautaron cinco vehículos (un auto y cuatro motos) con pedido de secuestro o numeración suprimida y cuatro armas de fuego: una pistola Bersa calibre 22, un revólver Cebra calibre 22, un revólver Tango calibre 32 largo, una pistola Ballester Molina calibre 22 y una réplica de pistola Glock calibre 9 milímetros.

PUBLICIDAD

Asimismo, incautaron una picana eléctrica, y diversos elementos: seis cascos de moto, diez municiones de calibres 22 y 32, ocho celulares, tres mochilas térmicas de una app de entrega de comida, autopartes y prendas de vestir utilizadas en los hechos, indicaron las fuentess.

En el caso interviene el Juzgado de Garantías del Joven N°1 de San Justo, a cargo de Gustavo Indovino, y la UFIyJ Descentralizada 2, y la investigación se centró en una organización criminal integrada por mayores y menores de edad.

El grupo operaba en zonas de Rafael Castillo, Gregorio de Laferrere y Virrey del Pino. Las tareas incluyeron análisis de perfiles en redes sociales, donde el jefe de la organización y sus integrantes posaban con armas.

Al mismo tiempo, los detectives ejecutaron una revisión de cámaras de seguridad y vigilancia sobre domicilios relacionados. De esta manera, se pudo identificar a los líderes, conductores y demás integrantes, quienes ocultaban los vehículos robados en distintas viviendas.

Entre los detenidos figura Jessica Mariana Gómez, de 34 años; Alejo Gustavo Moya, de 20; Valeria Ailen Iturre, de 19; y Nicolás Alesandro Churquina, de 24.

La Justicia dispuso su aprehensión por tenencia ilegal de armas, encubrimiento agravado y averiguación de ilícito. Además, permanece prófugo F.E.O.V, sobre quien pesa un pedido de captura.

Los vehículos secuestrados

Durante los seis allanamientos realizados en Gregorio de Laferrere y González Catán, los agentes incautaron una Corven Energy 110 con pedido de secuestro del 7 de julio; una Honda Wave 110 denunciada como robada el 14 de marzo; un Renault Clio relacionado con un hurto automotor del año pasado; una Honda GLH 150 con pedido vigente y otra Honda GLH con numeración suprimida.

Todos los vehículos fueron puestos a disposición de la Justicia.

Temas Relacionados

MotochorrosLa Matanzaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Robaron a otra conductora de aplicación de viajes en Mendoza

Ocurrió en la intersección de Lamadrid y Callejón Moyano en la localidad de Las Heras. El pasajero la amenazó con un arma y se llevó su teléfono, la licencia y 100 mil pesos

Robaron a otra conductora de aplicación de viajes en Mendoza

Un policía se defendió a los tiros de un intento de robo y mató a un motochorro en Avellaneda

La víctima fue interceptada por dos hombres armados a bordo de una moto y el ataque quedó registrado en una grabación. Las autoridades buscan al cómplice

Un policía se defendió a los tiros de un intento de robo y mató a un motochorro en Avellaneda

Delincuentes robaron en un salón de fiestas de Mar del Plata cuando preparaban un evento

Los delncuentes redujeron al personal a punta de pistola y escaparon con una suma no precisada de dinero

Delincuentes robaron en un salón de fiestas de Mar del Plata cuando preparaban un evento

Detuvieron a un ex convicto y a otro sospechoso con vínculos narcos por una brutal golpiza a dos personas

La Policía de Investigaciones arrestó a Lisandro Leonel T. y Esteban Pascua por una agresión que dejó a dos hermanos hospitalizados. Uno de los detenidos registra antecedentes por narcotráfico y extorsión

Detuvieron a un ex convicto y a otro sospechoso con vínculos narcos por una brutal golpiza a dos personas

El único detenido por el femicidio de la mujer encontrada en un basural de Santa Fe quedó bajo prisión preventiva

La fiscal también subrayó que la forma en que se descartó el cuerpo “exterioriza un absoluto desprecio hacia la dignidad de la víctima por su condición de mujer”

El único detenido por el femicidio de la mujer encontrada en un basural de Santa Fe quedó bajo prisión preventiva

DEPORTES

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

El brutal accidente de una tenista con una alcanzapelotas que sembró preocupación durante un partido de Wimbledon

“Lamine Yamal es un mini Messi”, dijo Nemanja Vidic al analizar la victoria de España ante Portugal

Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Continúan las obras en el Monumental de cara al Mundial 2030: las dos impactantes pantallas que lucirá la casa de River Plate

Contundente respaldo de la FIFA tras las críticas a los árbitros de Argentina-Egipto: “Las acusaciones infundadas no tienen cabida”

TELESHOW

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Michael Bublé en modo fan de la Scaloneta: el festejo familiar en Malta y el gesto que tuvo con sus hijos

Anna del Boca habló del llanto de su mamá antes de abandonar Gran Hermano: “No creo que tenga que pedir perdón”

Franco Masini habló de sus jugadas escenas de sexo: “No dejé que mi abuela las vea”

La sesión de fotos de Flor Vigna en Only Fans con un guiño a la Selección Argentina

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano: ¿quién abandonará la casa en la próxima gala?

INFOBAE AMÉRICA

Renuncia la ministra de Turismo en Bolivia a ocho meses de asumir el cargo

Renuncia la ministra de Turismo en Bolivia a ocho meses de asumir el cargo

Françoise Dolto, psicoanalista francesa: “Cuando un niño no es criado en el amor sino en el miedo, no aprende a amar sino a defenderse”

La población de Estados Unidos podría alcanzar su punto máximo en 2050 por la histórica caída de la natalidad

Uruguay recorta viajes oficiales y apuesta a bajar 25% la pobreza infantil con asignaciones

Costa Rica se convierte en uno de los países más caros para vivir en América Latina: el costo de la vivienda, los alimentos y las medicinas presiona a las familias