Crisis en el tenis por el recorte extremo que podrían realizar en el dobles y amenaza la carrera de muchos jugadores: “Dicen que costamos demasiado”

Unos 50 doblistas se reunieron con dirigentes de la ATP en Wimbledon, según informan medios europeos (Crédito: REUTERS/Andrew Couldridge)

Mientras Wimbledon concentra la atención por lo que sucede dentro de las canchas de césped más famosas del mundo, otra disputa comenzó a desarrollarse puertas adentro del All England Club, sede del tercer Grand Slam del año. Tiene que ver con el futuro del dobles, una categoría histórica del circuito.

Los especialistas en la modalidad de duplas alertaron sobre un proyecto de reforma que la ATP analiza implementar a partir de 2028 y que, según denuncian los propios jugadores, podría modificar de manera drástica el lugar que ocupan dentro del tenis profesional.

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Unos 50 doblistas mantuvieron una reunión con dirigentes de la ATP en Wimbledon para recibir información sobre los cambios que se encuentran en estudio. Lejos de llevar tranquilidad, el encuentro incrementó la preocupación de un grupo de jugadores que entiende que la iniciativa pone en riesgo la viabilidad de muchas carreras profesionales. La información, revelada inicialmente por el cronista Ben Rothenberg, se replicó en los principales medios del mundo.

El proyecto todavía no fue oficializado, pero los lineamientos que circulan dentro del circuito ya despiertan un fuerte rechazo. Uno de los puntos centrales contempla una modificación en la distribución de los premios económicos entre los cuadros de singles y dobles. Actualmente, el reparto responde aproximadamente a una relación de 80-20. La propuesta elevaría esa diferencia hasta un esquema de 90-10, que aumentaría la porción destinada a los singlistas en desmedro de los ingresos de los jugadores de dobles. Por ejemplo, el campeón a nivel singles de Wimbledon en este 2026 sumará un cheque superior a los 4.8 millones de dólares. La dupla que levante la corona en dobles deberá repartirse una suma apenas mayor que 1 millón de dólares.

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A esa medida se sumaría, de acuerdo con los lineamientos principales del proyecto, una importante reducción en la cantidad de participantes. Los cuadros de dobles de los torneos Masters 1000 pasarían de 32 a apenas 16 parejas, mientras que en otras categorías podrían quedar reducidos a sólo ocho equipos. Ese eventual escenario se traduciría, según alertan los propios tenistas, en menos lugares disponibles, menos premios económicos y mayores dificultades para acceder y mantenerse dentro del circuito.

Además, el sistema de ranking debería ser rediseñado para adaptarse al nuevo formato, una modificación que también genera inquietud entre los jugadores. Muchos consideran que el ingreso al circuito de dobles se volvería prácticamente inaccesible para las nuevas generaciones de especialistas en la modalidad.

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Uno de los referentes que alzó la voz fue el francés Edouard Roger-Vasselin, ex finalista de Wimbledon y campeón de Roland Garros en dobles mixto. “Dicen que costamos demasiado. Para la ATP, los jugadores de dobles ganamos demasiado dinero”, afirmó en declaraciones al diario francés L’Équipe.

Según mencionó Roger-Vasselin, quien compite en dupla con el monegasco Hugo Nys y debutó en Londres con un triunfo, la conducción del circuito de tenis masculino considera que el dobles representa un costo elevado y que su impacto deportivo y comercial no justifica la inversión que demanda.

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Edouard Roger-Vasselin, uno de los doblistas más experimentados del circuito (Crédito: REUTERS/Eva Manez)

Las críticas no quedaron únicamente en manos de los jugadores. Calvin Betton, entrenador del británico Henry Patten, actual número uno del mundo en dobles y bicampeón de Grand Slam, reveló que los especialistas incluso analizan impulsar acciones legales contra la ATP si el proyecto avanza.

En declaraciones al sitio especializado Ubitennis, calificó la propuesta como “repugnante” y cuestionó que el organismo encargado de representar a todos los tenistas profesionales impulse una iniciativa que, según su visión, eliminaría fuentes de trabajo para muchos jugadores. Betton sostuvo que la reforma podría dejar fuera del circuito a cerca de 50 doblistas que hoy viven exclusivamente de esa especialidad para redistribuir esos recursos hacia jugadores de singles que ya integran el segmento mejor remunerado del tenis profesional.

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A su vez, puso en duda uno de los principales argumentos económicos utilizados para justificar la reforma. “No existe una forma clara de demostrar que el dobles no genera ingresos”, señaló, y mencionó que los jugadores harán un comunicado conjunto para sentar su postura sobre el tema.

Los doblistas se plantan contra la iniciativa (Crédito: REUTERS/Matthew Childs)

Qué dijo Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino

Según precisó Marca, el argentino Horacio Zeballos y su compañero Marcel Granollers no participaron de la reunión que mantuvieron los doblistas. “Los jugadores nos enteramos aquí. Ha habido poca comunicación. Todo lo que sé, lo leí en la prensa”, comentó Zeballos en declaraciones reproducidas por el medio español.

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Granollers, junto a quien Zeballos obtuvo sus tres títulos de Grand Slam -el último fue hace un mes en Roland Garros-, apuntó: “Una cosa es lo que quieran hacer, pero no es aprobado de manera oficial. Sabemos los recortes que quieren hacer, pero tienen que votar”.

Por ahora, apenas se trata de un proyecto. Sin embargo, en Wimbledon ya quedó instalada una discusión que excede el reparto del dinero: pone en duda el lugar que ocupará el dobles en el tenis del futuro.

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