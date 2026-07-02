“No te estoy mintiendo en nada”: la conversación que revela cómo Barrelier engañó al padre de Agostina mientras ocultaba el crimen

Claudio Barrelier y Gabriel Vega

“¿Agostina no te contó...?”. La pregunta descolocó a Gabriel Vega. El padre de la adolescente acababa de llegar a Córdoba tras enterarse de la desaparición de su hija mientras se encontraba de viaje en San Luis. Sin rastros de Agostina y decidido a reconstruir por su cuenta qué había ocurrido, el lunes 25 de mayo a la tarde fue hasta la casa de Soledad Andreani para hablar cara a cara con Claudio Barrelier, ex pareja de la madre de la joven y la última persona que la había visto con vida.

Gabriel, que fue policía, grabó toda la conversación. No sabía que estaba frente al hombre que dos noches antes había asesinado a su hija y que ya había comenzado a desplegar maniobras para ocultar el crimen.

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El audio, de poco más de veinte minutos, fue incorporado al expediente y transcripto por personal del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba. Infobae accedió a ese documento que ahora adquiere una dimensión completamente distinta, luego de que el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Barrelier por homicidio triplemente calificado, por alevosía, ensañamiento y por haber cometido el crimen en un contexto de violencia de género (femicidio).

En todo el diálogo, el principal acusado negó cualquier responsabilidad, instaló hipótesis que luego serían descartadas por la investigación, buscó sembrar dudas sobre la madre de Agostina y se presentó como alguien dispuesto a colaborar. A su lado estuvo Soledad Andreani, quien intervino en distintos momentos para respaldar ese relato.

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Ayer, la fiscalía también le dictó la prisión preventiva a ella y a Osvaldo Fassetta, ambos imputados por encubrimiento agravado. La única de las cuatro personas detenidas cuya situación procesal aún resta resolver es Marianela Palmero, pareja de Barrelier, también acusada por ese delito.

Para los investigadores, el femicidio fue construido sobre un vínculo de confianza que Barrelier había cultivado con Agostina, quien lo consideraba su "padrastro", dado el lazo que él mantenía con su madre

Las mentiras de Barrelier

La primera estrategia de Barrelier aparece apenas comienza el diálogo. Antes de responder qué ocurrió la noche en que vio por última vez a la adolescente, intenta correr el eje de la conversación. Cuando le pregunta “¿Agostina no te contó...?”, busca introducir un supuesto episodio del pasado para instalar la idea de que la adolescente ocultaba situaciones importantes a su familia y que él conocía aspectos de su vida que ni siquiera su padre sabía.

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En ese contexto, Barrelier le aseguró a Gabriel que Agostina nunca llegó a ingresar a su casa. Según su relato, ambos caminaban hacia la vivienda cuando apareció un Volkswagen Gol rojo, la adolescente subió y desapareció. Incluso, afirma haber intentado conseguir cámaras de seguridad para identificar la patente y procura mostrarse como alguien comprometido con la búsqueda. “Yo tengo mi nena de 11 años y me pongo en tu lugar, hermano... También estoy desesperado. Salí a buscar cámaras, salí a buscar todo porque es impresionante. No puede ser que hayan pasado tantas horas y no se sepa nada”.

La investigación terminó descartando completamente esa versión.

Las cámaras analizadas por la fiscalía muestran que Agostina llegó en remise hasta la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro. Allí la esperaba Barrelier. Ambos caminaron hasta la vivienda y una cámara registró el momento en que ingresaron juntos al domicilio a las 22.55. Desde entonces, la adolescente nunca volvió a salir con vida.

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El video de Agostina Vega entrando a la casa de Claudio Barrelier: nunca más se la vio salir

Deslegitimar a la madre

La conversación también expone el intento permanente por desplazar las sospechas hacia Melisa Heredia, madre de Agostina. “Ella sabe un montón de cosas más que vos recién te enterás. Entonces no entiendo por qué no dice todo, toda la verdad”, le asegura Barrelier a Vega. “Para mí, sinceramente, te lo digo con una mano en el corazón, algo más sabe Meli y no te lo está diciendo”, insiste.

En ese contexto, el rol de Soledad Andreani es, cuanto menos, llamativo. La mujer no solo escucha. También interviene acompañando el relato de Barrelier y hasta sugiere que Agostina podría haberse ido por voluntad propia: “Para mí no está volviendo por miedo, porque sabe que se la mandó… Para mí, ha discutido con la madre y se le ha escapado”, dice.

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Barrelier profundiza esa idea: “No es la primera vez... se iba al Quemadero, se iba a Savio… (...) Para mí la Agostina le ha mentido y ha tenido organizado para que la pasen a buscar, porque no puede ser que el auto llegue tan rápido”, sostiene en referencia al supuesto auto rojo.

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega

Mientras Vega intenta seguir un hilo conductor, Barrelier y Andreani apuntan hacia Melisa y cuestionan su reacción durante las primeras horas de la búsqueda. Barrelier, incluso, llega a decir: “El padre (de Melisa) tiene auto. La podrían haber subido ahí nomás y haber salido a buscarla. ¿Para qué esperar tantas horas?”.

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Acto seguido, desbloquea su teléfono y se lo extiende a Gabriel. Le muestra chats con Melisa y llamados para convencerlo de que había intentado conseguir las cámaras de seguridad del barrio y que estaba colaborando activamente con la búsqueda. “Para que veas que yo no te estoy mintiendo en nada”, insiste. “Mirá, el número del frente de donde tienen las cámaras. Llamé a la mujer preguntándole si me podía facilitar las cámaras, por ahí se podía ver la patente del auto…”, le dice.

El video que muestra a Barrelier llevando el cuerpo de Agostina Vega a un descampado

Para ese momento, según la reconstrucción de la fiscalía, el acusado ya había retirado el Ford Ka de Andreani, había trasladado el cuerpo de Agostina hasta un descampado del barrio Ampliación Ferreyra y comenzaba a instalar hipótesis alternativas para alejar las sospechas sobre él.

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Hacia el final del encuentro, Gabriel le pregunta qué relación tenía con su hija. Barrelier responde que Agostina le contaba muchas cosas. Andreani agrega que ella también hablaba con la adolescente cuando coincidían en la cancha y vuelve sobre Melisa: “Tratá de agarrar paciencia de algún lado y sentarte con la mina y hablar; es más, si vos has sido policía, te vas a dar cuenta si la mina miente o no”.

Minutos después llega la frase que condensa la perversidad del femicida. “No te voy a mentir, menos con eso. Yo también soy padre y no me voy a poner a mentirte en algo así”.

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