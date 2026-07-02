La red eléctrica más grande de Estados Unidos entra en emergencia por la ola de calor y el consumo récord de energía

El Departamento de Energía de Estados Unidos activó una emergencia nacional en la red eléctrica por riesgo de apagones durante la ola de calor que afecta a 160 millones de personas en 30 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Energía de Estados Unidos activó una emergencia nacional en la red eléctrica más grande del país para enfrentar el riesgo de apagones durante la ola de calor que afecta a 160 millones de personas en 30 estados. La medida, adoptada el 2 de julio de 2026, coincide con el inicio del feriado del 4 de julio, periodo de máxima demanda energética, y responde a previsiones de récords históricos de consumo en ciudades clave del este, medio oeste y sur del país.

Según un comunicado difundido por Reuters, la decisión fue firmada por el secretario de Energía, Chris Wright, tras la petición urgente de PJM Interconnection (PJM), el operador que gestiona la red eléctrica más extensa de Estados Unidos. PJM advirtió sobre una posible emergencia de suministro por el aumento excepcional de la demanda y la capacidad limitada de generación. La orden, que estará vigente al menos hasta el 5 de julio, autoriza medidas extraordinarias, como limitar el consumo de grandes usuarios con respaldo propio y flexibilizar temporalmente restricciones ambientales para plantas generadoras.

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De acuerdo con ABC News, la activación de la emergencia energética ocurre en un contexto de temperaturas superiores a 38 grados Celsius (100 ℉) en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Chicago y Detroit. Las autoridades locales han emitido alertas por calor extremo para proteger a la población vulnerable y garantizar la continuidad de servicios críticos.

¿Por qué se declaró una emergencia energética en Estados Unidos?

La emergencia energética fue declarada por el Departamento de Energía (DOE) tras una solicitud formal de PJM Interconnection, que gestiona el suministro eléctrico para cerca de 65 millones de personas en Washington D.C. y en todo o parte de 13 estados del este y el medio oeste. PJM advirtió que la ola de calor podría elevar la demanda diaria a 166.304 megavatios el 2 de julio, una cifra que supera el máximo histórico registrado en 2006, según reportó Reuters.

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La orden federal permite a PJM priorizar el suministro a hospitales, servicios esenciales e infraestructuras críticas, a la vez que autoriza la reducción del consumo en grandes centros de datos y otras instalaciones con respaldo propio durante los picos de demanda. Además, otorga permisos temporales para que plantas de generación puedan operar con límites de emisiones superiores a los habituales si la situación lo exige.

La medida busca evitar apagones rotativos masivos, que podrían afectar a millones de usuarios residenciales y comerciales en plena temporada de festividades, explicó el DOE. Fuentes oficiales indicaron que la emergencia se mantendrá al menos hasta el 5 de julio y podría extenderse si persisten las condiciones extremas.

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La emergencia energética en Estados Unidos fue firmada por Chris Wright tras un pedido urgente de PJM Interconnection ante la suba de la demanda y la capacidad limitada de generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los estados y ciudades más afectados por la ola de calor y la emergencia eléctrica?

Según datos recopilados por ABC News y Reuters, el área de cobertura de PJM Interconnection incluye Washington D.C. y partes de Delaware, Michigan, Maryland, Kentucky, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental. Más de 160 millones de habitantes en 30 estados permanecen bajo alertas oficiales de calor extremo, con temperaturas que superan los 40°C (104°F) en varias ciudades principales.

Las ciudades de Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Chicago y Detroit figuran entre las más afectadas. El operador de red NYISO (New York Independent System Operator) informó que espera demandas cercanas a sus máximos históricos, mientras que el Midcontinent Independent System Operator (MISO), que cubre 15 estados del medio oeste y sur, anticipa cifras similares. El noreste de Estados Unidos también enfrenta riesgos adicionales debido a su dependencia de energía importada desde Canadá, que atraviesa una ola de calor paralela.

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¿Qué medidas adoptaron las autoridades y los operadores eléctricos?

PJM Interconnection activó desde el 30 de junio una serie de alertas y protocolos para evitar interrupciones del suministro. Entre las acciones tomadas destacan:

Cancelación de mantenimientos programados en plantas generadoras para maximizar la oferta disponible.

Emisión de alertas de máxima generación y de gestión de carga, que instruyen a las empresas propietarias a mantener todas las unidades operativas posibles, según detalló Reuters.

Solicitud y aprobación de una orden de emergencia bajo la Sección 202(c) de la Ley Federal de Energía, que faculta a PJM a priorizar la energía para servicios críticos y a reducir el consumo en grandes instalaciones con respaldo propio.

