Cómo evitar que YouTube te conecte con otras personas al compartir videos gracias a su nueva función

Evita que YouTube te contacte con más personas debido a su nueva función. (YouTube)

YouTube incorporó una nueva función de Mensajes que permite a los usuarios compartir videos y conversar directamente dentro de la plataforma, sin necesidad de utilizar aplicaciones externas como WhatsApp. Sin embargo, esta novedad también ha despertado dudas sobre la privacidad, ya que puede establecer conexiones entre personas al abrir un enlace compartido.

La función, que busca facilitar el intercambio de contenido entre usuarios, permite iniciar conversaciones a partir de un enlace de invitación. No obstante, quienes prefieran utilizar YouTube únicamente para ver videos y evitar este tipo de interacción pueden desactivar la característica desde la configuración de la aplicación.

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Cómo funciona la nueva función de Mensajes de YouTube

El objetivo de esta herramienta es que los usuarios puedan compartir cualquier contenido de YouTube —ya sea un videoclip musical, un tutorial, un podcast o un Short— y comentarlo directamente dentro de la plataforma.

Para ello, cualquier usuario puede generar un enlace de invitación y enviarlo mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Si la persona que recibe el enlace acepta la invitación de forma explícita, ambos podrán iniciar un chat en YouTube para compartir videos y mantener conversaciones.

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La opción de mensajes de YouTube puedes configurarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la propia plataforma indica que la conexión también puede producirse automáticamente en determinados casos. Si un usuario abre un enlace compartido desde otra aplicación compatible, YouTube puede establecer la interacción entre ambas cuentas como parte del funcionamiento de esta nueva función.

La implementación recuerda al sistema de mensajería que Spotify incorporó anteriormente para compartir canciones y listas de reproducción.

Por qué algunos usuarios cuestionan esta característica

Aunque la función busca simplificar la forma de compartir contenido, algunos usuarios consideran que añade una capa de interacción que no desean utilizar.

Según comentarios publicados en foros como Reddit y en páginas de soporte, varios usuarios detectaron que los enlaces compartidos incluyen parámetros adicionales que permiten identificar el origen del enlace y facilitar la conexión entre quienes lo comparten.

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En Spotify, por ejemplo, la comunidad identificó un parámetro denominado “si” en los enlaces compartidos que cumplía esa función. Ahora, algunos usuarios sostienen que YouTube aplica un mecanismo similar para integrar su nueva herramienta de Mensajes.

Algunos usuarios no quieren usar la nueva función de YouTube de Mensajes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Esto ha generado preocupación entre quienes prefieren mantener separadas las aplicaciones de mensajería y las plataformas de video, utilizando YouTube únicamente como un servicio para consumir contenido.

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Cómo evitar que YouTube establezca conexiones automáticas

Quienes no quieran utilizar esta función pueden desactivarla en pocos pasos desde la aplicación.

El procedimiento consiste en:

Abrir Ajustes dentro de YouTube. Ingresar al apartado Privacidad. Buscar la opción “Visibilidad del canal en enlaces compartidos”. Desactivarla.

La propia aplicación explica que esta configuración permite mostrar el nombre del canal, el identificador y la imagen de perfil a las personas que abran enlaces compartidos fuera de YouTube.

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Al deshabilitar esta opción, los enlaces seguirán funcionando para reproducir los videos, pero ya no servirán para iniciar automáticamente conversaciones mediante la nueva función de Mensajes.

YouTube te ofrece herramientas para evitar recibir mensajes de personas que no conoces. (Foto: YouTube)

Una función opcional centrada en la privacidad

YouTube aclaró que el uso de esta herramienta es completamente opcional y que los usuarios conservan el control sobre la información que comparten mediante la configuración de privacidad.

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Quienes decidan mantenerla activa podrán utilizar YouTube como una plataforma adicional para comentar videos con amigos o familiares sin abandonar la aplicación.

Por el contrario, quienes prefieran una experiencia más tradicional pueden impedir que sus enlaces generen conexiones automáticas, manteniendo el funcionamiento habitual: compartir un video para que otra persona lo vea, sin que ello implique iniciar una conversación dentro de la plataforma.

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Con esta actualización, YouTube amplía sus funciones sociales siguiendo una tendencia presente en otros servicios digitales. Al mismo tiempo, incorpora opciones para que cada usuario decida hasta qué punto desea participar en este tipo de interacciones y conservar un mayor control sobre su privacidad al compartir contenido.