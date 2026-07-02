Deportes

Crisis en el tenis por el recorte extremo que podrían realizar en el dobles y amenaza la carrera de muchos jugadores: “Dicen que costamos demasiado”

Unos 50 doblistas alertaron sobre una reforma que comenzaría a aplicarse en 2028 y que contempla reducir los cuadros de dobles y redistribuir los premios económicos en favor de los singlistas

Guardar
Google icon
Unos 50 doblistas se reunieron con dirigentes de la ATP en Wimbledon, según informan medios europeos (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)
Unos 50 doblistas se reunieron con dirigentes de la ATP en Wimbledon, según informan medios europeos (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Mientras Wimbledon concentra la atención por lo que sucede dentro de las canchas de césped más famosas del mundo, otra disputa comenzó a desarrollarse puertas adentro del All England Club, sede del tercer Grand Slam del año. Tiene que ver con el futuro del dobles, una categoría histórica del circuito.

Los especialistas en la modalidad de duplas alertaron sobre un proyecto de reforma que la ATP analiza implementar a partir de 2028 y que, según denuncian los propios jugadores, podría modificar de manera drástica el lugar que ocupan dentro del tenis profesional.

PUBLICIDAD

Unos 50 doblistas mantuvieron una reunión con dirigentes de la ATP en Wimbledon para recibir información sobre los cambios que se encuentran en estudio. Lejos de llevar tranquilidad, el encuentro incrementó la preocupación de un grupo de jugadores que entiende que la iniciativa pone en riesgo la viabilidad de muchas carreras profesionales. La información, revelada inicialmente por el cronista Ben Rothenberg, se replicó en los principales medios del mundo.

El proyecto todavía no fue oficializado, pero los lineamientos que circulan dentro del circuito ya despiertan un fuerte rechazo. Uno de los puntos centrales contempla una modificación en la distribución de los premios económicos entre los cuadros de singles y dobles. Actualmente, el reparto responde aproximadamente a una relación de 80-20. La propuesta elevaría esa diferencia hasta un esquema de 90-10, que aumentaría la porción destinada a los singlistas en desmedro de los ingresos de los jugadores de dobles. Por ejemplo, el campeón a nivel singles de Wimbledon en este 2026 sumará un cheque superior a los 4.8 millones de dólares. La dupla que levante la corona en dobles deberá repartirse una suma apenas mayor que 1 millón de dólares.

PUBLICIDAD

A esa medida se sumaría, de acuerdo con los lineamientos principales del proyecto, una importante reducción en la cantidad de participantes. Los cuadros de dobles de los torneos Masters 1000 pasarían de 32 a apenas 16 parejas, mientras que en otras categorías podrían quedar reducidos a sólo ocho equipos. Ese eventual escenario se traduciría, según alertan los propios tenistas, en menos lugares disponibles, menos premios económicos y mayores dificultades para acceder y mantenerse dentro del circuito.

Además, el sistema de ranking debería ser rediseñado para adaptarse al nuevo formato, una modificación que también genera inquietud entre los jugadores. Muchos consideran que el ingreso al circuito de dobles se volvería prácticamente inaccesible para las nuevas generaciones de especialistas en la modalidad.

Uno de los referentes que alzó la voz fue el francés Edouard Roger-Vasselin, ex finalista de Wimbledon y campeón de Roland Garros en dobles mixto. “Dicen que costamos demasiado. Para la ATP, los jugadores de dobles ganamos demasiado dinero”, afirmó en declaraciones al diario francés L’Équipe.

Según mencionó Roger-Vasselin, quien compite en dupla con el monegasco Hugo Nys y debutó en Londres con un triunfo, la conducción del circuito de tenis masculino considera que el dobles representa un costo elevado y que su impacto deportivo y comercial no justifica la inversión que demanda.

Edouard Roger-Vasselin, uno de los doblistas más experimentados del circuito (Crédito: REUTERS/Eva Manez)
Edouard Roger-Vasselin, uno de los doblistas más experimentados del circuito (Crédito: REUTERS/Eva Manez)

Las críticas no quedaron únicamente en manos de los jugadores. Calvin Betton, entrenador del británico Henry Patten, actual número uno del mundo en dobles y bicampeón de Grand Slam, reveló que los especialistas incluso analizan impulsar acciones legales contra la ATP si el proyecto avanza.