Autorización temporal para que ciertas plantas operen por encima de los límites de emisiones establecidos por razones ambientales.

Coordinación con operadores vecinos, como NYISO y MISO, y comunicación continua con autoridades canadienses.

El secretario de Energía, Chris Wright, declaró a ABC News: “Mantener energía asequible, confiable y segura en la zona de servicio de PJM no es negociable”. PJM informó que las medidas extraordinarias buscan evitar la necesidad de implementar cortes rotativos, aunque la posibilidad no está descartada si la demanda supera la capacidad.

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La ola de calor elevó las temperaturas por encima de los 38 y 40 grados en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Chicago y Detroit. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la emergencia energética en los usuarios residenciales y comerciales?

La declaración de emergencia energética implica que los usuarios residenciales y comerciales en la zona de cobertura podrían recibir recomendaciones para limitar el uso de aire acondicionado y otros equipos eléctricos durante las horas de mayor demanda, especialmente entre el mediodía y la noche. Las autoridades priorizan evitar interrupciones en el suministro a hogares y servicios esenciales, pero advierten que, si la demanda supera la oferta disponible, podrían activarse cortes rotativos en áreas localizadas.

Las grandes empresas y centros de datos con generadores propios deberán operar con sus propios recursos durante los picos de demanda, de acuerdo con la orden federal. El DOE subrayó que la prioridad es mantener el suministro en hospitales, infraestructuras críticas y servicios básicos.

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Las autoridades recomiendan a la población informarse a través de los canales oficiales y adoptar medidas de autocuidado, como hidratarse y evitar actividades al aire libre en las horas más calurosas. Además, sugieren limitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los periodos críticos.

¿Cuáles son las previsiones de demanda eléctrica y cómo se comparan con años anteriores?

Según cifras oficiales, PJM Interconnection proyecta los siguientes picos de carga para la semana del 1 al 5 de julio de 2026:

1 de julio: 162.102 megavatios

2 de julio: 166.304 megavatios (nuevo récord histórico)

3 de julio: 155.780 megavatios

4 y 5 de julio: en torno a 148.000 y 142.000 megavatios

El récord anterior de demanda en la región se registró en 2006, con 165.492 megavatios, según datos de Reuters. Las temperaturas previstas para el periodo superan los 40°C (104°F) en varias ciudades, lo que incrementa el uso de aire acondicionado y sistemas de refrigeración.

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La combinación de la ola de calor con el feriado nacional del 4 de julio, cuando millones de personas permanecen en sus hogares y oficinas cerradas, contribuye a una demanda extraordinaria de energía, según explicó el vicepresidente de energía e innovación de la Universidad de Houston, Ramanan Krishnamoorti, a ABC News.

Los usuarios residenciales y comerciales podrían recibir recomendaciones para limitar el uso de aire acondicionado y electrodomésticos de alto consumo durante los picos de demanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué reacciones institucionales y oficiales se han registrado ante esta situación?

El Departamento de Energía subrayó que la orden de emergencia se mantendrá activa hasta el 5 de julio, con posibilidad de extensión si persisten las condiciones extremas. La prioridad es garantizar la continuidad del servicio en hospitales, infraestructuras críticas y servicios esenciales, según reiteró el secretario Chris Wright.

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El portavoz de ISO-New England, Matthew Kakley, informó a ABC News que la organización espera condiciones ajustadas, pero confía en contar con recursos suficientes para cubrir la demanda prevista. “Anticipamos condiciones ajustadas en el sistema esta semana debido a las temperaturas muy altas, especialmente el jueves. Nuestro equipo monitorea de cerca la situación y mantiene comunicación con operadores de Nueva York y Canadá”, afirmó.

Las autoridades locales y estatales han declarado emergencias por calor extremo en múltiples ciudades y han puesto en marcha centros de enfriamiento para la población vulnerable. El operador NYISO informó que anticipa una demanda máxima de 25.850 megavatios, aún por debajo de su récord de 28.000 megavatios alcanzado en 2006.

¿Cómo afecta esta emergencia a la infraestructura eléctrica y qué se espera en los próximos días?

La infraestructura eléctrica de la región operará bajo vigilancia máxima durante todo el periodo festivo. El DOE y los operadores regionales continuarán monitoreando la evolución de la demanda y el estado de las instalaciones. Según Reuters, la orden de emergencia podrá extenderse si se mantienen las altas temperaturas o si surge algún imprevisto técnico.

El sistema podría verse presionado si coinciden fallos técnicos, picos excesivos de demanda o restricciones en la importación de energía desde otras regiones o Canadá, que enfrenta una ola de calor paralela. Las autoridades mantienen protocolos de respuesta rápida para minimizar impactos y asegurar la estabilidad de la red.