Google te deja ocultar y proteger fotos en tu Android: activa este modo privacidad

Android suma “espacio privado” para ocultar apps y fotos y reforzar la privacidad del móvil - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La privacidad en los dispositivos móviles es una preocupación central en la vida digital actual, y Google ha dado un paso más con la función de “espacio privado” en Android. Esta herramienta permite ocultar y proteger fotos, archivos y aplicaciones sensibles, brindando a los usuarios un control avanzado sobre su información personal en el teléfono.

En una actualidad donde compartir el móvil o dejarlo al alcance de otros es rutina, configurar un espacio privado puede ser la diferencia entre mantener la confidencialidad y exponer datos críticos.

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La función, disponible en Android 15 y versiones posteriores, responde a una demanda creciente de quienes desean separar su vida personal de la profesional o proteger contenido sensible de miradas ajenas. Ya sea para fotos familiares, documentos laborales, apps bancarias o cualquier archivo privado, el espacio privado de Android ofrece una solución robusta y flexible.

Qué es el espacio privado de Android y cómo protege tus archivos con un PIN independiente - (Google)

¿Qué es el espacio privado y cómo funciona?

El espacio privado crea un entorno independiente dentro del teléfono, donde puedes instalar aplicaciones, guardar fotos y mover archivos sin que sean visibles desde el perfil principal. Este espacio se protege con un bloqueo independiente (PIN, patrón o contraseña) y permite ocultar apps y notificaciones para asegurar la máxima privacidad.

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Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de cambiar fácilmente entre el perfil principal y el espacio privado, configurar autenticaciones adicionales y ocultar incluso la existencia de este espacio para otros usuarios. Al bloquear el espacio privado, todo su contenido queda inaccesible y no aparece en el menú de apps, ni en búsquedas, ni en vistas recientes.

Para activar el espacio privado debes contar con un dispositivo compatible que ejecute Android 15 o superior. Solo el usuario principal del teléfono puede utilizarlo, y no está disponible en dispositivos con más de cuatro usuarios, perfiles invitados o aquellos gestionados por empresas. Además, es recomendable crear una Cuenta de Google exclusiva para el espacio privado, evitando así que las notificaciones, archivos o datos sincronizados se muestren fuera de este entorno seguro.

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Cómo configurar el espacio privado paso a paso

Abre la app de Configuración en tu Android. Ve a Seguridad y privacidad y selecciona Privacidad. Pulsa en Espacio privado. Si no tienes un bloqueo de pantalla configurado, el sistema te pedirá establecer uno. Presiona Configurar y sigue los pasos para elegir el método de bloqueo (puede ser el mismo que el del dispositivo o uno específico para el espacio privado). Opcional: Asocia una Cuenta de Google diferente al espacio privado para separar datos y mejorar la privacidad. Elige si deseas usar el bloqueo de pantalla actual o establecer uno nuevo para el espacio privado.

Usos y ventajas: protege tus fotos y apps más sensibles

Seguridad y privacidad se puede crear el entorno protegido, elegir patrón o contraseña y, de forma opcional, vincular una Cuenta de Google distinta para aislar datos, una configuración pensada para esconder contenido sin complicar el uso cotidiano - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro del espacio privado puedes instalar apps desde Google Play, guardar fotos, videos o archivos confidenciales y mover contenidos desde el perfil principal. Además, puedes configurar el espacio para que se bloquee automáticamente después de cierto tiempo de inactividad o al bloquear el dispositivo.

Cuando el espacio privado está bloqueado:

Las apps dejan de funcionar en segundo plano y no pueden mostrar notificaciones.

Las fotos y archivos no aparecen en galerías , selectores o vistas recientes.

Los datos quedan aislados y fuera del alcance de otras apps y usuarios.

Cuando está desbloqueado, puedes acceder y gestionar todo el contenido como en cualquier otro perfil.

Cómo mover y proteger archivos

Para mover fotos o archivos:

Accede al espacio privado y selecciona Agregar archivos. Elige los archivos que deseas mover o copiar desde el almacenamiento principal. Decide si quieres copiar (se mantiene una copia en el perfil principal) o mover (el archivo original se elimina).

Esto asegura que tus fotos y documentos más sensibles no sean visibles ni accesibles desde otras apps, ni siquiera por quienes usen el teléfono de forma compartida.

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El espacio privado es altamente seguro, pero no es invisible para herramientas avanzadas o personas con acceso físico al dispositivo y conocimientos técnicos. Además, algunas funciones como widgets, accesos directos, copias de seguridad automáticas y ciertas integraciones pueden no estar disponibles dentro del espacio privado.

Su activación es sencilla y ofrece una capa extra de seguridad, ideal para separar la vida privada de la pública y reducir riesgos en un entorno cada vez más digital y compartido.

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