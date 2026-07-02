Nicaragua

El proceso de exoneración del IBI genera más incertidumbre entre jubilados nicaragüenses

La necesidad de completar trámites presenciales, sumada a los costos asociados y a la falta de claridad sobre la validez de los documentos, ha despertado preocupación entre adultos mayores que dependen del beneficio para sostener sus hogares.

Guardar
Google icon
Adultos mayores sentados en sillas de espera, algunos con carpetas. Detrás de un mostrador, dos personas atienden a un adulto mayor.
El certificado relacionado para la exoneración del IBI en Nicaragua genera inquietudes en jubilados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación del certificado relacionado para que los jubilados puedan acceder a la exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Nicaragua provocó inquietudes por su costo, los tiempos de gestión y las condiciones de acceso, en especial para quienes habitan viviendas aún bajo financiamiento.

El trámite implica al menos dos jornadas: una para solicitar el documento y otra para retirarlo, según relataron beneficiarios a 100%Noticias. Después, deben acudir a la alcaldía para hacer efectiva la exoneración del impuesto. El IBI otorga un descuento del 10 % a quienes pagan el impuesto en una sola exhibición durante el primer trimestre del año.

PUBLICIDAD

El nuevo requisito fue identificado como “certificado relacionado” y generó consultas sobre su precio y validez nacional, así como preocupaciones sobre cómo cumplirlo en casos de movilidad reducida. También surgieron incertidumbres de quienes aún no cuentan con escritura definitiva porque su vivienda está en proceso de pago ante el banco.

En relación con el costo, el Sistema Nacional de Registros en Matagalpa estableció un valor general de 150 córdobas (aproximadamente USD 4) para el certificado, aunque algunos usuarios reportaron valores menores en Managua, donde mencionaron 120 córdobas (aproximadamente USD 3.20) y también se indicó que los jubilados están exentos del pago. Una usuaria citada por el medio afirmó: “Existe una circular en el Registro de la Propiedad que para los jubilados el Certificado Relacionado no tiene ningún costo”.

PUBLICIDAD

El trámite y la movilidad, en el centro de los reclamos

Para la mayoría de las personas mayores, el mayor obstáculo no es solo el arancel, sino el esfuerzo físico, las filas y el gasto de transporte que requiere completar el trámite en varias etapas. El proceso puede dificultarse aún más para quienes viven solos o tienen alguna discapacidad física.

Mano de persona mayor sosteniendo un certificado oficial con sellos. Mostrador de madera clara, carpeta azul y bolígrafo al fondo desenfocado.
El trámite del certificado relacionado exige al menos dos jornadas y una gestión posterior en la alcaldía para hacer efectiva la exoneración del IBI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inquietud principal de los jubilados en Nicaragua sobre la exoneración del IBI reside en la obligatoriedad de tramitar un certificado que, aunque en algunos casos es gratuito, demanda tiempo y desplazamientos que afectan la salud y la economía de los adultos mayores. El beneficio, no obstante, permanece vigente para quienes cumplen los requisitos municipales, según detalló 100%Noticias.

Testimonios recogidos por el medio reflejan la frustración de quienes deben movilizarse: “Habemos personas que ya ni podemos caminar; ahora ir a hacer filas de a saber cuántas horas, es una canallada”, expuso un usuario. Otra persona añadió: “Con costo nos podemos mover a los hospitales; ahora tener que hacer esos trámites como que si estuviéramos jóvenes”.

En casos de personas con movilidad reducida, como quienes usan silla de ruedas y viven solas, la exigencia agrava las dificultades cotidianas. Una usuaria preguntó: “¿Qué pasa con los jubilados en silla de ruedas y que vivimos solos? Yo no me puedo movilizar fácilmente, solo tengo una pierna”.

Distintos ciudadanos que ya realizaron el trámite señalaron que en el Registro Público existe atención diferenciada para adultos mayores. Según una de ellas, el beneficio de exoneración del pago comenzó a regir a partir de abril de 2026. Además, mencionó que el personal de la oficina ayuda a quienes no pueden llenar el formato y que hay áreas de espera más apropiadas para quienes padecen dolencias. Otra persona consultada recomendó que los jubilados acudan acompañados si tienen problemas de salud, presión alta o vértigo.

Hombre de espaldas con documentos frente a casa de fachada amarilla y azul, con rejas en ventanas y puerta, macetas con plantas y un muro.
En el Registro Público se reportó atención diferenciada para adultos mayores y exoneración del pago del certificado relacionado a partir de abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas voces cuestionaron la exigencia del documento, argumentando que las instituciones podrían verificar la información de forma electrónica, sin necesidad de pedir un trámite presencial.

