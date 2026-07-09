Francia-Marruecos, en vivo por los cuartos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 17:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22:00 (España).
Televisación: DSports (Latinoamérica) / DSports y Paramount (Argentina) / RTVE Play, DANZ, Canal 1 y TDP (España) / Canal 5, TUDM y ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y DSports (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica) / beIN Sports 1 (Francia)
¿Cómo llega Marruecos?
Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, llega a los cuartos de final con la aspiración de repetir su histórica actuación mundialista de Qatar 2022. El equipo africano igualó 1-1 frente a Brasil en su debut, luego venció 1-0 a Escocia y 4-2 a Haití, lo que le permitió avanzar como segundo en su grupo. En los 16vos de final eliminó a Países Bajos por penales y en la siguiente ronda superó a Canadá, uno de los anfitriones, para instalarse entre los ocho mejores del torneo.
¿Cómo llega Francia?
Francia accedió a esta instancia tras consolidarse como uno de los principales aspirantes al título bajo la conducción de Didier Deschamps. El equipo mantiene un estilo de juego directo y efectivo, que le permitió imponerse en sus cinco encuentros previos en tiempo regular. Acumula 14 goles a favor, con Kylian Mbappé como principal figura ofensiva, autor de siete tantos y uno de los máximos goleadores del torneo.
En la fase de grupos, el seleccionado francés superó a Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1). Ya en los playoffs, venció a Suecia (3-0) y a Paraguay (1-0).
Probables formaciones:
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, WilliamSaliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Marruecos: Yassine Bounou; Achfraf Hakimi, Issa Diop, Redouano Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil Al Aynaoui; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; y Soufiane Rahimi. DT: Mohamed Ouahbi.
Bienvenidos al minuto a minuto del primer cruce de los cuartos de final del Mundial 2026. Francia y Marruecos chocarán en Boston.