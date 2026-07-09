Política

EEUU saludó a Argentina por el 9 de Julio y definió al país como un “socio indispensable” bajo el liderazgo de Milei

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la cooperación bilateral en áreas como minerales críticos, energía nuclear civil y comercio e inversiones

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Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos
Marco Rubio, secretario de los Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio felicitó a Argentina este 9 de julio por el 210° aniversario de su independencia y afirmó que el país se consolidó como un “socio indispensable” en la región bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

En un comunicado del Departamento de Estado, Rubio sostuvo que ambos gobiernos enfrentan amenazas de “narcoterrorismo, crimen transnacional y regímenes autoritarios” que “socavan la libertad” en el hemisferio. Y destacó el rol de Argentina en la defensa de la “libertad” y la oposición a la “tiranía”.

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“En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia”, comenzó en su comunicado oficial el Secretario de Estado norteamericano.

El funcionario indicó que Washington busca ampliar la cooperación bilateral en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión. Además, señaló que espera que la asociación entre ambos países entregue resultados para las dos naciones y la región.

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Secretary Of State Rubio Meets With Argentine Foreign Minister Pablo Quirno At The State Department
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio. Estados Unidos mantiene el compromiso de ampliar nuestra colaboración en los ámbitos de los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y la inversión", indicó en su comunicado.

En su mensaje, sostuvo que "juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región". Y completó: “El liderazgo de Argentina, basado en principios firmes, en la defensa de la libertad y en la oposición a la tiranía, constituye un ejemplo poderoso".

Para cerrar, Rubio sostuvo que “de cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto".

Cinco días atrás, Milei saludó al gobierno de Donald Trump por el Día de la Independencia de los EEUU

El pasado 4 de julio, el presidente Javier Milei también le envió un mensaje a EEUU por el Día de la Independencia. El mandatario nacional afirmó que la soberanía norteamericana se fundó con el "deber de proteger la libertad y sus frutos" principio que, según dijo, comparte Argentina. “Quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, sostuvo.

El Presidente utilizó el saludo para remarcar que el país que gobierna Donald Trump y Argentina “comparten el mismo anhelo” de “proteger la libertad de las personas y sus frutos”. “La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos”, definió el jefe de Estado, con un mensaje a tono con la “batalla cultural” que encabeza el gobierno libertario.

El Presidente utilizó el saludo para remarcar que el país que gobierna Donald Trump y Argentina “comparten el mismo anhelo” de “proteger la libertad de las personas y sus frutos”. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
El Presidente utilizó el saludo para remarcar que el país que gobierna Donald Trump y Argentina “comparten el mismo anhelo” de “proteger la libertad de las personas y sus frutos”. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

Titulado como Hacer América grande otra vez, el mandatario puso en copia de su mensaje a Donald Trump, y destacó la relevancia de los principios fundacionales de la nación norteamericana. Además, estableció un paralelismo con los valores que, según expresó, guiaron la creación de Argentina como república.

“Hace 250 años un grupo de hombres fundaba una república sobre una idea simple pero a la vez revolucionaria: que todos los hombres son iguales ante Dios, y que son poseedores de derechos naturales inalienables a la vida, la libertad y la propiedad”, comenzó la publicación de Milei.

Posteo de Javier Milei por la Independencia de Estados Unidos 4 de Julio
El mensaje del presidente Javier Milei por el 4 de julio de los Estados Unidos

Y continuó: “Bajo esta premisa, ese país se convirtió rápidamente en el opuesto absoluto de los países que abrazaron las ideas contrarias: las del comunismo. La prosperidad de los EEUU es la envidia de todos los pueblos oprimidos, pero ella palidece frente a la libertad con la que cuentan sus ciudadanos y es, de hecho, una mera consecuencia de su preservación”.

En el posteo, Milei sostuvo que “la Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”, que es el de la “democracia liberal, cuyo deber es proteger la libertad de las personas y sus frutos”. “Por eso, quienes no están de acuerdo con este principio básico no pueden llamarse verdaderos patriotas. Dado que Argentina, como Estados Unidos, se fundó bajo ese principio, quien atente contra él no es más que un traidor a la patria”, sentenció.

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