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Guía para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio del celular

El nombre de esta función es administración de almacenamiento y está disponible tanto en Android como en iPhone

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Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
WhatsApp tiene una sección llamada "papelera" secreta donde se acumulan fotos, videos, audios y archivos que parecían borrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp tiene una sección conocida como la “papelera” donde se guardan fotos, videos, audios y otros archivos que parecían eliminados.

Disponible tanto en iPhone como en Android, esta función corresponde en realidad a la herramienta de Administración de almacenamiento integrada en los ajustes de la aplicación.

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Vaciar esta carpeta es útil para liberar espacio en el celular de manera rápida, ya que allí se acumulan archivos que ya no se usan: imágenes, documentos, notas de voz y videos.

Aunque pasan desapercibidos, estos elementos ocupan una cantidad considerable de almacenamiento con el tiempo y su eliminación ayuda a optimizar el rendimiento del dispositivo.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Cómo encontrar la “papelera” de WhatsApp

El paso a paso para acceder a la sección de Administración de almacenamiento de WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.
  4. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.
  5. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.
Disponible en iPhone y Android, esta función es en realidad la herramienta de Administración de almacenamiento de los ajustes de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Disponible en iPhone y Android, esta función es en realidad la herramienta de Administración de almacenamiento de los ajustes de la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esta sección funciona como un almacenamiento intermedio que da al usuario la oportunidad de recuperar un archivo borrado por error o, por el contrario, eliminarlo de forma definitiva.

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Desde allí es posible seleccionar qué conservar y qué descartar, lo que brinda mayor control sobre el uso del almacenamiento interno.

La herramienta resulta práctica en dos situaciones: cuando el teléfono comienza a llenarse de archivos innecesarios y cuando alguien necesita revisar elementos que creía haber perdido. Vaciarla con regularidad evita que fotos, audios y videos acumulados ralenticen el funcionamiento de la aplicación o del celular.

Además de limpiar la sección de Administración de almacenamiento, hay otras maneras de reducir el espacio que ocupa WhatsApp. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Además de limpiar la sección de Administración de almacenamiento, hay otras maneras de reducir el espacio que ocupa WhatsApp. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Cómo ahorrar espacio en el celular con WhatsApp

Más allá de limpiar la sección de Administración de almacenamiento, existen otras formas de reducir el espacio que ocupa WhatsApp en el dispositivo.

Una de las más prácticas es revisar los chats de grupos, que generan un volumen alto de contenido y con el tiempo pueden acumular varios gigabytes de archivos multimedia descargados automáticamente.

Es útil revisar la configuración de descarga automática de la aplicación y desactivarla para los tipos de archivo que no se necesitan guardar, como videos o documentos.

Los respaldos automáticos de conversaciones igualmente influyen en el almacenamiento, ya que las copias de seguridad pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
WhatsApp consume mucho espacio principalmente por los archivos que se comparten a diario en la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para liberar espacio en el celular de forma más amplia, es útil eliminar aplicaciones que no se utilizan con frecuencia, borrar duplicados o contenido repetitivo en la galería y aprovechar servicios en la nube como Google Fotos o iCloud para almacenar recuerdos sin saturar la memoria interna.

Vaciar la caché de las aplicaciones es otra opción efectiva, ya que con el uso acumulan datos temporales que pueden llegar a ocupar varios gigabytes.

Por qué WhatsApp consume mucho espacio

WhatsApp ocupa mucho espacio en el celular principalmente por la gran cantidad de archivos que se comparten a diario dentro de la aplicación.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, al fondo hay siluetas oscuras de personas.
WhatsApp suele consumir mucho espacio debido a su uso constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fotos, videos, documentos, notas de voz, stickers y GIF se descargan automáticamente y, en muchos casos, permanecen almacenados en la memoria del dispositivo aunque el usuario ya no los necesite.

Los chats de grupos agravan el problema, ya que generan un flujo constante de contenido. Con el tiempo, esta acumulación provoca que la aplicación crezca en tamaño de manera sostenida.

A eso se suman los respaldos automáticos de conversaciones, cuyas copias de seguridad pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube.

Pantalla de smartphone con aplicación WhatsApp abierta, mostrando un chat, dos logos de WhatsApp en rojo y azul, un dinosaurio animado, confeti y notas musicales
WhatsApp Plus es una suscripción de pago dentro de la app que, por una tarifa mensual, ofrece funciones exclusivas de personalización y organización. (WhatsApp)

Qué es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus es una suscripción oficial de pago disponible dentro de la aplicación que, por una tarifa mensual, ofrece funciones exclusivas de personalización y organización de chats.

Entre las opciones que incluye figuran temas exclusivos, iconos de aplicaciones personalizados y tonos de llamada únicos. La suscripción también permite fijar hasta 20 chats y usar stickers con efectos especiales, funciones no disponibles en la versión gratuita de la aplicación.

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