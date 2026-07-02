Microsoft Teams ahora podrá escuchar tus reuniones para que la IA te ayude a resolver dudas

Microsoft Teams incorporará Facilitador, una función de inteligencia artificial que escucha reuniones virtuales y responde preguntas en tiempo real.

La última actualización de Microsoft Teams introduce una función que promete transformar la experiencia de las reuniones virtuales. Con la llegada de Facilitador, una herramienta basada en inteligencia artificial, la plataforma podrá escuchar activamente las conversaciones y responder preguntas de los participantes en tiempo real.

La capacidad de esta herramianta para escuchar y procesar las reuniones no estará activa por defecto. Según ha comunicado la compañía, solo se activará si un usuario con licencia Microsoft 365 Copilot Premium decide implementarla en una reunión concreta.

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Además, los administradores de la organización tendrán el control para determinar en qué conversaciones o grupos se podrá utilizar la función, lo que otorga a las empresas un alto grado de decisión sobre su despliegue.

Cómo Teams podrá escuchar tus reuniones con IA

Facilitador se integra de forma nativa en Microsoft Teams y su principal objetivo es detectar las llamadas “lagunas de conocimiento” durante las reuniones laborales. El sistema utiliza algoritmos avanzados para identificar cuándo un participante expresa dudas, realiza una pregunta o muestra signos de no comprender el tema que se está tratando.

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Los administradores de la organización podrán definir en qué conversaciones o grupos de Microsoft Teams se utilizará Facilitador.

Cuando esto ocurre, la inteligencia artificial analiza el contexto de la conversación y, si lo considera pertinente, busca información relevante en la web para generar una respuesta contextualizada.

Esta respuesta se envía automáticamente al chat de la reunión, de forma discreta y sin interrumpir la comunicación oral entre los participantes. De este modo, Facilitador actúa como un asistente silencioso que puede aclarar dudas y aportar datos precisos de manera inmediata.

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La intervención del Facilitador se limita exclusivamente al chat interno de la reunión. No participa en llamadas, seminarios web ni en eventos abiertos, y tampoco interfiere en conversaciones fuera del entorno de la reunión.

Microsoft ha subrayado que las respuestas de la IA suelen ser poco frecuentes, normalmente menos de una vez por encuentro, y solo se activan cuando detecta situaciones de desconocimiento real o preguntas sin respuesta.

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Microsoft indicó que Facilitador responde con poca frecuencia en las reuniones y solo actúa cuando detecta dudas reales o preguntas sin respuesta. (MICROSOFT)

Facilitador también puede operar en reuniones que incluyan participantes externos a la organización o de otros dominios. Sin embargo, la herramienta depende de la configuración de búsqueda web del administrador: si esta opción está deshabilitada, el asistente no podrá generar respuestas automáticas.

Para qué servirá: ventajas y posibles usos en el<b> </b>entorno laboral

La utilidad principal de Facilitador reside en su capacidad para resolver dudas en tiempo real, evitando interrupciones y mejorando la fluidez de las discusiones. Microsoft sostiene que, al anticiparse a las preguntas y ofrecer información relevante, la IA puede aumentar la eficiencia de las reuniones y reducir los desvíos del tema central.

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Así, el Facilitador se perfila como un recurso para optimizar el tiempo de trabajo y garantizar que todos los participantes comprendan los asuntos tratados.

Por ejemplo, si en una reunión un empleado plantea una duda técnica o se muestra incierto respecto a un procedimiento, Facilitador puede intervenir automáticamente en el chat, aportando datos o enlaces útiles extraídos de la web. De esta manera, los equipos de trabajo pueden mantener el ritmo de la conversación sin depender de interrupciones para buscar información adicional.

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Facilitador también está pensado para asegurar que todas las preguntas obtengan una respuesta, incluso aquellas que pasan desapercibidas en el flujo de la conversación.

Microsoft sostiene que Facilitador puede mejorar la eficiencia de las reuniones, evitar interrupciones y ayudar a que los equipos mantengan el foco del trabajo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La función puede ser especialmente útil en equipos grandes o en reuniones con múltiples interlocutores, donde algunas dudas pueden quedar sin resolver. Además, puede contribuir a la formación de empleados, proporcionando aclaraciones automáticas sobre procedimientos internos o políticas de la empresa.

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Cómo acceder a esta función en Microsoft Teams

Facilitador estará disponible únicamente para reuniones estándar de Teams y requerirá la activación manual por parte de quienes cuenten con el plan Copilot Premium. El despliegue de esta opción comenzará con usuarios seleccionados a principios de agosto de 2026 y se expandirá de forma generalizada a finales de ese mes.

No es necesario que todos los participantes tengan la licencia Premium para ver las respuestas automáticas generadas por la IA; basta con que la función haya sido habilitada por al menos un miembro con Copilot Premium.

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Sin embargo, Facilitador no funcionará en llamadas, seminarios web ni en reuniones de tipo town hall, y su uso podría verse limitado en dispositivos con bajos recursos si se activa el modo de eficiencia de Teams.