El Salvador

Los productores de Proleche piden una ley de etiquetado tras reforma sobre la leche en polvo en El Salvador

El presidente de gremio lechero, Salvador Gross, solicitó que los fabricantes informen si los derivados se hacen con insumo deshidratado o con materia prima nacional, para que el público pueda diferenciar y comparar precios

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Vista de una planta láctea moderna con brazos robóticos blancos y negros etiquetando filas de botellas de leche en una cinta transportadora de acero inoxidable.
Los productores de leche de El Salvador exigen una ley de etiquetado para diferenciar los productos con leche en polvo de los elaborados con leche fluida nacional./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente aprobación legislativa que permite el uso de leche en polvo en la industria láctea ha generado inquietud entre los productores de leche de El Salvador, quienes solicitan una ley de etiquetado que brinde claridad a consumidores y proteja la producción local.

El cambio, impulsado por la Asamblea Legislativa en respuesta a la demanda de la industria y a la necesidad de enfrentar eventuales crisis de abastecimiento, ha abierto un debate entre procesadores y ganaderos sobre el futuro del sector.

Salvador Gross, presidente de la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (Proleche), advirtió en la entrevista Frente a Frente que la nueva regulación, sin medidas de protección complementarias, podría afectar a cientos de pequeños y medianos ganaderos.

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“Si hay más oferta de leche que sustituya a la fluida que producimos en El Salvador, nos vamos a ver afectados en la recepción y en el precio de la leche”, afirmó Gross, quien confirmó la apertura de un diálogo directo con el Ministerio de Agricultura.

De acuerdo con el directivo de Proleche, una de las principales demandas del sector es la creación de una normativa de etiquetado que obligue a los fabricantes a informar si un producto contiene leche en polvo o es elaborado únicamente con leche fluida nacional.

“El consumidor tiene que poder elegir y diferenciar, además de que debe haber una diferenciación de precio en el producto”, subrayó. El dirigente consideró indispensable que el precio de los productos lácteos elaborados con leche pura no quede atado al de los derivados de leche en polvo, dada la diferencia de costos y procesos.

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Una gran variedad de productos lácteos como leche en botella, quesos de diferentes formas y colores, yogures en vasos y mantequilla, sobre una mesa de madera.
La Asamblea Legislativa aprobó recientemente el uso de leche en polvo en la industria láctea de El Salvador./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación entre los ganaderos se centra en la posibilidad de que el acceso a leche en polvo, que suele ser más barata debido a excedentes internacionales, desplace la compra de leche fluida nacional.

Gross explicó que la leche en polvo, utilizada como insumo en otros países, proviene de excedentes de naciones con alta productividad, lo que permite ofrecerla a precios por debajo del mercado local.

En contraste, el sector industrial sostiene que la reforma busca nivelar el campo de juego frente a la fuerte presencia de lácteos importados, que ya emplean leche en polvo en sus procesos.

Luis Bonilla, gerente general de Quesos Petacones y vicepresidente de Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (Asileche), defendió la medida en entrevista con 105.3 FM.

“La ley de los años sesenta prohibía el uso de leche en polvo en cualquier producto lácteo nacional, pero sí permitía la importación de productos elaborados con leche en polvo”, explicó Bonilla.

En el espacio radial, el vicepresidente de Asileche puntualizó que para empresas como Quesos Petacones, que continuarán utilizando leche fluida grado A, la reforma no tendrá impacto en sus procesos ni en la demanda hacia los pequeños productores.

“Vamos a seguir comprando la misma cantidad de leche”, aseguró. El empresario reconoció que la leche en polvo es una alternativa útil para enfrentar periodos de escasez vinculados a factores climáticos, aunque subrayó que su empleo no elimina la necesidad de leche fluida, especialmente para mantener la calidad y el sabor característicos de los quesos tradicionales.

Salvador Gross insisitó que los lácteos hechos con leche pura tengan una diferenciación de precio frente a los derivados de leche en polvo./ (Frente a Frente)
Salvador Gross insisitó que los lácteos hechos con leche pura tengan una diferenciación de precio frente a los derivados de leche en polvo./ (Frente a Frente)

Desde Proleche, Gross insistió en la urgencia de políticas públicas que aseguren la compra de la producción nacional y garanticen un precio justo para los ganaderos.

“Las plantas no pueden dejar de recibir la leche de los productores porque pueden optar por la leche en polvo importada”, advirtió. El dirigente propuso que el Ministerio de Agricultura establezca reglas claras para la recepción y fijación de precios, además de promover la tecnificación del sector para mejorar la competitividad local frente a las importaciones.

El debate en torno a la reforma también involucra cuestiones de inocuidad y control sanitario. Gross destacó la necesidad de asegurar que la leche en polvo reconstituida cumpla con estándares adecuados de calidad y que se utilice agua purificada en los procesos, mientras que Bonilla recordó que los productos importados ya requieren certificaciones sanitarias para su ingreso al mercado salvadoreño.

En ese contexto, tanto procesadores como ganaderos coinciden en la importancia de fortalecer la producción nacional y aumentar los controles a los productos importados. “El desarrollo de la industria láctea en El Salvador debe ir de la mano con el de los ganaderos”, concluyó Gross, quien expresó confianza en que el diálogo abierto con las autoridades permita llegar a acuerdos que beneficien a toda la cadena productiva.

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