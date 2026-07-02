“No volveré a ver a mi niña”: El dolor de una madre hondureña tras hallar a su hija desaparecida semienterrada en una casa

En medio de un profundo dolor, familiares de la joven Cinthia quien fue encontrada sin vida en la colonia La Sosa, llegaron a la morgue. Las escenas son desgarradoras, con una madre desconsolada llorando la pérdida de su hija. / Video cortesía El Heraldo.

El hallazgo del cuerpo semienterrado de una joven de 18 años, reportada como desaparecida desde el municipio de Villanueva, desata la indignación pública en Honduras.

El principal sospechoso, su pareja sentimental, permanece prófugo mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de un crimen que vuelve a enlutar al país.

La tranquilidad de la colonia La Sosa, en la capital hondureña, se vio abruptamente interrumpida por un persistente y fuerte olor fétido que emanaba del patio de un inmueble de la zona. Alertados por la alarmante situación, los vecinos decidieron dar aviso inmediato a las autoridades competentes.

Elementos de la Policía Nacional y del cuerpo forense se trasladaron con urgencia al lugar de los hechos. Tras asegurar el perímetro y obtener la correspondiente autorización judicial, los peritos procedieron a inspeccionar el suelo, donde realizaron el macabro hallazgo del cadáver semienterrado de una mujer.

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Pocas horas después, se confirmó formalmente que los restos correspondían a Cinthia Melissa Hernández Cruz, una joven de apenas 18 años de edad. Cinthia había sido reportada como desaparecida desde el pasado 22 de junio, cuando se perdió todo rastro de ella tras haber viajado desde el municipio de Villanueva.

El hallazgo ocurrió el día de ayer, 30 de junio, cerrando de la peor manera posible cinco dolorosos días de angustiosa búsqueda por parte de sus familiares. El cuerpo fue trasladado de inmediato a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar científicamente la causa exacta de su fallecimiento.

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Se realiza la autopsia al cuerpo de Cinthia Melissa Hernández, la joven de 18 años que fue encontrada semienterrada en una vivienda de la Colonia La Sosa, Tegucigalpa. La víctima había sido reportada como desaparecida una semana antes.

Las sospechas apuntan hacia el entorno cercano

A medida que la policía y medicina forense avanzan en las investigaciones para esclarecer quién asesinó a la joven y cómo llegó su cuerpo hasta ese punto de la capital, las sospechas del círculo familiar se han concentrado firmemente sobre una persona: la pareja sentimental de Cinthia.

De acuerdo con las declaraciones recabadas en el entorno de la víctima, la joven convivía con este muchacho desde hacía aproximadamente seis meses en la vivienda donde fue encontrada, y ambos tenían planes consolidados de formar una familia a corto plazo.

El comportamiento del sospechoso tras la desaparición de Cinthia encendió todas las alarmas de la familia. Según relató la madre, el joven argumentó inicialmente que la menor de edad había salido tras pedirle permiso, y que a pesar de realizarle múltiples llamadas telefónicas, ella nunca regresó a la casa.

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Sin embargo, tan pronto como las autoridades locales comenzaron a aproximarse a la vivienda tras las denuncias vecinales por el mal olor, el novio desapareció por completo de la zona. Actualmente las autoridades informaron que se encuentra prófugo y su paradero es desconocido, lo que lo convierte ante los ojos de los investigadores en el principal sospechoso del crimen.

En medio de desgarradoras escenas de dolor, familiares de la joven Cinthia, quien fue encontrada sin vida en la colonia La Sosa, lloran su trágica partida. Su madre, desconsolada, la recuerda entre lágrimas. / Video cortesía El Heraldo.

A pesar del profundo dolor y la desconfianza generalizada ante el sistema judicial, la familia de Cinthia mantiene la esperanza de que las autoridades competentes realicen todas las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de su trágica muerte.

Aunque de manera preliminar se presume que la joven pudo haber fallecido a causa de asfixia mecánica por estrangulamiento, los familiares insisten en que es fundamental esperar los resultados oficiales de la autopsia médico-legal para confirmar con certeza científica la causa exacta de su deceso.

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En medio de este desgarrador escenario, la madre de la víctima y sus allegados se encuentran apostados a las afueras de la morgue capitalina, aguardando con profunda tristeza la entrega del cuerpo de la joven.

El clamor principal de la comunidad y de sus seres queridos es que el caso no quede en el olvido ni se sume a las estadísticas de impunidad. Por ello, exigen que se mantengan abiertas todas las líneas de investigación, se determine la participación de terceras personas y se logre la pronta localización y captura de su pareja sentimental, quien continúa desaparecido desde el hallazgo.

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