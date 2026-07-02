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PlayStation Plus juegos gratis en julio de 2026: cuáles son y cómo descargarlos

Los tres títulos disponibles para descargar se podrán jugar en PS4 y PS5

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PlayStation Plus sumará en julio de 2026 tres juegos gratis para suscriptores de PS5 y PS4.
PlayStation Plus sumará en julio de 2026 tres juegos gratis para suscriptores de PS5 y PS4.

La llegada de julio trae novedades para los suscriptores de PlayStation Plus, que podrán acceder a tres nuevos juegos sin costo adicional. Los títulos seleccionados abarcan desde grandes franquicias de acción hasta propuestas independientes con una jugabilidad distintiva, ofreciendo alternativas para distintos tipos de jugadores en PS5 y PS4.

Entre los juegos más comentados de este mes destaca Call of Duty: Modern Warfare III, cuya inclusión no ha pasado desapercibida debido a su recepción mixta, acompañada por dos propuestas que exploran la fantasía, el rol y la acción retro.

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Cuáles son los juegos gratis de PlayStation Plus para julio de 2026

  • Call of Duty: Modern Warfare III

El título central de la oferta de julio es Call of Duty: Modern Warfare III, disponible tanto en PS5 como en PS4 gracias al paquete multigeneración. Esta entrega, desarrollada por Activision, se presenta como secuela directa de Modern Warfare II, retomando la historia del Capitán Price y la Fuerza Operativa 141, quienes enfrentan al criminal de guerra Vladimir Makarov.

El juego incluye una campaña narrativa que continúa los eventos del título anterior, mapas multijugador clásicos del Modern Warfare 2 de 2009 actualizados con gráficos mejorados, nuevos modos y mecánicas innovadoras. Además, introduce la experiencia de Modern Warfare Zombies, permitiendo a los jugadores unirse en escuadrones para sobrevivir en el mayor mapa de zombies hasta la fecha.

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Call of Duty: Modern Warfare III, de Activision.
Call of Duty: Modern Warfare III encabezará la selección de PlayStation Plus como secuela directa de Modern Warfare II.
  • For the King II

El segundo título destacado es For the King II, también disponible para PS5 y PS4. Esta secuela mantiene la esencia del RPG original, combinando mecánicas de rol, elementos roguelite y jugabilidad inspirada en los juegos de mesa.

La narrativa se desarrolla en Fahrul, donde la Reina Rosomon ha oprimido a su pueblo, obligando a los jugadores a desafiar su régimen, ya sea en solitario o en modo cooperativo para hasta cuatro personas.

El juego introduce un motor gráfico renovado, nuevos personajes y desafíos, ofreciendo frescura tanto para veteranos como para quienes se acercan por primera vez a la saga. La mezcla de azar, estrategia y cooperación hace que cada partida sea diferente, invitando a planificar cuidadosamente cada movimiento para sobrevivir y liberar al reino.

  • CrossCode

La tercera incorporación del mes es CrossCode, un RPG de acción en 2D con claras inspiraciones en los clásicos de 16 bits. Este juego, desarrollado por Radical Fish Games, destaca por su jugabilidad dinámica, acertijos propios de los juegos de aventura de la vieja escuela y una historia de ciencia ficción que sorprende por su profundidad.

CrossCode se incorporará a PlayStation Plus como un RPG de acción en 2D con estética retro, acertijos y ciencia ficción.
CrossCode se incorporará a PlayStation Plus como un RPG de acción en 2D con estética retro, acertijos y ciencia ficción.

CrossCode combina combates rápidos con un sistema de física fluida y una gran variedad de equipamiento y habilidades, permitiendo a los jugadores abordar los desafíos de forma estratégica. Los aficionados a los juegos de rol y los títulos de estética retro encontrarán aquí una experiencia que equilibra dificultad, exploración y narrativa.

Cómo reclamar los juegos de julio en PlayStation Plus

Para aprovechar la selección de julio, es necesario contar con una suscripción activa en cualquiera de las tres modalidades: Essential, Extra o Premium (Deluxe). Los juegos estarán disponibles para ser reclamados desde el martes 7 de julio y hasta el lunes 3 de agosto. Una vez añadidos a la biblioteca, podrán descargarse y jugarse en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción se mantenga vigente.

El proceso es sencillo: ingresar en la PlayStation Store desde la consola, la aplicación móvil o la web, seleccionar la sección de juegos mensuales y añadir los títulos deseados. Esta mecánica permite que los usuarios disfruten de nuevas experiencias sin costo adicional, renovando de manera constante su catálogo personal.

Los juegos de julio de PlayStation Plus podrán reclamarse del 7 de julio al 3 de agosto con suscripción Essential, Extra o Premium Deluxe.
Los juegos de julio de PlayStation Plus podrán reclamarse del 7 de julio al 3 de agosto con suscripción Essential, Extra o Premium Deluxe.

Con la llegada de los nuevos títulos, los juegos de junio dejarán de estar disponibles para su descarga gratuita. Los usuarios que aún no hayan reclamado Grounded, Nickelodeon All-Star Brawl 2 y Warhammer 40,000: Darktide tienen hasta el 6 de julio para hacerlo. Posteriormente, estos títulos ya no podrán sumarse gratuitamente a la biblioteca.

Además, PlayStation Plus perderá 12 juegos independientes en las próximas semanas. Entre ellos se encuentran Risk of Rain 2, Onee Chanbara Origin, Bomber Crew, Clash: Artifacts of Chaos, Cursed to Golf, Get Even, Hundred Days: Winemaking Simulator, Infinite Minigolf, Roki, Source of Madness, Space Crew: Legendary Edition y Tropico 6.

Los jugadores interesados disponen de un tiempo limitado para jugarlos antes de su retiro definitivo del servicio.

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