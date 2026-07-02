El Salvador

Detienen en el oriente de El Salvador a tres hombres acusados de intimidar a vendedores con una escopeta

La corporación policial identificó a Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M. tras una investigación, al señalar que exigieron a comerciantes de celulares abandonar la zona y amenazaron con quitarles mercadería

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La PNC detuvo a tres hombres en Usulután por intimidar a vendedores ambulantes con una escopeta bajo el Plan Control Territorial. (Foto cortesía PNC)
La PNC detuvo a tres hombres en Usulután por intimidar a vendedores ambulantes con una escopeta bajo el Plan Control Territorial. (Foto cortesía PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC), detuvo a tres hombres en el oriente de El Salvador tras ser acusados de intimidar a vendedores ambulantes con una escopeta y exhibir tatuajes presuntamente alusivos a pandillas. El operativo se realizó en el municipio de Usulután, como parte de las acciones impulsadas bajo el Plan Control Territorial.

Según información de la Policía Nacional Civil, los detenidos fueron identificados como Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M.

Los tres sujetos abordaron a vendedores de teléfonos móviles y les exigieron que abandonaran la zona. Amenazaron con despojarlos de sus productos si no obedecían, utilizando un arma de fuego tipo escopeta como medio de intimidación.

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Además, mostraron tatuajes vinculados a estructuras criminales, en un intento de amedrentar a sus víctimas.

Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M. fueron acusados de amenazar a vendedores de teléfonos móviles para que abandonaran la zona. (Foto cortesía PNC)
Kevin Alexander P. C., Miguel Alexander M. S. y Mario René G. M. fueron acusados de amenazar a vendedores de teléfonos móviles para que abandonaran la zona. (Foto cortesía PNC)

La intervención policial se realizó tras un proceso de investigación que permitió identificar a los responsables y ejecutar el operativo de captura sin incidentes mayores.

De acuerdo con la PNC, estos hechos representan una modalidad delictiva que las autoridades asocian a viejas prácticas de grupos criminales que operaban antes de la implementación del Plan Control Territorial.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, se pronunció sobre el caso y aseguró que las instituciones de seguridad no permitirán la reinstalación de dinámicas de terror entre la población.

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“Se confundieron. No vamos a tolerar delitos que cometían los terroristas pandilleros. Estos sujetos vieron salvadoreños que andaban ganándose la vida honradamente y les dijeron que ahí no podían andar y que se fueran”, expresó Villatoro.

El funcionario recalcó que el Gobierno mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier intento de limitar la movilidad de los ciudadanos. “No vamos a permitir que nadie limite la movilidad en nuestro gran país que hemos recuperado, el único camino seguro que tienen es tras las rejas”, enfatizó Gustavo Villatoro.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia
Gustavo Villatoro afirmó que Seguridad Pública y Justicia no permitirá el regreso de dinámicas de terror ni restricciones a la movilidad en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Actualmente, la legislación salvadoreña establece penas de entre 20 y 30 años de cárcel por los delitos vinculados a agrupaciones ilícitas. Las reformas legales aprobadas en los últimos años endurecieron las sanciones para quienes participen, financien o colaboren con estructuras criminales.

Las autoridades subrayan que estas acciones buscan garantizar la seguridad y normalidad en las actividades económicas de la población.

El operativo en Usulután forma parte de la estrategia nacional de seguridad, conocida como Plan Control Territorial, la cual prioriza la desarticulación de grupos delictivos y la protección de los sectores comerciales ante amenazas y extorsiones. Desde su implementación, la PNC y la Fuerza Armada han realizado operativos coordinados en distintos puntos del país, con énfasis en la prevención de delitos y la captura de presuntos responsables.

El operativo en Usulután integró la estrategia del Plan Control Territorial, que prioriza la protección del comercio ante amenazas y extorsiones. (Foto cortesía PNC)
El operativo en Usulután integró la estrategia del Plan Control Territorial, que prioriza la protección del comercio ante amenazas y extorsiones. (Foto cortesía PNC)

Captura de dos sujetos por intento de robo de motocicleta en La Paz

En un hecho distinto, la Policía reportó la aprehensión de dos individuos en San Juan Nonualco, departamento de La Paz, tras ser sorprendidos mientras intentaban hurtar una motocicleta. Los detenidos fueron identificados como Jeferson Armando G. G., de 19 años, y Shalom Obed C. G., de 23 años.

La víctima relató que, luego de escuchar ruidos en el exterior de su vivienda, observó a dos personas que intentaban llevarse su motocicleta. Uno de los sospechosos fue arrestado en el lugar, mientras que el segundo fue localizado horas más tarde tras intentar huir. Durante el procedimiento, que contó con apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador, la policía localizó una motocicleta sin placas abandonada sobre la carretera antigua a Zacatecoluca, la cual habría sido utilizada para la movilización de los sospechosos.

Ambos individuos serán remitidos a los tribunales por el delito de hurto agravado.

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