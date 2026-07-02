El falso mensaje de Netflix que puede dejarte sin acceso y vaciar tu cuenta bancaria

Correos y SMS falsos de Netflix disparan el phishing y apuntan a datos bancarios - REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La circulación de correos y SMS fraudulentos que suplantan la identidad de Netflix se ha convertido en una de las amenazas digitales más frecuentes y peligrosas para los usuarios de la plataforma. Estos mensajes buscan engañar a los suscriptores para obtener credenciales, datos personales o información bancaria, poniendo en riesgo tanto el acceso al servicio como los fondos de sus cuentas bancarias.

Hoy, la sofisticación de las técnicas de phishing ha alcanzado niveles que dificultan distinguir entre una notificación legítima y una trampa. Los ciberdelincuentes aprovechan la popularidad de servicios como Netflix para diseñar engaños que parecen oficiales, lo que obliga a los usuarios a extremar precauciones y conocer las señales de alerta.

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Netflix advierte que nunca pide contraseñas ni tarjetas por correo o mensaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar un mensaje falso de Netflix

Netflix nunca solicita información personal, bancaria o de acceso a través de correos electrónicos o mensajes SMS. Nunca te pedirán:

Números de tarjeta de débito o crédito

Datos de cuentas bancarias

Contraseñas de Netflix

Pagos a través de proveedores externos o sitios desconocidos

Si un mensaje incluye enlaces a URL que no reconoces, no los pulses ni introduzcas información personal en los formularios que aparecen. La empresa insiste en que jamás enviará solicitudes de pago o actualización de datos mediante enlaces fuera de su sitio web oficial.

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Señales de alerta en correos y SMS

Remitentes desconocidos o direcciones de correo con errores ortográficos

Mensajes con tono urgente pidiendo actualizar datos para evitar la suspensión de la cuenta

Enlaces acortados, con dominios extraños o páginas que imitan el diseño de Netflix

Solicitud de información sensible o financiera fuera del entorno seguro de la plataforma

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

La seguridad depende en gran medida de no interactuar con el contenido de estos mensajes.

No hagas clic en enlaces ni respondas al remitente

No facilites información personal ni bancaria bajo ninguna circunstancia

Reenvía el mensaje sospechoso a phishing@netflix.com para que el equipo de seguridad de la compañía lo investigue

Si el mensaje incluye números de teléfono, enlaces o apps que aparentan ser de Netflix, remite la información al mismo correo de reporte

Direcciones con errores, enlaces acortados y páginas que copian el diseño del servicio suelen buscar que la víctima ingrese información sensible, por lo que la recomendación es no interactuar y revisar siempre el dominio real - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si ya hiciste clic o compartiste datos

Si has introducido tu contraseña o datos bancarios tras recibir uno de estos mensajes:

Cambia de inmediato tu contraseña de Netflix por una nueva y única para ese servicio

Modifica la clave en otros sitios donde uses la misma combinación de correo y contraseña

Contacta a tu entidad financiera si proporcionaste información de pago, para restringir posibles movimientos no autorizados

Activa la verificación en dos pasos en todos los servicios compatibles para añadir una capa extra de seguridad

Netflix advierte que reutilizar la misma contraseña en varias plataformas incrementa el riesgo de sufrir accesos no autorizados, por lo que recomienda utilizar credenciales diferentes para cada servicio.

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Métodos para proteger tu información ante el phishing

Desconfía siempre de correos o SMS que soliciten información sensible, incluso si parecen legítimos

En caso de duda, accede a Netflix ingresando directamente la dirección oficial en el navegador, nunca a través de enlaces recibidos

No compartas datos personales o financieros por correo electrónico bajo ningún concepto

Verifica que la dirección del remitente sea realmente de Netflix y no una imitación

Antes de hacer clic, pasa el cursor sobre los enlaces para comprobar que llevan al sitio oficial

Mantén actualizado el software antivirus en todos los dispositivos para detectar y bloquear intentos de phishing

El phishing es una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para obtener acceso a cuentas y fondos de sus víctimas. La popularidad de plataformas como Netflix convierte a sus usuarios en blanco habitual de campañas masivas de engaño digital. La rapidez con la que circulan los mensajes falsos y la aparente legitimidad de muchos de ellos hacen que la prevención y la información sean las mejores herramientas para evitar consecuencias graves.

Identificar y denunciar los mensajes fraudulentos es clave para proteger tanto tu cuenta de Netflix como tu información financiera. Ante cualquier duda, consulta siempre los canales oficiales y nunca compartas datos personales en respuesta a correos o SMS sospechosos.

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