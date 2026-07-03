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Pasos para hacer mantenimiento a tu WhatsApp y mejorar su rendimiento

Controlar la descarga automática de fotos y videos previene que la memoria del teléfono se llene rápidamente

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Eliminar archivos innecesarios en WhatsApp ayuda a liberar espacio y evitar la lentitud de la aplicación. (Europa Press)
Eliminar archivos innecesarios en WhatsApp ayuda a liberar espacio y evitar la lentitud de la aplicación. (Europa Press)

Optimizar el funcionamiento de WhatsApp requiere algo más que instalar actualizaciones; el verdadero desafío radica en gestionar el almacenamiento de archivos y ajustar la configuración para evitar que la aplicación y el teléfono se vuelvan lentos. Fotografías, videos, audios y documentos se acumulan cada día, saturando la memoria y afectando la experiencia de uso.

Verificar y administrar el almacenamiento

El primer paso para mantener WhatsApp en condiciones óptimas es comprobar cuánta memoria disponible tiene el dispositivo. Cuando la capacidad comienza a agotarse, tanto la aplicación como el teléfono pueden experimentar una reducción en el rendimiento.

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Eliminar archivos innecesarios es una solución efectiva. Desde el menú de ajustes de WhatsApp, es posible ingresar a la sección de almacenamiento y datos. Allí, la opción para administrar el almacenamiento permite identificar y borrar fotos, videos, audios y documentos que ocupan demasiado espacio.

Esta función muestra en la parte superior la cantidad total de memoria que utiliza WhatsApp, lo que facilita decidir qué elementos eliminar. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de gestionar el almacenamiento de cada chat individualmente.

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WhatsApp almacenamiento
Revisar periódicamente el almacenamiento en WhatsApp mejora el funcionamiento tanto de la app como del dispositivo. (Europa Press)

Para ello, basta con ingresar a la conversación deseada, seleccionar el nombre del chat y acceder a la administración de archivos. Así, los usuarios pueden localizar rápidamente los elementos más pesados o duplicados y eliminarlos, liberando espacio de manera eficiente.

Revisar y limpiar la memoria periódicamente ayuda a evitar la lentitud tanto en WhatsApp como en el dispositivo en general. Incorporar el hábito de revisar los archivos almacenados y eliminar los que ya no son necesarios contribuye a que la aplicación funcione de manera más ágil.

Controlar la descarga automática de archivos multimedia

Uno de los factores que más contribuyen a saturar la memoria es la descarga automática de archivos multimedia. Esta función suele estar activada de forma predeterminada en WhatsApp, por lo que cada foto, video o audio recibido se guarda directamente en el teléfono, llenando la memoria sin intervención del usuario.

Para modificar este comportamiento, se puede ajustar la configuración y desactivar la descarga automática. En dispositivos Android, la opción se encuentra en el apartado de chats, donde se puede desactivar la visibilidad de archivos multimedia. En iOS, el ajuste corresponde a la sección de chats, desde la cual se desactiva la función de guardar en Fotos. Esta configuración se puede revertir en cualquier momento si el usuario decide volver a activar la descarga automática.

Ajustar la privacidad en WhatsApp limita la visibilidad de información personal y actividad. (Reuters)
Ajustar la privacidad en WhatsApp limita la visibilidad de información personal y actividad. (Reuters)

Adoptar esta medida permite a los usuarios tomar el control sobre el espacio disponible y decidir qué archivos conservar en el dispositivo. Evitar la descarga automática previene la acumulación innecesaria de elementos y contribuye a mantener el sistema y la aplicación en un estado más ágil.

Cómo activar el modo fantasma para proteger la privacidad

El mantenimiento de WhatsApp no solo se limita al almacenamiento y la memoria. Proteger la privacidad también es un aspecto relevante. Activar el modo fantasma implica ajustar varias configuraciones de privacidad para que otros usuarios no puedan ver información clave sobre la actividad del titular de la cuenta.

Para configurar el modo fantasma, se deben seguir estos pasos:

  • Abrir WhatsApp en el dispositivo móvil.
  • Acceder al menú de ‘Ajustes’.
  • Ingresar a la sección de Privacidad.
Administrar el almacenamiento desde cada chat facilita identificar y borrar elementos duplicados o pesados. (Europa Press)
Administrar el almacenamiento desde cada chat facilita identificar y borrar elementos duplicados o pesados. (Europa Press)

En este apartado, es posible modificar diferentes opciones para limitar la visibilidad de la información personal. Se recomienda:

  • Desactivar o restringir la visualización de la hora de última vez y en línea.
  • Ocultar la foto de perfil.
  • Limitar el acceso a la sección de información (“Info”).
  • Evitar la aparición en enlaces, grupos y estados.

Además, resulta fundamental desactivar la confirmación de lectura. Esta función, conocida como el doble check azul, indica a los remitentes cuándo un mensaje fue leído. Al inhabilitarla, los demás no podrán saber si un mensaje fue revisado, lo que refuerza la privacidad.

Aplicar estas configuraciones permite mantener un perfil bajo en WhatsApp y evita que otros usuarios accedan a datos personales o detalles sobre la actividad dentro de la aplicación.

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