Tecno

¿Un “GPS de la Antigüedad”? Así una herramienta digital convirtió las calzadas romanas en rutas navegables

La plataforma desarrollada por un ingeniero neerlandés combina la Tabula Peutingeriana, inteligencia artificial y cartografía georreferenciada para trazar vías entre ciudades del Imperio Romano con paradas intermedias y hasta tiempos de marcha

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La plataforma creada por René Voorburg traza recorridos con fuentes académicas y estima la duración de los traslados en tiempos romanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una herramienta digital permite recorrer la red de calzadas del Imperio Romano y calcular, con datos históricos, los tiempos de viaje entre ciudades tal y como habrían sido hace dos milenios. El proyecto, desarrollado por el ingeniero neerlandés René Voorburg y respaldado por fuentes académicas, traslada la experiencia de la navegación moderna a la red de caminos que articuló uno de los mayores imperios de la Antigüedad.

La plataforma, llamada OmnesViae, está disponible desde cualquier navegador y utiliza como referencia los registros más completos de la cartografía romana. Según reportó Euronews, la iniciativa combina mapas históricos, inteligencia artificial y tecnología de código abierto para trazar recorridos, calcular distancias y estimar la duración de los trayectos a pie o a caballo.

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El Google Maps de la Antigua Roma ya existe y funciona: OmnesViae

Mapa del Imperio Romano que muestra una red de rutas y asentamientos con puntos rojos, íconos de edificios y líneas sobre Europa y el norte de África
La herramienta propone un viaje entre antiguas ciudades del Imperio, marca escalas históricas en el camino (Captura de video)

OmnesViae se presenta como una solución interactiva que trasciende la mera visualización de mapas antiguos. Al introducir dos ciudades de la época, el usuario obtiene la ruta más eficiente según las fuentes disponibles, resaltada sobre un mapa actual. El sistema, además de mostrar la distancia, indica el tiempo estimado de viaje y detalla las paradas intermedias identificadas en la red romana.

La base principal del proyecto es la Tabula Peutingeriana, un documento medieval que conserva el trazado del cursus publicus, la red de carreteras oficial del Imperio Romano. Dado que la parte occidental de la Tabula se perdió, los datos de esa región provienen del Itinerario Antonino, otro registro de la época. De acuerdo con la agencia de noticias, el responsable de la herramienta, René Voorburg, integró el trabajo del historiador Richard Talbert y la información georreferenciada del Proyecto Pleiades, permitiendo así una reconstrucción precisa y actualizada de las rutas antiguas.

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El código fuente y la base de datos se encuentran disponibles en la plataforma Codeberg, donde pueden consultarse y reutilizarse bajo licencia abierta. Esta apertura impulsó la colaboración y la revisión constante por parte de especialistas y usuarios interesados en la historia y la tecnología.

Google Maps para el imperio romano

Mapa digital de la Antigua Roma que muestra el río Tíber, edificios, calles, topografía, y un marcador de ubicación con el texto 'You are here'.
Al elegir un origen y un destino, el sistema dibuja el itinerario más eficiente según registros históricos y añade escalas intermedias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta está optimizada tanto para computadoras como para dispositivos móviles. Basta con ingresar un punto de partida y un destino para que el sistema procese la información y trace el itinerario sobre una capa cartográfica contemporánea. Las rutas aparecen marcadas en amarillo, permitiendo comparar la red romana con la geografía y las ciudades actuales.

Al realizar una simulación de viaje entre Madrid y Milán, el sistema identifica las ciudades como Miaccum y Mediolanvm, respectivamente. El trayecto incluye paradas en localidades históricas como Conplutum (hoy Alcalá de Henares), Avgvsta Tavrinorvm (Turín) y Placentia (Piacenza). El recorrido, que suma 1.500 millas romanas, habría requerido aproximadamente 43 días de marcha según la planificación de la época. Para ponerlo en perspectiva, la distancia puede cubrirse actualmente caminando en 14 días o conduciendo en unas 16 horas.

Esta aproximación histórica no solo permite explorar cómo se conectaban las ciudades, sino que también facilita el análisis del desarrollo urbano y la continuidad de ciertos núcleos de población. Muchas rutas seguían cursos de ríos o atravesaban lugares que hoy mantienen relevancia, aunque bajo nombres diferentes.

Derechos de autor OmnesViae

El proyecto digital recupera antiguos registros cartográficos y los cruza con bases georreferenciadas para reconstruir conexiones entre ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)
El proyecto digital recupera antiguos registros cartográficos y los cruza con bases georreferenciadas para reconstruir conexiones entre ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de la aplicación, mantiene el proyecto en evolución permanente. La herramienta, que estuvo activa en una primera versión desde 2011 hasta 2024, fue reescrita por completo para incorporar avances recientes en inteligencia artificial. La nueva versión automatiza las traducciones y mejora la visualización de las rutas mediante ilustraciones generadas por IA.

La plataforma se suma a otras iniciativas que buscan reconstruir el mapa de comunicaciones de la civilización romana. Algunos proyectos similares se enfocan en el cálculo de costes y tiempos de viaje según las condiciones estacionales; otros priorizan la documentación precisa del trazado físico de las calzadas mediante técnicas de cartografía digital.

OmnesViae destaca por su acceso abierto y su constante actualización, lo que la posiciona como una referencia para investigadores, docentes y aficionados a la historia antigua. La posibilidad de comparar trayectos históricos con rutas modernas aporta nuevas perspectivas sobre la movilidad y la infraestructura en el mundo romano.

La aplicación no solo despertó el interés de expertos en historia y arqueología, sino que también ha sido adoptada como recurso pedagógico en distintas universidades europeas. La comunidad puede acceder libremente al sistema a través de la web omnesviae.org y contribuir a su mejora con aportes técnicos o históricos.

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