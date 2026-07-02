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Trágico incendio en La Plata: una mujer murió e internaron a sus cuatro hijos

El fuego se habría originado en un cortocircuito. Los menores sufrieron quemaduras y lesiones por inhalación de humo

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El fuego se habría originado en un cortocircuito. Los menores sufrieron quemaduras y lesiones por inhalación de humo

En las primeras horas de este jueves, un trágico incendio conmocionó a la localidad de Los Hornos, en La Plata. A raíz del fuego que consumió su vivienda, una mujer de 29 años murió y sus cuatro hijos, de entre 3 y 9 años, debieron ser internados por quemaduras de distintos grados y lesiones en las vías respiratorias por inhalación de humo.

Según informaron medios locales, las llamas habrían tenido su origen en un cortocircuito, aunque las causas siguen bajo investigación de las autoridades.

La víctima fatal, identificada como Vanesa Fernández, quedó atrapada en la casa ubicada en 141 y 69 de la mencionada localidad bonaerense. Junto a ella estaba su pareja, un joven de 26 años que logró salir de la vivienda antes de que el fuego la consumiera por completo.

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Tal como declararon varios testigos que se acercaron a colaborar, las llamas se desplegaron rápidamente y tan solo hubo tiempo para rescatar a los menores, quienes fueron trasladados al Hospital de Niños de La Plata en el auto de su padrastro, debido a la gravedad del hecho y la demora de la ambulancia en llegar al lugar.

Fuentes oficiales le informaron al medio local 0221 que los cuatro chicos permanecen internados, en observación y con pronóstico reservado, debido a las heridas sufridas durante el incendio.

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Una mujer murió e internaron a sus cuatro hijos por el incendio de su casa en La Plata
Los cuatro hijos de la víctima fatal permanecen internados en el Hospital de Niños de La Plata

Una vecina le indicó al medio local El Día que en la noche del miércoles hubo una baja de tensión eléctrica y explotó un transformador a la vuelta de la vivienda siniestrada.

Allegados y vecinos se están organizando para juntar colaboraciones de distinto tipo para los cuatro niños que perdieron a su madre y su casa.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos en turno de La Plata.

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El siniestro en el barrio La Calera ocurrió el domingo donde encontraron al joven de 22 en el interior (Policía de Córdoba)
El siniestro en el barrio La Calera ocurrió el domingo donde encontraron al joven de 22 en el interior (Policía de Córdoba)

Un joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido hallado con signos de haber sufrido una brutal golpiza durante el fin de semana en Villa María, Córdoba. El episodio fue descubierto a partir de un incendio en una vivienda en donde lo encontró la Policía, lo que desató una investigación que ya tiene cuatro sospechosos.

Según el relato de los familiares, la víctima había salido de su casa el sábado para asistir a un cumpleaños, pero no volvió. El domingo, al no tener noticias de él, su madre y la novia comenzaron a buscarlo por el barrio. La alarma llegó cuando un grupo de vecinos les avisó que lo tenían retenido y dieron aviso a las autoridades, de acuerdo con lo informado por El Doce.

Tras el incendio de una vivienda en barrio La Calera, pudieron localizarlo. El joven presentaba heridas que los investigadores determinaron incompatibles con el fuego: tenía traumatismos varios, heridas en las extremidades y golpes en el rostro, por lo que fue trasladado al Hospital Regional Pasteur, donde permanece internado. La madre contó a Villa María Vivo que horas antes del violento ataque, el chico se había ido a la casa de un conocido.

En las últimas horas, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales realizó allanamientos en la ciudad y detuvo a tres hombres de 21, 26 y 36 años, señalados como presuntos autores de los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad calificada.

En los procedimientos de este martes por la mañana, las autoridades actuaron en una vivienda ubicada en las inmediaciones de Arenales y Castelli, donde secuestró cuatro teléfonos celulares vinculados a la causa.

Los tres arrestados se suman a un joven de 21 años que ya había sido aprehendido con anterioridad “en el marco de la investigación iniciada tras el incendio ocurrido días atrás en una vivienda de barrio La Calera, donde un hombre resultó con lesiones y debió ser hospitalizado”, informó la Policía de Córdoba. La decisión la tomó la fiscal interviniente de Instrucción de Segundo Turno, Juliana Companys. Con las recientes detenciones son cuatro los sospechosos a disposición del magistrado interviniente.

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