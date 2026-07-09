Cómo recuperar más de 5 GB de almacenamiento con la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp permite liberar más de 5 GB en el dispositivo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para recuperar más de 5 GB de almacenamiento en el celular, existe una función popularmente conocida como la papelera de WhatsApp.

Disponible tanto en iPhone como en Android, corresponde en realidad a la herramienta de Administración de almacenamiento, donde se concentran todos los videos, fotos, audios y documentos que juntos pueden acumular más de 5 GB.

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Para encontrar la papelera de WhatsApp, hay que seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para qué sirve la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp tiene como función principal mostrarle al usuario qué archivos (fotos, videos, audios y documentos) están ocupando espacio en el dispositivo, organizados por conversación y tamaño, para que pueda identificarlos y eliminarlos de forma selectiva.

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Por qué WhatsApp suele acumular mucho espacio

WhatsApp acumula espacio en el dispositivo porque guarda automáticamente todo el contenido multimedia que llega por la aplicación: fotos, videos, audios, documentos y GIF. Cada archivo descargado queda almacenado en la memoria interna del teléfono, incluso si el usuario nunca lo abrió.

El principal responsable es la descarga automática de multimedia, una función que viene activada por defecto tanto en Android como en iPhone. Con ella habilitada, cada imagen o video que llega a un chat, ya sea individual o grupal, se guarda sin que el usuario lo autorice de forma explícita.

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Basta con pulsar 'Seleccionar', marcar los archivos y tocar el ícono de la papelera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los grupos de WhatsApp multiplican el volumen de archivos recibidos. Un solo grupo activo puede enviar decenas de imágenes y videos al día, todos descargados de manera automática. A eso se suman los audios de voz, que también ocupan espacio y se acumulan con el tiempo.

Los stickers, los GIF y las notas de voz generan archivos individuales que, aunque pequeños, se acumulan en grandes cantidades.

Los documentos en PDF o Word enviados por WhatsApp también quedan guardados en el dispositivo. A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no establece un límite automático de almacenamiento ni elimina archivos antiguos: el usuario debe gestionarlo de forma manual.

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Stickers, GIF y notas de voz son pequeños, pero se acumulan con rapidez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué otras formas ahorrar almacenamiento con WhatsApp

Además de la herramienta de Administración de almacenamiento o papelera, WhatsApp ofrece varias opciones para reducir el espacio que ocupa en el dispositivo sin necesidad de aplicaciones externas.

Desactivar la descarga automática de multimedia.

Desde ‘Ajustes‘ → ‘Almacenamiento y datos‘, el usuario puede configurar qué tipo de archivos se descargan automáticamente y en qué condiciones: solo con WiFi, solo con datos móviles o nunca.

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Desactivar la descarga automática de fotos y videos en grupos es la medida con mayor impacto inmediato, ya que de esta forma el usuario escoge de forma manual que descargar una vez navegue cada chat.

Desactivar la descarga automática en grupos es el ajuste más efectivo. (WhatsApp)

Borrar chats completos o conversaciones archivadas.

Eliminar conversaciones enteras, especialmente grupos inactivos con historial extenso, libera espacio de golpe. WhatsApp borra junto con el chat todos los archivos multimedia asociados a esa conversación, siempre que se marque la opción de eliminar estos datos.

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Revisar los mensajes con reproducción única.

Los mensajes de foto y video configurados para verse una sola vez no se guardan en la galería del teléfono. Pedirle a los contactos que usen esa función para enviar imágenes reduce de forma directa la acumulación de archivos.

Gestionar las copias de seguridad.

Las copias de seguridad de WhatsApp en Google Drive o iCloud también ocupan espacio en la nube. Desde la configuración de cada plataforma es posible limitar su frecuencia o reducir el tamaño máximo permitido.

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