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Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

La función crea un entorno separado con bloqueo propio para guardar archivos y aplicaciones sensibles, ideal para quienes comparten el teléfono o quieren separar vida personal y laboral

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Android suma “espacio privado” para ocultar apps y fotos y reforzar la privacidad del móvil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Android suma “espacio privado” para ocultar apps y fotos y reforzar la privacidad del móvil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La privacidad en los dispositivos móviles es una preocupación central en la vida digital actual, y Google ha dado un paso más con la función de “espacio privado” en Android. Esta herramienta permite ocultar y proteger fotos, archivos y aplicaciones sensibles, brindando a los usuarios un control avanzado sobre su información personal en el teléfono.

En una actualidad donde compartir el móvil o dejarlo al alcance de otros es rutina, configurar un espacio privado puede ser la diferencia entre mantener la confidencialidad y exponer datos críticos.

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La función, disponible en Android 15 y versiones posteriores, responde a una demanda creciente de quienes desean separar su vida personal de la profesional o proteger contenido sensible de miradas ajenas. Ya sea para fotos familiares, documentos laborales, apps bancarias o cualquier archivo privado, el espacio privado de Android ofrece una solución robusta y flexible.

Google exigirá verificación de identidad a desarrolladores de apps Android desde 2026, incluso fuera de Play Store. (Google)
Qué es el espacio privado de Android y cómo protege tus archivos con un PIN independiente - (Google)

¿Qué es el espacio privado y cómo funciona?

El espacio privado crea un entorno independiente dentro del teléfono, donde puedes instalar aplicaciones, guardar fotos y mover archivos sin que sean visibles desde el perfil principal. Este espacio se protege con un bloqueo independiente (PIN, patrón o contraseña) y permite ocultar apps y notificaciones para asegurar la máxima privacidad.

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Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de cambiar fácilmente entre el perfil principal y el espacio privado, configurar autenticaciones adicionales y ocultar incluso la existencia de este espacio para otros usuarios. Al bloquear el espacio privado, todo su contenido queda inaccesible y no aparece en el menú de apps, ni en búsquedas, ni en vistas recientes.

Para activar el espacio privado debes contar con un dispositivo compatible que ejecute Android 15 o superior. Solo el usuario principal del teléfono puede utilizarlo, y no está disponible en dispositivos con más de cuatro usuarios, perfiles invitados o aquellos gestionados por empresas. Además, es recomendable crear una Cuenta de Google exclusiva para el espacio privado, evitando así que las notificaciones, archivos o datos sincronizados se muestren fuera de este entorno seguro.

Cómo configurar el espacio privado paso a paso

  1. Abre la app de Configuración en tu Android.
  2. Ve a Seguridad y privacidad y selecciona Privacidad.
  3. Pulsa en Espacio privado. Si no tienes un bloqueo de pantalla configurado, el sistema te pedirá establecer uno.
  4. Presiona Configurar y sigue los pasos para elegir el método de bloqueo (puede ser el mismo que el del dispositivo o uno específico para el espacio privado).
  5. Opcional: Asocia una Cuenta de Google diferente al espacio privado para separar datos y mejorar la privacidad.
  6. Elige si deseas usar el bloqueo de pantalla actual o establecer uno nuevo para el espacio privado.

Usos y ventajas: protege tus fotos y apps más sensibles

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Seguridad y privacidad se puede crear el entorno protegido, elegir patrón o contraseña y, de forma opcional, vincular una Cuenta de Google distinta para aislar datos, una configuración pensada para esconder contenido sin complicar el uso cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del espacio privado puedes instalar apps desde Google Play, guardar fotos, videos o archivos confidenciales y mover contenidos desde el perfil principal. Además, puedes configurar el espacio para que se bloquee automáticamente después de cierto tiempo de inactividad o al bloquear el dispositivo.

Cuando el espacio privado está bloqueado:

  • Las apps dejan de funcionar en segundo plano y no pueden mostrar notificaciones.
  • Las fotos y archivos no aparecen en galerías, selectores o vistas recientes.
  • Los datos quedan aislados y fuera del alcance de otras apps y usuarios.

Cuando está desbloqueado, puedes acceder y gestionar todo el contenido como en cualquier otro perfil.

Cómo mover y proteger archivos

Para mover fotos o archivos:

  1. Accede al espacio privado y selecciona Agregar archivos.
  2. Elige los archivos que deseas mover o copiar desde el almacenamiento principal.
  3. Decide si quieres copiar (se mantiene una copia en el perfil principal) o mover (el archivo original se elimina).

Esto asegura que tus fotos y documentos más sensibles no sean visibles ni accesibles desde otras apps, ni siquiera por quienes usen el teléfono de forma compartida.

El espacio privado es altamente seguro, pero no es invisible para herramientas avanzadas o personas con acceso físico al dispositivo y conocimientos técnicos. Además, algunas funciones como widgets, accesos directos, copias de seguridad automáticas y ciertas integraciones pueden no estar disponibles dentro del espacio privado.

Su activación es sencilla y ofrece una capa extra de seguridad, ideal para separar la vida privada de la pública y reducir riesgos en un entorno cada vez más digital y compartido.

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