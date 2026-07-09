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Renuncia la ministra de Turismo en Bolivia a ocho meses de asumir el cargo

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, señaló que Cinthya Yáñez dejó el cargo por temas personales. La Cancillería asumirá la administración del ministerio hasta una nueva designación

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Primer plano de Cinthia Yáñez, mujer con cabello rizado y tez clara, vestida con una camisa oscura, un suéter naranja y un collar elaborado
Cinthia Yáñez, exministra de Turismo de Bolivia, aparece en un primer plano durante un evento con un fondo ligeramente desenfocado.

La ministra boliviana de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yañez, renunció a su cargo por “razones de orden personal”, informó este miércoles el Gobierno.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó que la dimisión fue presentada por razones personales y con carácter irrevocable. “Las razones de su alejamiento son de orden personal”, informó, al precisar que la Cancillería administrará temporalmente el ministerio, de manera interina, hasta que el presidente Rodrigo Paz designe a un nuevo titular para esa cartera.

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Yañez había asumido el cargo en noviembre de 2025, al inicio del mandato de Paz, con el desafío de promover políticas de promoción del turismo sostenible, la preservación del patrimonio cultural y el impulso a la gastronomía nacional.

En la carta de renuncia, la exministra sostuvo que durante su gestión se lograron avances importantes, aunque reconoció que varios objetivos quedaron pendientes debido a factores externos, entre ellos los prolongados bloqueos de carreteras que afectaron al país entre mayo y junio. También destacó la elaboración de un plan de emergencia destinado a mitigar el impacto de los piquetes en los sectores del turismo, la cultura y la gastronomía.

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Filas kilométricas para comprar gasolina por los bloqueos en Bolivia
Los bloqueos paralizaron gran parte del país y provocaron pérdidas millonarias para sectores estratégicos, entre ellos el turismo. EFE/Luis Gandarillas

Entre las iniciativas que afirmó dejar encaminadas figuran la creación de una estrategia de “Marca País” para promover a Bolivia como destino turístico, un proyecto de Fondo de Fomento al Turismo, un Sistema Nacional de Inteligencia Turística, propuestas normativas para fortalecer el turismo sostenible y programas de restauración de infraestructura patrimonial.

En la misiva, Yáñez también destaca que se hubiera impulsado la restauración de espacios históricos, entre ellos la Casa de la Libertad en Sucre, así como diversas iniciativas vinculadas con la promoción de la gastronomía y las expresiones culturales del país.

Yáñez es allegada al empresario y político Samuel Doria Medina, con quien trabajó durante 30 años. El Gobierno descartó que su renuncia se deba a un distanciamiento entre el presidente Paz y Doria Medina, aliados tras la primera vuelta de las elecciones generales de cara al balotaje entre Paz y Jorge Quiroga.

“Este no es un tema político, no implica nada entre Unidad (el partido de Doria Medina) y el Gobierno, esta es una salida estrictamente personal de la ministra”, afirmó el vocero de Unidad, Roberto Moscoso, al portal Visión 360.

Tras darse a conocer la renuncia, Doria Medina destacó su gestión en el gabinete y señaló que ella postergó su renuncia para “no debilitar” al Gobierno del presidente Paz durante los conflictos sociales de mayo y junio.

Rodrigo Paz y su gabinete de ministros en el anuncio del Decreto Supremo 5503 en el Palacio de Gobierno. La Paz, Bolivia. 17 de diciembre de 2025
Rodrigo Paz y su gabinete de ministros inicial, durante el anuncio del Decreto Supremo 5503 en el Palacio de Gobierno. La Paz, Bolivia. 17 de diciembre de 2025

Cambios en el gabinete

Yáñez es la cuarta ministra que presenta su renuncia en ocho meses de Gobierno. El exministro de Trabajo, Edgar Morales, renunció en abril, mientras que los exministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, presentaron su dimisión durante la reciente crisis política.

Por su parte, el presidente Paz destituyó a dos de sus colaboradores. El primero fue Freddy Vidovic, exministro de Justicia y abogado personal del vicepresidente Edmand Lara, quien fue destituido el 20 de noviembre, apenas 11 días después de su nombramiento en el arranque del nuevo Gobierno.

Meses más tarde, Marcelo Medinaceli, que ocupaba el cargo de ministro de Hidrocarburos, fue apartado de esa cartera el 22 de abril y reemplazado por Marcelo Blanco, en medio de la crisis por el abastecimiento de combustibles y pocas horas después de la renuncia de la presidenta de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Claudia Cronenbold.

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