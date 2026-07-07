Cómo encontrar la papelera de WhatsApp para borrar archivos y liberar espacio en tu celular

WhatsApp cuenta con una función que te ayuda a administrar tu almacenamiento. (Foto: Meta)

Liberar espacio en el celular es una de las principales preocupaciones de los usuarios de WhatsApp, especialmente para quienes reciben a diario fotos, videos, audios y documentos en conversaciones individuales y grupos.

Aunque muchas personas hablan de una “papelera de WhatsApp”, la aplicación no cuenta con una papelera de reciclaje como ocurre en otros servicios. En su lugar, ofrece una herramienta de administración del almacenamiento que permite identificar y eliminar los archivos que más ocupan memoria.

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Esta función está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone y facilita la limpieza del contenido multimedia sin necesidad de revisar conversación por conversación. Desde allí es posible visualizar los archivos de mayor tamaño, los elementos reenviados varias veces y el espacio que ocupa cada chat.

Con la Administración de Almacenamiento de WhatsApp puedes liberar espacio en tu celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder al administrador de almacenamiento de WhatsApp

Para revisar el espacio que utiliza WhatsApp, el usuario debe abrir la aplicación y dirigirse a Ajustes. Después debe ingresar a Almacenamiento y datos y seleccionar Administración de almacenamiento.

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En esta sección aparece un resumen del espacio total utilizado por la aplicación, además de una lista con los chats que consumen más memoria. También se muestran categorías como archivos grandes o elementos reenviados con frecuencia, lo que permite eliminarlos de forma rápida.

Para borrar contenido basta con seleccionar los archivos que ya no sean necesarios y pulsar el ícono de la papelera. Una vez eliminados, estos archivos desaparecen de WhatsApp y no quedan almacenados en una papelera interna desde donde puedan recuperarse posteriormente.

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Usuarios pueden tener el total control del almacenamiento de WhatsApp. (Meta)

Por qué conviene revisar el almacenamiento de WhatsApp

Con el paso del tiempo, la aplicación puede acumular varios gigabytes de fotografías, videos, notas de voz, documentos y archivos GIF. En muchos casos, este contenido proviene de grupos donde la descarga automática está habilitada y el usuario termina almacenando archivos que nunca vuelve a consultar.

Eliminar este material ayuda a recuperar espacio en el teléfono, mejora la organización del contenido y puede contribuir a que el dispositivo funcione con mayor fluidez cuando el almacenamiento está cerca de su capacidad máxima.

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Además, revisar periódicamente los archivos evita conservar contenido duplicado o multimedia que dejó de ser útil hace meses.

Recuperar espacio en el celular, eliminando archivos de WhatsApp, es totalmente posible.

Otras formas de liberar espacio en el celular

La limpieza de WhatsApp es solo una parte del mantenimiento del almacenamiento del dispositivo. También es recomendable desactivar la descarga automática de fotos y videos si se participa en muchos grupos, ya que esto evita que archivos innecesarios se guarden sin intervención del usuario.

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Otra alternativa consiste en respaldar las fotografías y videos en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Fotos en Android o iCloud en el caso del iPhone. De esta manera, los archivos pueden eliminarse del almacenamiento interno sin perder una copia de seguridad.

También resulta útil revisar las aplicaciones que ya no se utilizan, eliminar imágenes duplicadas y borrar archivos temporales que ocupan espacio sin aportar utilidad.

Cada cierto tiempo debes de revisar el almacenamiento de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Mantener el almacenamiento bajo control

Realizar revisiones periódicas del almacenamiento de WhatsApp permite evitar que la aplicación acumule una gran cantidad de contenido innecesario. Dedicar unos minutos cada cierto tiempo para eliminar archivos grandes, revisar los chats con mayor consumo de memoria y controlar las descargas automáticas puede marcar una diferencia importante en el espacio disponible del dispositivo.

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Aunque WhatsApp no dispone de una papelera de reciclaje donde permanezcan los archivos eliminados, su herramienta de Administración de almacenamiento ofrece una forma sencilla de identificar el contenido que más ocupa espacio y eliminarlo cuando ya no sea necesario. Mantener esta sección bajo control es una de las formas más efectivas de conservar memoria libre y mejorar la experiencia de uso de la aplicación.