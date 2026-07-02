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El costo oculto de los videojuegos físicos: esto vale fabricar un disco de PS5 y un cartucho de Nintendo Switch

El costo de producir videojuegos físicos vuelve a ser tema de debate tras la decisión de Sony de abandonar los discos desde 2028

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El precio de fabricación de un disco para PS5 y un cartucho de Nintendo Switch es totalmente diferente.
El precio de fabricación de un disco para PS5 y un cartucho de Nintendo Switch es totalmente diferente.

Los videojuegos físicos siguen siendo una opción para millones de jugadores, pero detrás de cada caja que llega a las tiendas existe un costo de fabricación que pocas veces se conoce.

De acuerdo con información obtenida por el sitio especializado FRVR a partir de fuentes vinculadas con la industria, producir un disco para PlayStation 5 cuesta alrededor de 6,50 dólares por unidad, mientras que fabricar un cartucho para Nintendo Switch requiere una inversión significativamente mayor, de entre 12 y 15 dólares.

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La diferencia en los costos vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el futuro del formato físico, especialmente después de que Sony Interactive Entertainment anunciara que dejará de producir discos para los nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028, apostando por una distribución completamente digital.

Sony dejará de vender juegos en formato físico para la PS5. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Sony dejará de vender juegos en formato físico para la PS5. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Fabricar un cartucho de Nintendo sigue siendo más caro que producir un disco

Las cifras difundidas muestran una diferencia importante entre ambos formatos físicos. Mientras que los discos ópticos utilizados por PlayStation 5 tienen un costo aproximado de 6,50 dólares, los cartuchos empleados por Nintendo Switch cuestan prácticamente el doble.

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Según las fuentes consultadas por FRVR, los cartuchos de Nintendo Switch 2 incluso superan ligeramente ese valor debido a sus mejoras técnicas y a una mayor capacidad de almacenamiento.

No obstante, en producciones de gran escala, especialmente en lanzamientos AAA que distribuyen cientos de miles o millones de unidades, los fabricantes logran reducir parcialmente el costo por unidad gracias a economías de escala. Aun así, el rango general de fabricación continúa siendo similar.

Estos datos evidencian que el soporte físico representa solo una pequeña parte del precio final que pagan los consumidores, ya que el valor comercial de un videojuego también contempla desarrollo, marketing, licencias, distribución, logística y márgenes para distribuidores y tiendas.

Nintendo seguirá vendiendo juegos en cartucho para su Nintendo Switch 2.
Nintendo seguirá vendiendo juegos en cartucho para su Nintendo Switch 2.

Sony apuesta definitivamente por la distribución digital

El interés por conocer cuánto cuesta fabricar un videojuego físico coincide con una de las decisiones más importantes tomadas por Sony en los últimos años.

La compañía confirmó que dejará de producir discos físicos para todos los juegos nuevos de PlayStation desde enero de 2028. A partir de esa fecha, los nuevos títulos solo podrán adquirirse mediante descarga digital a través de PlayStation Store o distribuidores autorizados.

La medida no afectará a los videojuegos lanzados antes de ese plazo, que continuarán disponibles en formato físico mientras existan existencias. Según explicó Sony, la decisión responde al cambio en los hábitos de consumo de los jugadores.

“Este es un paso natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de consumo”, indicó la empresa.

Sony deja atrás el formato físico y apuesta por lo digital. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Sony deja atrás el formato físico y apuesta por lo digital. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

La compañía añadió que la mayoría de los usuarios ya prefiere acceder a sus juegos mediante descarga digital, lo que permite optimizar recursos y centrar sus esfuerzos en nuevas formas de distribución.

El caso de GTA VI refleja el cambio de la industria

La transición hacia el formato digital ya comienza a verse incluso en algunos de los lanzamientos más esperados. Uno de los ejemplos más representativos es GTA VI. Aunque contará con una edición física para quienes prefieran comprar una caja en tiendas, esta no incluirá un disco.

En su interior únicamente habrá un código de descarga que permitirá obtener el juego desde internet.

Las copias físicas estarán disponibles desde el 12 de noviembre, una semana antes del lanzamiento oficial previsto para el 19 del mismo mes.

Ese mismo día también comenzará la precarga para quienes hayan reservado el juego, tanto en formato digital como mediante la edición física con código.

La preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio a las 00:00 en cada país para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.
GTA será totalmente digital pese a que se venderá con caja para disco.

El formato físico entra en una nueva etapa

Durante décadas, los discos y cartuchos representaron la forma tradicional de distribuir videojuegos. Sin embargo, el crecimiento de las conexiones de alta velocidad, el almacenamiento en la nube y las tiendas digitales ha modificado el comportamiento de los consumidores.

Para los fabricantes, eliminar el soporte físico implica reducir costos relacionados con producción, transporte, almacenamiento e inventario, además de acelerar la distribución global de nuevos títulos.

No obstante, el cambio también genera preocupación entre coleccionistas y jugadores que valoran la posibilidad de conservar una copia física, intercambiar videojuegos o mantener una biblioteca independiente de las plataformas digitales.

Mientras Sony avanza hacia un futuro completamente digital y Nintendo mantiene su apuesta por los cartuchos, los costos de fabricación revelan una realidad poco visible para el consumidor: producir el soporte físico representa una fracción relativamente pequeña del precio de un videojuego, aunque sigue siendo un factor importante dentro de la estrategia comercial de cada fabricante.

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