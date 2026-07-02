El Salvador

El Salvador distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en hospitales venezolanos tras la emergencia por terremotos

El contingente salvadoreño, integrado por rescatistas y personal de salud, distribuyó medicamentos esenciales en hospitales de La Guaira y participó en el rescate de ocho sobrevivientes tras los terremotos. La misión, coordinada por Roberto Cortez y Roberto Gavidia, mantiene operaciones continuas bajo directrices presidenciales

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El Salvador envió a Venezuela un contingente humanitario de 300 rescatistas y personal médico tras los terremotos en La Guaira. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Salvador envió a Venezuela un contingente humanitario de 300 rescatistas y personal médico tras los terremotos en La Guaira. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El gobierno de El Salvador envió un contingente humanitario compuesto por 300 rescatistas y personal médico que distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en cinco hospitales de La Guaira, Venezuela, tras los recientes terremotos que afectaron la región.

La misión, que incluyó equipos especializados, un binomio canino que se desplegó en respuesta a la solicitud de apoyo internacional y bajo coordinación directa de las autoridades venezolanas.

En una transmisión en vivo realizada a través del programa Diálogo 21, los jefes del contingente salvadoreño ofrecieron detalles sobre las operaciones y el impacto de la ayuda.

Roberto Cortez, jefe de la misión humanitaria, explicó que El Salvador fue uno de los primeros equipos en llegar al área afectada. “Desde el primer día que estuvimos acá, el impacto que hemos dado ha sido recibido con mucha esperanza por la población venezolana”, afirmó Cortez.

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Cortez precisó que el equipo salvadoreño opera bajo estándares internacionales y destacó la “activación rápida, la organización que nos permitió movilizarnos y empezar las operaciones en menos de seis horas tras nuestra llegada”. El contingente cuenta con experiencia en misiones previas en Turquía y Haití, según Cortez, la dificultad en Venezuela se ha acentuado por el tipo de colapso estructural, conocido como “pancake”, que complica el rescate de víctimas debido a que cada nivel del edificio colapsa sobre el inmediato inferior.

El contingente de El Salvador rescató a ocho víctimas en La Guaira y salvó también a varios perros y gatos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El contingente de El Salvador rescató a ocho víctimas en La Guaira y salvó también a varios perros y gatos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La misión salvadoreña coordina sus acciones con las autoridades locales para intervenir en los sitios donde se requiere apoyo. Cortez informó que “cada uno de los equipos internacionales presentes está asignado a diferentes edificaciones, trabajando de manera simultánea para incrementar las posibilidades de rescate”. El trabajo se realiza de manera ininterrumpida, en turnos que aseguran operaciones constantes.

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En el terreno, los equipos han enfrentado severas afectaciones en la infraestructura. Cortez relató que “los edificios se desplomaron uno sobre otro, lo que ha reducido la probabilidad de encontrar sobrevivientes, aunque seguimos con esperanza porque hemos visto rescates con vida incluso después de varios días”. El jefe de misión confirmó que, hasta este jueves, el grupo de rescate ha salvado a ocho víctimas y rescatado varios animales, incluyendo perros y gatos.

La operación de búsqueda incorpora tecnología como cámaras infrarrojas y equipos de detección de sonido, facilitados por empresas locales, así como la intervención de perros especializados. Cortez detalló que “la función de búsqueda se divide en búsquedas físicas, técnicas y con caninos lo que nos permite abarcar más áreas de manera simultánea y aumentar las probabilidades de éxito en los rescates”.

La misión de El Salvador distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en cinco hospitales de La Guaira en dos días. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La misión de El Salvador distribuyó más de 24 toneladas de medicamentos en cinco hospitales de La Guaira en dos días. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

En cuanto a la seguridad sanitaria, el contingente ha seguido protocolos estrictos. “Trabajamos junto a las autoridades de salud locales para aislar zonas con presencia de cadáveres y mantener la seguridad física y de salud de nuestro personal”, indicó Cortez.

Sobre la labor médica, Roberto Gavidia, jefe del personal médico en la misión, resaltó que “el plan de salud elaborado incluyó la intervención de 40 especialistas del Sistema Nacional de Salud, entre médicos, enfermeras, paramédicos y personal logístico”. El equipo de salud ha establecido clínicas y reforzado la atención hospitalaria para gestionar tanto heridos como el apoyo psicológico a las familias.

Gavidia detalló que “en cinco hospitales nacionales hemos distribuido 24 toneladas de medicamentos en dos días, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y desparasitantes”. El abastecimiento atiende especialmente a personas con heridas y lesiones provocadas por el colapso de edificios, así como la falta de agua potable en la zona.

El equipo médico se mantendrá en Venezuela el tiempo que sea necesario para continuar con las operaciones y el seguimiento de los pacientes.

La atención brindada por la misión salvadoreña ha permitido realizar intervenciones quirúrgicas de emergencia y proporcionar apoyo psicológico.

Gavidia detalló que “en cinco hospitales nacionales hemos distribuido 24 toneladas de medicamentos en dos días, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y desparasitantes” (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Gavidia detalló que “en cinco hospitales nacionales hemos distribuido 24 toneladas de medicamentos en dos días, incluyendo antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y desparasitantes” (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El Salvador confirma el rescate del 8° sobreviviente tras los terremotos en Venezuela

El presidente, Nayib Bukele, confirmó la mañana de este jueves el rescate del octavo sobreviviente en La Guaira y reconoció el trabajo conjunto de los equipos internacionales. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Bukele afirmó: “Finalmente logramos rescatar a Hernán. Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permaneció más de siete días atrapado bajo los escombros del centro comercial Galerías”.

Esta misión fue posible tras la colaboración de los equipos de Chile, Estados Unidos, Portugal, México y Costa Rica que han brindado asistencia humanitaria internacional.

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