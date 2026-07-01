Por qué Sony pone fecha al fin de los discos en PS5 y qué pasará con toda tu colección

Sony dejará de producir discos físicos para nuevos juegos de PlayStation desde enero de 2028 y pasará al formato digital.

Sony tomó la decisión de abandonar la producción de discos físicos para nuevos juegos de PlayStation. A partir de enero de 2028, los títulos que se lancen en consolas de la marca solo estarán disponibles en formato digital, según confirmó la compañía japonesa a través de su blog oficial.

Una decisión que llega en medio de una tendencia en la que estudios como Rockstar hacen los lanzamientos de sus juegos solo en formato digital y las ediciones físicos no incluyendo un disco en la casa, sino un código de descarga digital.

PUBLICIDAD

Qué implica el fin de los discos físicos en PlayStation

Sony ha especificado que la producción de discos físicos para todos los juegos nuevos que lleguen a consolas PlayStation se interrumpirá en enero de 2028. Esto significa que, desde esa fecha, los juegos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto en la PlayStation Store como en tiendas minoristas, pero solo como códigos de descarga.

Esta transición no afectará a los juegos que ya hayan salido o que lo hagan en formato físico antes del plazo mencionado. Es decir, los títulos lanzados hasta diciembre de 2027 podrán seguir comprándose en disco, y los usuarios conservarán el acceso a estos productos. Sin embargo, a partir de 2028, cualquier nuevo lanzamiento para consolas PlayStation no contará con edición en disco.

PUBLICIDAD

Los juegos de PlayStation lanzados en formato físico hasta diciembre de 2027 podrán seguir comprándose en disco y mantendrán su acceso. (EFE/EPA/Rungroj Yongrit)

Según los comunicados oficiales, esta medida busca adaptarse a las tendencias de consumo actuales, donde la preferencia por los medios digitales supera ampliamente a la de los soportes físicos.

Desde la perspectiva de la empresa, se trata de “una evolución natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, permitiendo así alinearse más estrechamente con la forma en que la mayoría de su comunidad prefiere acceder a los videojuegos y disfrutarlos en la actualidad.

PUBLICIDAD

Consolas afectadas por la decisión y contexto del mercado

La medida impactará a todas las consolas PlayStation que sigan recibiendo lanzamientos después de enero de 2028. Aunque los comunicados de Sony no mencionan modelos específicos, la actual generación, la PS5, será la primera en experimentar este cambio. Si para entonces existe una nueva consola de la marca, la política se aplicaría de igual manera.

El contexto que rodea esta decisión viene marcado por el crecimiento acelerado del mercado digital. En el cuarto trimestre del año fiscal 2025, el 85 % de los títulos adquiridos para consolas PlayStation fueron comprados en formato digital.

PUBLICIDAD

En el cuarto trimestre del año fiscal 2025, el 85 % de los títulos de PlayStation se compró en formato digital y solo el 22 % del año fue físico. (REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

En promedio, ese año se cerró con solo un 22 % de ventas en formato físico, lo que evidencia una caída drástica de la demanda de discos. Capcom, otra de las grandes compañías del sector, llegó a registrar un 93 % de ventas digitales en su informe anual de 2025-2026.

La tendencia ya era visible en algunos lanzamientos recientes. Por ejemplo, Grand Theft Auto VI para PS5 y Xbox Series se anunció sin disco en su caja, y ediciones especiales de títulos como God of War: Ragnarok solo incluían un código de descarga en lugar del soporte físico tradicional, aunque ciertas ediciones estándar todavía mantenían la opción de disco.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la compañía había aclarado que algunos títulos futuros, como el próximo Marvel’s Wolverine de Insomniac Games, sí contarán con edición física, al menos hasta 2028.

El cambio en PlayStation limitará el préstamo y la reventa de juegos, porque la propiedad de cada título quedará ligada a una cuenta digital.(REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo)

Qué implicaciones hay para los usuarios y la comunidad de videojuegos

El abandono del formato físico tiene varias consecuencias prácticas. A partir de 2028, los jugadores perderán la capacidad de prestar juegos a familiares o amigos mediante discos, ya que la posesión de un título quedará vinculada a una cuenta digital. Esto también restringe notablemente el mercado de segunda mano, un aspecto tradicionalmente valioso para la comunidad de consolas.

PUBLICIDAD

La decisión ha generado inquietud respecto a la flexibilidad para compartir y revender los juegos, recordando viejas polémicas de la industria. No se ha especificado si Sony implementará algún sistema de préstamo digital similar al anunciado por Nintendo. Por lo tanto, la compra y reventa de juegos sufrirá limitaciones significativas, afectando la circulación de los títulos entre jugadores.