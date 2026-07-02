La preocupación de Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine antes de salir a pista en Silverstone

Luego de completar un magro fin de semana en Austria, Alpine disputará el Gran Premio de Gran Bretaña en el mítico circuito de Silverstone. Franco Colapinto se mostró optimista al revelar que el equipo trabajó en solucionar los problemas del monoplaza A526, aunque hizo hincapié en un punto que genera malestar en el paddock de la Fórmula 1: las complejidades del trazado para recuperar energía eléctrica. Gran parte de los pilotos expresaron su preocupación y coincidieron en que será una carrera atípica.

“En la previa del año sabíamos que Silverstone, Australia y Suzuka iban a ser las pistas más difíciles en cuanto a la energía. Vamos a tener que hacer mucho clipping, en las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles. Al final, salimos a fondo desde la siete hasta la trece, es casi sin frenar. Entonces, es un freno y volver a fondo para otra recta muy larga. Es muy difícil llegar con energía al final de la vuelta”, argumentó el joven de 23 años en diálogo con ESPN.

PUBLICIDAD

En esta misma línea, remarcó: “Silverstone es una pista muy linda por poder poner el auto al límite en las curvas rápidas. Este año va a ser un poco distinto y no vamos a poder hacer las curvas al límite. Hasta que no lo veamos en pista, no lo sé. La sensación fea es la de ir a fondo y perder mucha velocidad. Eso lo que no nos gusta a los pilotos y lo que nos cuesta entender. Ir bajando cambios en la recta o estar con el pie en el acelerador a fondo y bajar cambios, no es algo muy lindo o natural”.

Se espera que en Silverstone predominen los problemas que se divisaron en las primeras carreras del flamante reglamento —con una unidad de potencia que comparte casi en partes iguales el motor de combustión y la batería eléctrica— y haya una estrepitosa caída de velocidad al final de las rectas. “Creo que este va a ser el fin de semana más inédito en lo que respecta al despliegue de energía”, explicó Lewis Hamilton. Fernando Alonso, por su parte, aseguró que “este año va a ser muy diferente y no va a ser divertido conducir, los coches van a ser decepcionantes”.

PUBLICIDAD

*Colapinto explicó el trabajo de Alpine antes de Silverstone

Más allá de la complejidad a la hora de gestionar la batería, Colapinto puntualizó en el enorme trabajo que se realizó en Alpine para dar un salto en su rendimiento respecto al transcurso del fin de semana en el Red Bull Ring. “Volé de Austria directo a Enstone. Tuve en la fábrica varios días seguidos entendiendo cosas y trabajando para darme cuenta qué era lo que pasaba, el por qué Austria fue tan mal. Tuvimos limitaciones nuevas y un poco que me recordaban al año pasado. Creo que un poco entendimos el por qué”, explicó el pilarense.

PUBLICIDAD

A esto, sumó: “Trabajamos mucho en el simulador, pero no correlacionaba bien con lo que pasaba en la pista. Por esto también, previo al fin de semana de Austria, trabajamos un poco diferente a lo que necesitábamos en la carrera. Nos costó encontrar el camino y el rumbo. Expuso nuestras debilidades. Hacía mucho calor, estás en altura, es más complicado enfriar las gomas por la falta de oxígeno. Fueron muchas cosas que empeoraron nuestro balance”.

Colapinto remarcó que, pese al trabajo interno, la carrera en Silverstone va a tener sus complejidades. “Va a ser una pista dura, va a haber muchas curvas rápidas y equipos como Audi o Racing Bulls son mucho más rápidos que nosotros ahí. Nos va a costar, pero estamos más positivos que en Austria. Nos da tranquilidad entender las cosas que pasaron”, argumentó.

PUBLICIDAD

*Franco habló sobre el Mundial 2026

En otro plano, Colapinto se refirió a la Copa del Mundo y el partido de la selección argentina frente a Cabo Verde el próximo viernes. “Está raro. Tengo ganas de todo el Mundial, de que lleguen los equipos buenos como Argentina, que se pone muy emocionante. Hay que ir pasando cada ronda y no creerse que son equipos fáciles. Hay que meter huevo y garra para pasar. Tengo ganas de que lleguemos contra Inglaterra... creo que en las semifinales pueden ser. Estoy rodeado de ingleses. Tenemos un buen recorrido por delante, por suerte no son los más difíciles. Al final, los equipos con los jugadores estrellas funcionan mejor. Por suerte, tenemos al mejor del mundo. Hay que seguir disfrutándolo. Vamos a verlo desde Silverstone”, comentó.

PUBLICIDAD

Más allá de su optimismo, Colapinto remarcó que no bromea con su compañero de Alpine Pierre Gasly, que es francés. “Francia está bien. Mucho no lo gasto, por las dudas”, soltó entre risas ante el poderío del combinado Galo.

El argentino volverá a correr en el mítico circuito de Silverstone, donde tiene grandes recuerdos en su carrera como piloto: ganó con la Fórmula 3 y giró por primera vez con un monoplaza de Fórmula 1 de la mano de Williams en 2024. “En F2 me fue muy bien, tuve mi primera sesión con un Fórmula 1. Eso fue increíble. Lindos recuerdos. Sin haber manejado un F1 antes. Creo que había quedado tres décimas atrás. Pero fue mi primera vez en un F1, fue una locura. Estar tres décimas en tu primera vez... todos los chicos que están en las prácticas libres hacen test antes. Yo no había hecho, eso fue lo impresionante. La primera vez que me subo estar a tres décimas del piloto oficial, fue bastante wow”, reconoció con ESPN.

PUBLICIDAD

La actividad en la pista comenzará el viernes a las 8:30 (hora argentina) con las únicas prácticas libres, ya que será un fin de semana especial con carrera Sprint, la cual está pautada para el sábado a las 8:00. Ese mismo día, a las 12:00, se llevará a cabo la clasificación general para delimitar la grilla de salida del Gran Premio de Gran Bretaña, que iniciará el domingo a las 11:00.