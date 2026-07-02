Capturan a otro evadido de La Joyita y ya solo quedan 10 prófugos de la fuga masiva ocurrida en Panamá

La Policía Nacional capturó en Chepo a otro de los evadidos de La Joyita, reduciendo a 10 la cantidad de prófugos que aún permanecen sin ser localizados. Tomada de la PN

La Policía Nacional capturó en el distrito de Chep, al este de la ciudad capita, oa otro de los privados de libertad evadidos del centro penitenciario La Joyita, con lo que se reduce a 10 la cantidad de prófugos pendientes por recapturar tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio, cuando 195 reclusos escaparon del penal ubicado en Las Garzas, corregimiento de Pacora.

El detenido fue identificado como Maykol Fernando Villarreal Pérez, quien fue ubicado por unidades de Localización y Captura de la Dirección de Investigación Judicial en una residencia de la barriada La Primavera, en Chepo.

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De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre permanecía oculto dentro de la vivienda y había modificado aspectos de su apariencia física con la intención de evitar ser reconocido por las autoridades y por la comunidad.

La institución informó que la captura fue posible gracias a información suministrada por ciudadanos, cuyo apoyo resultó clave para ubicar al evadido. Las autoridades mantienen una recompensa de $4,000 por información que permita la captura de cada uno de los 10 privados de libertad que todavía permanecen prófugos.

Las autoridades mantienen una recompensa de $4,000 por información que conduzca a la captura de cada uno de los 10 evadidos restantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuga de La Joyita provocó una de las mayores crisis recientes del sistema penitenciario panameño y ha derivado en una serie de operativos policiales, allanamientos y procesos judiciales contra los recapturados.

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Hasta el reporte oficial más reciente del Ministerio Público, 31 evadidos ya han sido condenados mediante la validación de acuerdos de pena.

Las condenas dictadas por los tribunales se sumarán a las penas que los reclusos ya cumplían antes de escapar. De ese total, 22 personas recibieron condenas de 42 meses de prisión, siete fueron sancionadas con 36 meses, una con 44 meses y otra con 47 meses.

A esa lista se sumó un nuevo acuerdo validado por el juez de Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Francisco Carpintero, quien sancionó a otro privado de libertad evadido de La Joyita a 42 meses de prisión por el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de evasión agravada.

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Hasta el momento, 31 privados de libertad han sido condenados mediante acuerdos de pena por escapar del centro penitenciario La Joyita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como pena accesoria, el condenado deberá pagar una multa de $150 al Tesoro Nacional una vez cumplida la pena principal.

Antes de validar el acuerdo, el juez legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación hecha por la fiscal Anayansi Acevedo. La audiencia se realizó en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.

En paralelo a las recapturas de La Joyita, la Policía Nacional también informó sobre la aprehensión de Aldair Antonio Cabrera González, de 21 años, quien figuraba en la lista de los más buscados por delitos contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado.

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Cabrera González fue capturado durante una diligencia de allanamiento realizada junto al Ministerio Público en el distrito de La Chorrera. Según las autoridades, el joven se encontraba en una residencia ubicada en el corregimiento de Playa Leona.

Tras la fuga de La Joyita, el presidente José Raúl Mulino anunció un plan para endurecer el régimen penitenciario y construir una cárcel de máxima seguridad. REUTERS/Aris Martinez

El detenido está presuntamente vinculado a un homicidio ocurrido el 7 de junio de 2026 en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, donde la víctima murió a causa de heridas provocadas con arma blanca. Tras su aprehensión, fue trasladado para los trámites correspondientes a órdenes de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Veraguas.

La presión sobre el sistema penitenciario y la seguridad pública fue uno de los puntos abordados por el presidente José Raúl Mulino durante su discurso a la Nación del 1 de julio.

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El mandatario anunció un plan de “fuerza mayor” para aislar totalmente a líderes de bandas, construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias contra quienes cometan delitos desde las cárceles.

Mulino afirmó que el sistema penitenciario mostró una debilidad “inadmisible” y defendió una política de mayor control carcelario, con más disciplina, orden y restricciones para los privados de libertad vinculados a estructuras criminales. También anunció más efectivos en las calles, cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios.

“Prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo droga por todas las calles del país”, dijo el mandatario, al insistir en que no habrá contemplaciones frente a las estructuras criminales.

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