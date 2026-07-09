Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).

Televisación: DSports (Latinoamérica) / DSports y Paramount (Argentina) / RTVE Play, DANZ, Canal 1 y TDP (España) / Canal 5, TUDM y ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica) / beIN Sports 1 (Francia)