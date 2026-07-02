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El emotivo mensaje de Lucía Galán por los 30 años del Hogar Pimpinela: “No quiero que la palabra sea celebrar”

La artista compartió una reflexión por el aniversario del lugar que alberga a niños que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Prefiero quedarme con los que ponen el corazón cada día”, expresó

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Recordó 30 años del Hogar Pimpinela y destacó a los niños que hoy tienen familias

La artista Lucía Galán compartió un mensaje cargado de reflexión con motivo de los 30 años del Hogar Pimpinela. Su publicación, lejos de buscar un tono festivo, se detuvo en el sentido profundo de la fecha para quienes trabajan y acompañan a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

“No quiero que la palabra sea ‘celebrar’”, escribió Galán en su perfil, abriendo un espacio para la autocrítica social. “¿Celebrar qué? ¿Que cada vez hay más chicos con sus derechos vulnerados? ¿Que no son escuchados? ¿Que hay jueces y juezas que no tienen lo que tienen que tener para tomar una decisión sin miedo a perder su trabajo o exponerse…?”, planteó. Su enumeración fue directa: “Y así estaría dando muchos ejemplos”.

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La artista dejó en claro que su mirada no está puesta en la festividad por el aniversario, sino en el compromiso diario que exige la realidad de la infancia vulnerable. “Prefiero quedarme con los que sí ponen el corazón día a día en cada decisión, por más difícil que sea”, expresó en un tramo central de su mensaje.

El mensaje de Lucía Galán por los 30 años del Hogar Pimpinela (Instagram)
El mensaje de Lucía Galán por los 30 años del Hogar Pimpinela (Instagram)

Galán subrayó la importancia de quienes, dentro y fuera de las instituciones, logran involucrarse de manera genuina con cada caso. “Me quedo con los que les interesa conocer cada historia y concluirla con un abrazo lleno de esperanza”, enfatizó.

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Pimpinela celebra los 25 años del "Hogar Pimpinela para la Niñez"
El mensaje de Lucía Galán puso el foco en el compromiso diario de quienes acompañan la infancia vulnerable dentro y fuera de las instituciones

En el texto, la integrante de Pimpinela optó por rescatar el aspecto más humano y transformador de la tarea: “Estos 30 años me quedo con eso y con cada uno de los niños y niñas que pasaron por el Hogar y hoy tienen familias que los aman y respetan como nadie lo había hecho”.

La publicación de Lucía Galán funciona como un llamado de atención y un pedido urgente de acción a todos los sectores involucrados. A lo largo de tres décadas, el @hogar_pimpinela ha acompañado procesos de restitución de derechos y de construcción de nuevos vínculos familiares para niños y niñas que han atravesado situaciones de abandono, violencia o negligencia. Hoy, el mensaje de su cofundadora interpela tanto a las autoridades judiciales como a la sociedad civil.

En tres décadas, el Hogar Pimpinela acompañó la restitución de derechos y la construcción de nuevos vínculos familiares tras abandono, violencia o negligencia
En tres décadas, el Hogar Pimpinela acompañó la restitución de derechos y la construcción de nuevos vínculos familiares tras abandono, violencia o negligencia

En palabras de Galán: “Me quedo con la esperanza que alguien con el poder de cambiar las cosas, lo haga”. Su frase resume el anhelo de miles de personas que, desde distintos lugares, esperan que la mirada sobre la infancia cambie de raíz y deje de estar condicionada por el temor o la indiferencia.

En Argentina, la situación de niños y niñas en contextos de vulnerabilidad sigue siendo motivo de preocupación. Las demoras judiciales, la falta de recursos y la invisibilización son algunos de los obstáculos señalados por referentes del sector. En este contexto, el mensaje de Lucía Galán no solo repasa el camino recorrido, sino que invita a repensar los próximos pasos.

“Me quedo con cada uno de los niños y niñas que pasaron por el Hogar y hoy tienen familias que los aman y respetan como nadie lo había hecho”, reiteró, poniendo el foco en las historias de transformación que nacieron en ese espacio.

Lucía Galán habló sobre su salud
Lucía Galán compartió un mensaje por los 30 años del Hogar Pimpinela y cuestionó que el aniversario se viva como una celebración

La publicación de Galán se viralizó rápidamente en redes sociales y generó respuestas de apoyo y reconocimiento a su labor y la de todo el equipo del hogar. El mensaje también tuvo eco entre quienes trabajan en el sistema de protección de la infancia y advierten sobre la urgencia de reformas estructurales.

Durante estos treinta años, el hogar ha funcionado como un puente entre el dolor y la esperanza, acompañando a cientos de niños y niñas en la búsqueda de un entorno seguro y amoroso. Hoy, las palabras de Lucía Galán reflejan tanto el cansancio ante las dificultades como la convicción de que el cambio es posible si hay decisión política y compromiso social.

Pimpinela es un dúo argentino conformado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán.
En tres décadas, el Hogar Pimpinela acompañó la restitución de derechos y la construcción de nuevos vínculos familiares tras abandono, violencia o negligencia

El aniversario es para Galán una oportunidad para renovar el compromiso y exigir que los derechos de la infancia sean realmente protegidos. Su mensaje, atravesado por la experiencia y el afecto, convoca a mirar más allá de los festejos y a preguntarse por el sentido profundo de acompañar a quienes más lo necesitan.

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Lucía GalánPimpinelaHogar Pimpinela30 añosInfancia vulnerada

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