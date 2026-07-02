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La estafa del SMS del empleo: te prometen ganar 35 dólares diarios, pero roban tus datos

Los delincuente te contacta inicialmente por mensaje de texto y te piden que les escriba por WhatsApp para continuar el proceso

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Circula una estafa por SMS con una falsa oferta laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una estafa que circula a través de mensajes de texto y consiste en una falsa oferta de empleo. En el SMS, los estafadores señalan: “Su solicitud de empleo a tiempo parcial ha sido aprobada. Por favor, póngase en contacto con nosotros lo antes posible”.

A continuación, incluyen un número de teléfono para comunicarse por WhatsApp y piden que la persona les escriba. Al agregar el contacto, aparece como una cuenta de empresa de WhatsApp que asegura ser operada por “Luna”, supuesta encargada de contratación de una empresa Kaufland.

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En el chat, ofrecen un puesto como representante de atención al cliente online, con un “salario diario” de 20.000 a 120.000 pesos colombianos.

(SMS de iPhone / WhatsApp)
Dan un número de WhatsApp y piden que les escribas. (SMS de iPhone / WhatsApp)

Luego, solicitan información personal con el argumento de “verificar requisitos”: nombre, edad, idiomas que habla y su puesto de trabajo actual.

Las estafas de empleo son fraudes diseñados para robar datos personales, credenciales de acceso y dinero utilizando ofertas laborales falsas que imitan a grandes marcas o prometen ganancias rápidas, explica la empresa de ciberseguridad ESET.

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Cómo identificar una oferta de empleo falsa

Identificar una oferta de empleo falsa es clave para evitar fraudes y el robo de datos personales. Un primer indicio es recibir un mensaje de texto no solicitado que asegura que tu “solicitud de empleo” fue aprobada, aunque nunca hayas aplicado.

El SMS exige contacto inmediato y da un WhatsApp; esa prisa busca presionarte. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El SMS exige contacto inmediato y da un WhatsApp; esa prisa busca presionarte. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En el caso de esta estafa, el SMS invita a contactar “lo antes posible” y entrega un número para escribir por WhatsApp: esa urgencia es una señal típica para presionar decisiones rápidas.

Otro punto de alerta es que el contacto se presenta como una “cuenta de empresa” y afirma pertenecer a un gran nombre comercial, pero sin proporcionar un correo corporativo verificable, un sitio oficial o un proceso formal de selección.

Conviene desconfiar de rangos salariales demasiado amplios o poco claros, como un “salario diario” que va de 20.000 a 120.000 pesos colombianos, sin explicar tareas, horarios, contrato ni requisitos reales.

Dos manos de hombre introducen varios billetes de cincuenta dólares estadounidenses en una cartera de cuero negra.
En casos graves, los estafadores piden dinero para “seguir” con la contratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una oferta sospechosa suele pedir datos personales desde el primer contacto. En este ejemplo, solicitan nombre, edad, idiomas y empleo actual para “validar requisitos”.

En el peor de los casos, los estadores solicitan dinero para continuar con el proceso de contratación.

Antes de responder, verifica la vacante en los canales oficiales de la empresa y evita compartir información sensible por mensajería. Si algo no cierra, corta el contacto y reporta el número.

Una persona sostiene un celular con el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y debajo un icono de alerta triangular amarillo y negro, irradiando.
Si el medio de contacto inicial es WhatsApp, conviene bloquear el contacto inmediatamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo protegerte de estas estafas

Para protegerte de estafas vinculadas a falsas ofertas de empleo, la regla principal es no responder. Si recibes un SMS o un mensaje por WhatsApp que asegura que tu “solicitud” fue aprobada sin que hayas postulado, trátalo como señal de alerta.

En estos fraudes, el objetivo suele ser llevarte a una conversación privada para obtener datos personales, dinero o acceso a tus cuentas.

Si el primer contacto llega por mensajería y te piden escribir “lo antes posible” a un número de WhatsApp, lo más recomendable es cortar la interacción de inmediato: bloquea el número y reporta la cuenta dentro de la aplicación.

Primer plano de un hombre encapuchado con expresión sombría, concentrado en la pantalla de su teléfono móvil. La escena está tenuemente iluminada por velas.
Ante estas falsas ofertas, lo principal es no responder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No intentes “seguirles el juego” ni pedir explicaciones, porque cualquier respuesta confirma que tu número está activo y puede aumentar el volumen de intentos.

Evita compartir información personal (nombre completo, edad, dirección, documentos, datos bancarios, códigos de verificación o capturas de pantalla) con supuestos reclutadores.

Tampoco hagas clic en enlaces ni descargues archivos que te envíen. Si mencionan una empresa conocida, verifica la vacante únicamente en los canales oficiales (sitio web corporativo y perfiles verificados) y, si es posible, contacta a recursos humanos por vías institucionales.

Por último, guarda evidencias (capturas y número) y advierte a familiares y amigos, para que identifiquen el patrón y no caigan en la misma trampa.

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