En declaraciones al sitio especializado Ubitennis, calificó la propuesta como “repugnante” y cuestionó que el organismo encargado de representar a todos los tenistas profesionales impulse una iniciativa que, según su visión, eliminaría fuentes de trabajo para muchos jugadores. Betton sostuvo que la reforma podría dejar fuera del circuito a cerca de 50 doblistas que hoy viven exclusivamente de esa especialidad para redistribuir esos recursos hacia jugadores de singles que ya integran el segmento mejor remunerado del tenis profesional.

A su vez, puso en duda uno de los principales argumentos económicos utilizados para justificar la reforma. “No existe una forma clara de demostrar que el dobles no genera ingresos”, señaló, y mencionó que los jugadores harán un comunicado conjunto para sentar su postura sobre el tema.

Los doblistas se plantan contra la iniciativa (Crédito: REUTERS/Matthew Childs)
Los doblistas se plantan contra la iniciativa (Crédito: REUTERS/Matthew Childs)

Qué dijo Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino

Según precisó Marca, el argentino Horacio Zeballos y su compañero Marcel Granollers no participaron de la reunión que mantuvieron los doblistas. “Los jugadores nos enteramos aquí. Ha habido poca comunicación. Todo lo que sé, lo leí en la prensa”, comentó Zeballos en declaraciones reproducidas por el medio español.

Granollers, junto a quien Zeballos obtuvo sus tres títulos de Grand Slam -el último fue hace un mes en Roland Garros-, apuntó: “Una cosa es lo que quieran hacer, pero no es aprobado de manera oficial. Sabemos los recortes que quieren hacer, pero tienen que votar”.

Por ahora, apenas se trata de un proyecto. Sin embargo, en Wimbledon ya quedó instalada una discusión que excede el reparto del dinero: pone en duda el lugar que ocupará el dobles en el tenis del futuro.

Temas Relacionados

WimbledonDoublesDoblesgrand SlamHoracio Zeballos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La preocupación de Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine antes de salir a pista en Silverstone

La carrera en Gran Bretaña estará atravesada por la gestión de la energía eléctrica, algo que fue criticado por los pilotos de la Fórmula 1. El argentino remarcó el trabajo de Alpine para dar un salto en la performance

La preocupación de Franco Colapinto sobre el rendimiento del Alpine antes de salir a pista en Silverstone

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

El entrenador brindará una conferencia de prensa en Miami, antes del partido frente al seleccionado africano

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Se viene el cruce de 16vos de final entre un equipo campeón del mundo y con mucho rodaje frente a otro que está haciendo sus primeras armas en el certamen más importante

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

El estadounidense Learner Tien pidió pan de molde durante un cambio de lado por problemas estomacales, necesitó asistencia médica en pleno partido y horas después subió una foto que se volvió viral en las redes: rodeado de hamburguesas

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo y el combinado luso tendrán un duro choque ante los balcánicos para acceder a los octavos de final

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

DEPORTES

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

EN VIVO: Lionel Scaloni habla en la previa de Argentina-Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial

La virtud que Argentina pondrá en juego y cuál será la estrategia del sorprendente Cabo Verde

Perdió en Wimbledon, terminó internado y sorprendió a todos con un peculiar menú en la cama del hospital

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La lupa de Palermo sobre el Mundial: su particular elogio a Messi, el encuentro con Scaloni y las chances de Argentina

TELESHOW

Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

Mica Viciconte cuestionó a Daniela Celis por el look que usó en su programa: “No hace falta mostrar tanto”

Wanda Nara apuntó contra la China Suárez en medio de su crisis con Icardi: “Es lógico que viva de Mauro”

José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: “Ella no llegaba tarde a ningún lado”

Por qué la China Suárez se fue de la casa de los sueños: los motivos de la fuerte crisis con Mauro Icardi

Se acerca el fallo del divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva escalada mediática

INFOBAE AMÉRICA

Los productores de Proleche piden una ley de etiquetado tras reforma sobre la leche en polvo en El Salvador

Los productores de Proleche piden una ley de etiquetado tras reforma sobre la leche en polvo en El Salvador

Las denuncias por violencia psicológica aumentan 56% en Panamá pese al endurecimiento de las penas

La red eléctrica más grande de Estados Unidos entra en emergencia por la ola de calor y el consumo récord de energía

“No volveré a ver a mi niña”: El dolor de una madre hondureña tras hallar a su hija desaparecida semienterrada en una casa

El auge de la construcción impulsa el crecimiento económico en El Salvador en 2026