Viviendas financiadas: dudas sin respuesta oficial

Quienes viven en casas adquiridas mediante crédito bancario manifestaron inquietud sobre el acceso a la exoneración, ya que muchos no poseen escritura definitiva y solo cuentan con documentos de crédito. Un caso relatado en Ciudad Sandino ejemplifica la incertidumbre: la alcaldía notificó que el IBI debía pagarse antes del 30 de junio de 2026, pero la mayoría de los residentes aún no tiene título de propiedad.

Este escenario plantea interrogantes sobre cómo se aplican los beneficios fiscales y la exoneración del impuesto para quienes todavía no figuran como propietarios legales. Las autoridades no han emitido una respuesta oficial específica sobre este punto.

El IBI es un impuesto municipal que grava los bienes inmuebles, incluidos terrenos y edificaciones. Además del descuento por pago anticipado, en municipios como Managua se puede cancelar en dos partes: una mitad en el primer trimestre y el resto antes de la fecha límite establecida.

La normativa vigente mantiene la exoneración del impuesto para la vivienda habitada por jubilados, siempre y cuando se cumplan los requisitos definidos por cada alcaldía. También existen beneficios fiscales para viviendas de interés social y proyectos turísticos, aunque el acceso efectivo a estos depende de la documentación y de la situación jurídica de cada inmueble.

Temas Relacionados

NicaraguaImpuesto predialJubiladosPaquete fiscal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Banco Central de Reserva de El Salvador pagará USD 100 por hogar en la encuesta de ingresos y gastos de 2026 a través de Pay

La autoridad monetaria entregará el incentivo por vía digital a las viviendas seleccionadas para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2026, sin cuenta bancaria ni comisiones para los participantes

El Banco Central de Reserva de El Salvador pagará USD 100 por hogar en la encuesta de ingresos y gastos de 2026 a través de Pay

“La MS-13 fue responsable de al menos diez homicidios de policías y militares” aseguró fiscal en el juicio a 485 cabecillas en San Salvador

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, detalló durante la exposición de alegatos finales que la estructura de la MS-13 enfrenta cargos por asesinatos de agentes y miembros de la Fuerza Armada ocurridos entre 2012 y 2022 ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado

“La MS-13 fue responsable de al menos diez homicidios de policías y militares” aseguró fiscal en el juicio a 485 cabecillas en San Salvador

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

La pesquisa judicial atribuyó el liderazgo a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, y documentó envíos desde Estados Unidos y maniobras en el Caribe, con apoyo de comunicaciones satelitales y equipos avanzados

El caso Riverside destapa cómo movía droga y se comunicaba la estructura liderada por “Pecho de Rata” en Costa Rica

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

La mejora en seguridad permite a empresarios y ciudadanos destinar recursos a consumo, recreación y comercio, impulsando la economía y la cohesión social según explicó el analista Arturo Grandón

Comercio sin extorsiones: El nuevo motor que dinamiza la economía salvadoreña, según analista

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

El Gobierno de la República Dominicana despachó un cargamento marítimo con toneladas de asistencia humanitaria, alimentos no perecederos y equipos médicos hacia Venezuela

Primera Dama de la República Dominicana coordina histórico cargamento de insumos médicos y alimentos para Venezuela

TECNO

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

No todas las pantallas que usas generan el mismo nivel de adicción: de cuál debes tener más cuidado

Cómo proteger tu Gmail del correo no deseado y evitar el spam en tu bandeja de entrada

Este robot humanoide no cocina ni limpia, pero promete estar enamorado para siempre de ti

¿Te espían en WhatsApp? El truco para saber si han entrado en tu cuenta en secreto

Tu WiFi está lento: los pasos para verificar si hay intrusos conectados

ENTRETENIMIENTO

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Las maniobras al estilo comando que usan las celebridades para ocultar dónde se casan

Olivia Wilde vuelve a generar críticas y preocupación por su cuerpo tras nueva aparición en alfombra roja

Mick Jagger afirma que trabajar con Paul McCartney en el nuevo álbum de los Rolling Stones fue “muy fácil”

Edward Norton elogió el método de Olivia Wilde: “No recuerdo haber trabajado con otro director que me haya dado tanta confianza”

Lindsay Lohan se refirió a Chicas pesadas y su vigencia: “Creo que sigue siendo relevante”

MUNDO

Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Israel conmemoró los mil días del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Alemania instó a ratificar e implementar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Un niño de 11 años al volante de una camioneta atropelló a varios monjes en Tailandia: mató a al menos nueve

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”