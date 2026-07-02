El recuerdo de Gladys La Bomba Tucumana a su novio el día en que hubiera cumplido 40 años: “Jamás dejo de llorarte”

Gladys la Bomba Tucumana recordó a Luciano Ojeda en el día de su cumpleaños (Instagram)

Gladys La Bomba Tucumana atravesó otro cumpleaños póstumo de Luciano Ojeda con el mismo gesto que repitió cada mes desde que él murió: abrir sus redes y escribirle. El 2 de julio de 2026, fecha en que su pareja hubiera cumplido 40 años, la cantante de “La pollera amarilla” publicó un posteo en su feed de Instagram y compartió una historia desde el cementerio, con globos blancos y fotos sobre el pasto.

Ojeda murió el 24 de mayo de 2025 a los 38 años, tras casi cuatro años de lucha contra un tumor abdominal. Desde ese día, las redes de Gladys dejaron de ser solo un canal de promoción artística y se convirtieron en un lugar de memoria sostenida. El posteo del 2 de julio arrancó con una foto de Ojeda sonriendo, con una torta de cumpleaños decorada con la inscripción “Feliz cumple” en letras azules y frutas frescas encima. Él llevaba un saco azul marino sobre una camisa blanca con estampado, y extendió el brazo hacia la torta con una sonrisa abierta. Fue una imagen de celebración, de un cumpleaños pasado, que Gladys eligió para marcar el que ya no pudo ser.

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El texto que acompañó esa foto fue extenso y sin filtro. “¡Mi amor! ¡Mi gran amor, donde estés, sabé siempre que te amo eternamente!”, escribió la cantante al comienzo. Y continuó: “¿Cómo no amarte? ¿Y extrañarte así? Si eras la alegría de mi vida. Eras mi príncipe, el que siempre soñé”.

En ese mismo texto, Gladys se preguntó dónde estaba él y respondió con certeza propia: “No sé dónde estás, pienso que en el cielo no hay otro lugar para un ángel como vos, mi centurión, mi hermoso Esposo”.

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La cantante eligió una foto del último cumpleaños que celebraron juntos

Hacia el final del texto, Gladys hizo una precisión que ancló el posteo en la fecha: “Acá fue tu último cumpleaños, apenas 38, hoy serían tus 40 años, mi vida”. La foto que eligió correspondió, entonces, al último cumpleaños que Ojeda celebró con vida.

El texto cerró con una promesa y una declaración: “Jamás dejo de llorarte, nunca, eso nunca pasará porque vos, SOS mi único y gran amor eterno”. Y remató con el nombre completo, como si fuera una firma o un acta: “Esposo Luciano Arturo Ojeda”.

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La historia de Instagram sumó otra dimensión al homenaje del día. En esa imagen, Gladys apareció de espaldas, arrodillada sobre el pasto verde de lo que pareció ser un cementerio. Sostuvo un ramo de globos blancos con ambas manos y, frente a ella, sobre el suelo, hubo fotos de Ojeda dispuestas junto a la tumba. La escena no tuvo ninguna puesta en escena: fue una mujer sola, de espaldas a la cámara, en el lugar donde estaba enterrado el hombre al que le escribió cada mes.

El epígrafe de esa historia fue breve y directo: “Nuestra canción por siempre… TE AMO ETERNAMENTE… Luciano Arturo Ojeda”. La etiqueta al perfil de él —que siguió activo— apareció como un gesto de continuidad, como si el destinatario del mensaje pudiera todavía recibirlo.

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Gladys fue al cementerio en el que fue enterrado su novio y llevó globos blancos (Instagram)

Gladys llevó ese duelo de forma abierta y constante desde mayo de 2025. Cada mes, en la fecha en que Ojeda murió, publicó algo. Lo hizo sin anunciarlo como ritual, simplemente lo hizo. El cumpleaños del 2 de julio sumó una capa distinta a ese recorrido: ya no fue el aniversario de la muerte, sino el de la vida, el día en que él hubiera llegado a los 40.

En el posteo del feed, antes de cerrar con el nombre completo de Ojeda, Gladys escribió: “Te amo, mi Chano, mi flaquito, mi pajarito, mi soldado. Mi compañero, mi gran Amor”. La lista no tuvo orden jerárquico. Todos esos nombres pesaron igual a la hora de un recuerdo inmortal.

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