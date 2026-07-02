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Tres pasos para descubrir si una llamada es spam sin contestarla

Las estafas telefónicas crecen con números falsificados y mensajes automatizados, pero hay patrones visibles que ayudan a sospechar a tiempo

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Llamadas fantasma - Secretaría de Seguridad lanzó campaña para prevención de delitos por vía telefónica - crédito Secretaria de Seguridad
Tres señales en el móvil que delatan una llamada spam antes de responder - crédito Secretaria de Seguridad

El aumento de fraudes telefónicos ha convertido la identificación de llamadas spam en una necesidad diaria para millones de usuarios. Con la proliferación de estafas y técnicas de suplantación, saber cómo detectar una llamada sospechosa antes de responder puede marcar la diferencia entre mantener la seguridad o exponer datos personales y financieros.

Hoy, cualquier persona puede recibir llamadas de origen dudoso. Los estafadores aprovechan la tecnología para falsificar números, automatizar mensajes y burlar los filtros de los operadores. Esta tendencia hace imprescindible aplicar estrategias sencillas para evitar caer en trampas telefónicas.

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Tres pasos clave para identificar llamadas spam antes de contestar

Perú es el segundo país con mayor número de llamadas por ‘spam’ en el mundo.
La suplantación permite que la pantalla muestre supuestos bancos o agencias, aunque el origen sea fraudulento, por lo que conviene desconfiar de contactos inesperados y evitar compartir información sensible ante cualquier llamada no prevista - Foto: Andina.

1. Identificadores engañosos en la pantalla Muchos teléfonos muestran etiquetas como “Servicio al cliente”, “Banco” o el nombre de una agencia gubernamental. Estas identificaciones pueden ser falsificadas y no garantizan autenticidad. Ver un nombre conocido en la pantalla no asegura que la llamada sea legitima, especialmente si no se esperaba ese contacto.

2. Horarios poco habituales para llamadas comerciales Las llamadas spam suelen realizarse en horarios incomodos: muy temprano, por la noche o durante fines de semana. Este patrón es común en campañas fraudulentas, ya que buscan sorprender al usuario fuera de los horarios habituales de empresas legitimas. Si la insistencia ocurre en momentos inusuales, conviene desconfiar.

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3. Repetición constante desde distintos números Si se reciben llamadas frecuentes sobre el mismo tema, pero desde números diferentes, es probable que se trate de una red automatizada. Los estafadores cambian de numero para evitar bloqueos y denuncias, repitiendo el mismo guion o mensaje grabado.

Por qué es importante reconocer las llamadas spam antes de atenderla

Contestar llamadas desconocidas representa un riesgo creciente. Los ciberdelincuentes han perfeccionado sus técnicas y utilizan bases de datos obtenidas por diversos medios para contactar a posibles victimas. El auge de la información digital y la facilidad con la que circulan los datos personales han elevado la cantidad de personas expuestas a estafas, suplantación de identidad y otros delitos telefónicos.

Persona con tono de piel marrón sostiene un teléfono inteligente plateado con cámara y flash junto a su oído, su dedo pulgar visible.
Herramientas que registran reportes de usuarios permiten detectar números marcados como sospechosos y complementar hábitos de seguridad, como no atender el primer intento, pedir el motivo del contacto y cortar ante cualquier presión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica llamada “ping call”, en la que la llamada cuelga al instante para incitar a devolver el contacto, se suma a la suplantación de instituciones reconocidas. Estas practicas buscan ganarse la confianza del usuario y obtener información sensible.

El numero de teléfono se ha convertido en un identificador tan personal como un documento oficial. Basta con completar un formulario en línea o compartir datos en alguna red para que la información circule y llegue a manos equivocadas. Empresas, encuestas y sorteos suelen pedir el numero para validar registros, y no siempre garantizan que esos datos quedaran protegidos.

Los estafadores construyen bases de datos a partir de filtraciones, compras ilegales o recopilaciones masivas en internet. Estas listas se emplean para realizar llamadas en serie, utilizando diversos argumentos: desde la venta de productos hasta intentos de obtener información bancaria.

Para estar mejor protegido, existen aplicaciones de identificación de llamadas que permiten saber si un numero ha sido reportado como spam o pertenece a una entidad legitima. También se recomienda no responder en el primer intento y, si se atiende, preguntar siempre el motivo del contacto. Nunca se deben entregar datos personales o bancarios durante una llamada inesperada. Ante cualquier duda, lo mejor es colgar y comunicarse directamente con la entidad mediante canales oficiales.

Al respecto, Nicolas Vargas, Country Manager de Truecaller en Colombia, señaló en dialogo con el equipo periodístico de Infobae que el celular se ha transformado en una especie de “segunda cedula”. “El numero acompaña a las personas aunque cambien de operador, y basta con llenar un formulario o compartir datos en redes para que la información circule y llegue a manos equivocadas”, explico Vargas. El experto destaca que la facilidad de acceso a estos datos convierte a cualquier usuario en potencial objetivo de llamadas fraudulentas.

La prevención y la información son las mejores herramientas frente al creciente riesgo de fraudes telefónicos. Adoptar estos tres pasos y mantenerse atento a las señales de alerta permite evitar la mayoría de las estafas y proteger tanto los datos personales como la tranquilidad cotidiana. En un entorno donde los ciberdelincuentes perfeccionan sus estrategias constantemente, la prudencia y el uso de la tecnología resultan fundamentales para resguardar la seguridad de cada usuario.

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