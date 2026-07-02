Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

En medio del comienzo del streaming, Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un fuerte ida y vuelta a raíz del vestuario de la exparticipante de Gran Hermano (La Jugada - Telefe Streams)

En pleno aire de La Jugada (Telefe Streams), Mica Viciconte lanzó una crítica directa y sin rodeos contra Daniela Celis. El disparador fue el look de la exparticipante de Gran Hermano: una camiseta blanca con la bandera argentina, ajustada y sin corpiño, que generó sorpresa en el estudio y derivó en un cruce incómodo, cargado de chicanas y dardos que enseguida se viralizó en redes. Frente a sus compañeros y sin filtro, Mica cuestionó la elección de Daniela y abrió un debate que dividió opiniones frente a las cámaras.

Todo comenzó apenas Daniela, conocida como Pestañela, apareció en el programa luciendo la camiseta y lanzó: “¡No se ve nada! Me tienen que mirar a mí”. La incomodidad de Viciconte no tardó en hacerse notar. Fede Popgold la invitó a “decirle algo” y Mica no dudó: “Voy a ser súper sincera, la gente quiere saber”. Cuando Fede le preguntó si era conservadora, ella respondió sin vueltas: “Sí y soy ubicada”. Para que no quedaran dudas, Popgold aclaró: “Pestañela se puso una camiseta de Argentina que puede ser que se transparente en algunas zonas, a mí no me parece tan grave”.

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A su turno, Mica fue todavía más lejos: “Somos personas diferentes con personalidades distintas. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros; hay gente que tiene familia, mujer, y hay que tener un poco de cuidado a la hora de vestirnos. No hace falta mostrar tanto, las aureolas, ir con las luces altas del auto”, lanzó. Daniela, lejos de engancharse en la discusión, explicó que hace siete años que no usa corpiño.

En medio de la tensión, Popgold intentó relajar la situación con humor: “Igual las tenés lindas, yo las mostraría. Es mi opinión”. Daniela sonrió y respondió sin dudar: “Me salieron tan caras, mirá si no las voy a mostrar”. Pero la discusión no quedó ahí. Mica insistió: “Yo sé que en el fondo, algo me escucha”. El intercambio avivó la rivalidad entre ambas, una marca registrada de la dupla desde hace meses.

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Las panelistas volvieron a cruzarse en pleno streaming (Captura de video)

El ida y vuelta, entre ironías y frases filosas, se viralizó rápidamente. El clip abrió el debate y dio paso a una catarata de comentarios en las redes. “Está en un streaming, no en una iglesia”; “¿Qué te puede molestar que use corpiño o no?”; “No la banco a Daniela, pero es un montón”; “Es una señora del mal”; “Eso es envidia, Mica”; “El clima laboral ahí es terrible”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron.

Horas más tarde, y ante la repercusión del cruce, Mica decidió aclarar su postura en redes sociales. Desde sus historias de Instagram, expresó: “Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije. En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto”.

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Mica Viciconte salió a aclarar sus dichos luego de la repercusión que causaron al aire (Instagram)

Viciconte continuó: “Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión. Mi punto fue que no es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor. Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios. Mi opinión fue sobre el lugar y la ocasión, no sobre una persona. Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título”.

Así, entre frases directas, looks que dividen opiniones y respuestas virales, La Jugada volvió a ser el centro de la conversación. Y Viciconte, una vez más, demostró que cuando se trata de decir lo que piensa, no hay filtro que la detenga. Un nuevo round en la interna de los analistas, que promete seguir sumando cruces y debates en la pantalla y fuera de ella, con los fanáticos atentos a cada chispa que se enciende.

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