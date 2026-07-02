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Adiós a los discos: Sony dejará de fabricar copias físicas de los nuevos juegos de PlayStation a partir de 2028

Los títulos lanzados antes de enero de 2028 mantendrán su versión en disco, ya que la medida aplica exclusivamente a los juegos que salgan después de esa fecha

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Desde enero de 2028, Sony dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
Desde enero de 2028, Sony dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos de PlayStation. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Sony dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation a partir de enero de 2028.

Desde esa fecha, los títulos se distribuirán exclusivamente en formato digital: a través de PlayStation Store y por medio de distribuidores autorizados. La medida no afecta a los juegos ya lanzados ni a los que salgan en formato físico antes de esa fecha.

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Por qué Sony dejará de producir discos para videojuegos

Sony dejará de producir discos para videojuegos porque, según la compañía, la preferencia por el contenido digital supera ampliamente a la de los soportes físicos.

Los títulos ya publicados o lanzados antes de esa fecha no se verán afectados. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Los títulos ya publicados o lanzados antes de esa fecha no se verán afectados. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, indicó la empresa. “Esta transición nos permitirá alinearnos aún más con la forma en que la mayor parte de nuestra comunidad prefiere acceder a los juegos y disfrutarlos en la actualidad.”

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La compañía aseguró que seguirá priorizando sus recursos para impulsar la innovación en el acceso a los juegos y mantener opciones de compra, tanto a través de distribuidores autorizados como de PlayStation Store.

“Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer una experiencia de juego de clase mundial a nuestra comunidad y les agradecemos su continuo apoyo”, concluyó el comunicado.

La empresa se comprometió a seguir invirtiendo en nuevas formas de acceso y compra de juegos. REUTERS/Issei Kato/File Photo
La empresa se comprometió a seguir invirtiendo en nuevas formas de acceso y compra de juegos. REUTERS/Issei Kato/File Photo

El anuncio llega poco después de que se confirmara que GTA VI se venderá en formato físico, pero sin disco: la caja incluirá únicamente un código de descarga.

Las copias físicas estarán disponibles a partir del 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento oficial del juego, previsto para el 19 de ese mes.

Esa misma fecha marca el inicio de la precarga, que permitirá a quienes cuenten con una copia física o una reserva digital comenzar a descargar el título con anticipación.

Qué va a pasar con los juegos que lancen después de enero de 2028

Los juegos lanzados después de enero de 2028 estarán disponibles exclusivamente en formato digital.

A partir de esa fecha, los nuevos títulos solo estarán disponibles en formato digital. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
A partir de esa fecha, los nuevos títulos solo estarán disponibles en formato digital. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Sony no producirá discos físicos para ningún título nuevo a partir de esa fecha, por lo que los jugadores deberán adquirirlos a través de PlayStation Store o de distribuidores autorizados. La medida no afecta a los juegos ya publicados ni a los que salgan antes de ese plazo, que mantendrán su versión en disco.

Qué tanto se venden los discos de los videojuegos

Las ventas de discos físicos de videojuegos atraviesan una caída sostenida. Según los resultados financieros de Sony del cuarto trimestre del año fiscal 2025, las descargas digitales representaron el 85% de las ventas de software completo en PS4 y PS5, mientras que las copias físicas se limitaron al 15% restante.

El impacto se refleja también en el comercio minorista. Las tiendas que históricamente dependían de la venta de discos reducen su presencia a medida que más jugadores migran a las plataformas en línea.

GameStop cerró más de 1.300 locales en los últimos dos años fiscales, según se informó.

Página web de PlayStation Store para el juego Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition, con ilustración de dos personajes, precio, detalles y botón Reservar
El anuncio coincide con la confirmación de que GTA VI se venderá en caja física, pero sin disco. (PlayStation)

Sony anuncia cierre de PlayStation Store para PS3 y PS Vita

Por otra parte, Sony también anuncio el cierre gradual de PlayStation Store para PS3 y PS Vita. El proceso será así:

  • México, Honduras y Nicaragua: PlayStation Store para PS3 comenzará a cerrar a partir de agosto de 2026.
  • Países adicionales de Latinoamérica y Medio Oriente que tengan PlayStation Store locales: PlayStation Store para PS3 comenzará a cerrar a finales de 2026.
  • Todos los demás países: PlayStation Store para PS3 y PS Vita cerrará en julio de 2027.

“A medida que PlayStation Store continúa evolucionando para dar soporte a los sistemas modernos de comercio digital, incluidos los estándares actualizados para el procesamiento de pagos, PS3 y PS Vita ya no pueden admitir estas actualizaciones al nivel requerido”, explicó la compañía.

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